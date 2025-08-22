https://sarabic.ae/20250822/إماراتي-يحيي-جمهور-موسكو-بمقطوعة-شعبية-ضمن-بروفة-برج-سباسكايا-فيديو-1104022458.html
إماراتي يحيي جمهور موسكو بمقطوعة شعبية ضمن بروفة "برج سباسكايا"... فيديو
انطلق اليوم الجمعة، مهرجان "برج سباسكايا" الـ17 للموسيقى العسكرية في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة دولية واسعة، لفتت خلالها أوركسترا أكاديمية شرطة الشارقة من
ويقام المهرجان بمشاركة دولية واسعة، إذ تشارك فرق موسيقية عسكرية من إيطاليا وجمهورية صربسكا وبيلاروسيا وكازاخستان ومنغوليا وبوركينا فاسو وإثيوبيا وزيمبابوي والإمارات العربية المتحدة.ويعدّ هذا المهرجان الموسيقي العسكري أحد أشهر 3 مهرجانات موسيقية في العالم، ويقام المهرجان للمرة الـ17، وهو فريد من نوعه من حيث الحجم والمحتوى والترفيه، وفقًا لوسائل الإعلام الروسية.
انطلق اليوم الجمعة، مهرجان "برج سباسكايا" الـ17 للموسيقى العسكرية في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة دولية واسعة، لفتت خلالها أوركسترا أكاديمية شرطة الشارقة من دولة الإمارات العربية المتحدة، الأنظار من خلال مقطوعة شعبية عربية.
ويقام المهرجان بمشاركة دولية واسعة، إذ تشارك فرق موسيقية عسكرية من إيطاليا وجمهورية صربسكا وبيلاروسيا وكازاخستان ومنغوليا وبوركينا فاسو وإثيوبيا وزيمبابوي والإمارات العربية المتحدة.
ويعدّ هذا المهرجان الموسيقي العسكري أحد أشهر 3 مهرجانات موسيقية في العالم، ويقام المهرجان للمرة الـ17، وهو فريد من نوعه من حيث الحجم والمحتوى والترفيه، وفقًا لوسائل الإعلام الروسية.