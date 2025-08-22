عربي
بمشاركة إماراتية... بروفة "برج سباسكايا" أضخم مهرجان موسيقي عسكري في موسكو
بمشاركة إماراتية... بروفة "برج سباسكايا" أضخم مهرجان موسيقي عسكري في موسكو
بمشاركة إماراتية... بروفة "برج سباسكايا" أضخم مهرجان موسيقي عسكري في موسكو

07:48 GMT 22.08.2025
جمع لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة صور لبروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو.
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

أفراد من فرقة حرس الشرف التابعة للفوج الرئاسي الروسي في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا"، في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو

أفراد من فرقة حرس الشرف التابعة للفوج الرئاسي الروسي في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot;، في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أفراد من فرقة حرس الشرف التابعة للفوج الرئاسي الروسي في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا"، في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

بروفة حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي الـ17 "برج سباسكايا"، في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو

بروفة حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي الـ17 &quot;برج سباسكايا&quot;، في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

بروفة حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي الـ17 "برج سباسكايا"، في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

الأوركسترا الرئاسية لبوركينا فاسو، في بروفة حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي الـ17 "برج سباسكايا"، في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو

الأوركسترا الرئاسية لبوركينا فاسو، في بروفة حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي الـ17 &quot;برج سباسكايا&quot;، في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الأوركسترا الرئاسية لبوركينا فاسو، في بروفة حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي الـ17 "برج سباسكايا"، في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

الفرقة العسكرية المركزية التابعة لوزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان، في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا"، في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو

الفرقة العسكرية المركزية التابعة لوزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان، في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot;، في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الفرقة العسكرية المركزية التابعة لوزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان، في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا"، في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

الفرقة الموسيقية المشتركة وفرقة الأغاني والرقص للقوات المحمولة جوًا التابعة للقوات الروسية

الفرقة الموسيقية المشتركة وفرقة الأغاني والرقص للقوات المحمولة جوًا التابعة للقوات الروسية - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

الفرقة الموسيقية المشتركة وفرقة الأغاني والرقص للقوات المحمولة جوًا التابعة للقوات الروسية

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

جندية من فرقة الغناء والرقص الأكاديمية للقوات المسلحة المنغولية

جندية من فرقة الغناء والرقص الأكاديمية للقوات المسلحة المنغولية - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

جندية من فرقة الغناء والرقص الأكاديمية للقوات المسلحة المنغولية

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

فرقة الموسيقى العسكرية التابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية

فرقة الموسيقى العسكرية التابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فرقة الموسيقى العسكرية التابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

أوركسترا أكاديمية شرطة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو

أوركسترا أكاديمية شرطة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

أوركسترا أكاديمية شرطة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

فرقة الغناء والرقص التابعة للجيش الروسي في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو

فرقة الغناء والرقص التابعة للجيش الروسي في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء في موسكو - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فرقة الغناء والرقص التابعة للجيش الروسي في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

فرقة حاملي الأعلام التاريخية من مدينة كوري، إيطاليا

فرقة حاملي الأعلام التاريخية من مدينة كوري، إيطاليا - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فرقة حاملي الأعلام التاريخية من مدينة كوري، إيطاليا

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

فرقة أوركسترا القوات المسلحة الزيمبابوية في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو

فرقة أوركسترا القوات المسلحة الزيمبابوية في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فرقة أوركسترا القوات المسلحة الزيمبابوية في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو

© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصور

فرقة الغناء والرقص الأكاديمية للقوات المسلحة المنغولية في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو

فرقة الغناء والرقص الأكاديمية للقوات المسلحة المنغولية في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية &quot;برج سباسكايا&quot; في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
الانتقال إلى بنك الصور

فرقة الغناء والرقص الأكاديمية للقوات المسلحة المنغولية في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو

