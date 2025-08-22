بمشاركة إماراتية... بروفة "برج سباسكايا" أضخم مهرجان موسيقي عسكري في موسكو

أفراد من فرقة حرس الشرف التابعة للفوج الرئاسي الروسي في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا"، في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو
بروفة حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي الـ17 "برج سباسكايا"، في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو
الأوركسترا الرئاسية لبوركينا فاسو، في بروفة حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العسكرية الدولي الـ17 "برج سباسكايا"، في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو
الفرقة العسكرية المركزية التابعة لوزارة الدفاع في جمهورية كازاخستان، في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا"، في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو
الفرقة الموسيقية المشتركة وفرقة الأغاني والرقص للقوات المحمولة جوًا التابعة للقوات الروسية
جندية من فرقة الغناء والرقص الأكاديمية للقوات المسلحة المنغولية
فرقة الموسيقى العسكرية التابعة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية
أوركسترا أكاديمية شرطة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو
فرقة الغناء والرقص التابعة للجيش الروسي في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء في موسكو
فرقة حاملي الأعلام التاريخية من مدينة كوري، إيطاليا
فرقة أوركسترا القوات المسلحة الزيمبابوية في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو
فرقة الغناء والرقص الأكاديمية للقوات المسلحة المنغولية في بروفة حفل افتتاح المهرجان الدولي الـ17 للموسيقى العسكرية "برج سباسكايا" في الساحة الحمراء بالعاصمة موسكو
