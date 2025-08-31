https://sarabic.ae/20250831/الفنانة-دانة-المير-تكشف-لـسبوتنيك-كواليس-تحضيرها-لمسابقة-إنترفيجن-2025-في-روسيا-1104351857.html
الفنانة دانة المير تكشف لـ"سبوتنيك" كواليس تحضيرها لمسابقة "إنترفيجن 2025" في روسيا
الفنانة دانة المير تكشف لـ"سبوتنيك" كواليس تحضيرها لمسابقة "إنترفيجن 2025" في روسيا
كشفت الفنانة القطرية، دانة المير، أن الأغنية التي ستقدمها في المسابقة الدولية للموسيقى "إنترفيجن 2025"، التي ستقام في روسيا خلال شهرسبتمبر/ أيلول، ستكون مزيجا... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
وفي حديث عبر "سبوتنيك" ضمن برنامج "ع الموجة مع إيلي"، أشارت الفنانة دانة إلى أن الكلمات من كتابة الكاتب الفلسطيني أحمد حمدان، والملحن والموزع اللبناني بيتر، لافتة إلى أن الأغنية تتحدث عن الأحلام وتحقيقها.وأبدت ضيفة "سبوتنيك" حماسها الكبير لزيارة روسيا والوقوف على مسرح عالمي للمشاركة في المسابقة والتعرف على الفنانيين المشاركين، إضافة إلى فرحتها بوقوفها إلى جانب الفنانة السعودية زينة عماد التي سوف تشارك أيضاً في الحدث الفني الموسيقي في موسكو.وأشارت إلى أن فرقتها الموسيقية التي ستشارك في هذا الحدث هم من طلابها، وسوف يسافرون معها من قطر إلى روسيا، لافتة إلى أن الفريق الذي يعمل على الأغنية التي ستقدمها في المسابقة من مختلف الدول. واعتبرت أن هذا الأمر سيشكل خليطا ثقافيا على المسرح، وعن اختيارها للمشاركة في المسابقة، أشارت إلى أن وزارة الثقافة القطرية هي من اختارتها لتمثل دولتها في هذه المسابقة العالمية، متمنية أن تعود إلى بلدها وهي تحمل جائزة الفوز بيدها.وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبّر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول المسابقة، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".الفعاليات الفنية الدولية... طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربيالفنان مصطفى سعد لـ"سبوتنيك": روسيا تلعب دورا عاما في دعم الثقافة وتعزيز التواصل بين الشعوب... فيديو
الفنانة دانة المير تكشف لـ"سبوتنيك" كواليس تحضيرها لمسابقة "إنترفيجن 2025" في روسيا
15:43 GMT 31.08.2025 (تم التحديث: 15:46 GMT 31.08.2025)
حصري
كشفت الفنانة القطرية، دانة المير، أن الأغنية التي ستقدمها في المسابقة الدولية للموسيقى "إنترفيجن 2025"، التي ستقام في روسيا خلال شهرسبتمبر/ أيلول، ستكون مزيجا من العمل العربي المشترك.
وفي حديث عبر "سبوتنيك" ضمن برنامج "ع الموجة مع إيلي"، أشارت الفنانة دانة إلى أن الكلمات من كتابة الكاتب الفلسطيني أحمد حمدان، والملحن والموزع اللبناني بيتر، لافتة إلى أن الأغنية تتحدث عن الأحلام وتحقيقها.
وأبدت ضيفة "سبوتنيك" حماسها الكبير لزيارة روسيا والوقوف على مسرح عالمي للمشاركة في المسابقة والتعرف على الفنانيين المشاركين، إضافة إلى فرحتها بوقوفها إلى جانب الفنانة السعودية زينة عماد التي سوف تشارك أيضاً في الحدث الفني الموسيقي في موسكو.
وأوضحت أن الفنان المشارك في المسابقة سوف يقدم أغنية واحدة فقط لينافس بها أمام عدد كبير من الفنانين المشاركين من مختلف دول العالم في هذا الحدث الفني في روسيا.
وأشارت إلى أن فرقتها الموسيقية التي ستشارك في هذا الحدث هم من طلابها، وسوف يسافرون معها من قطر إلى روسيا، لافتة إلى أن الفريق الذي يعمل على الأغنية التي ستقدمها في المسابقة من مختلف الدول.
واعتبرت أن هذا الأمر سيشكل خليطا ثقافيا على المسرح، وعن اختيارها للمشاركة في المسابقة، أشارت إلى أن وزارة الثقافة القطرية هي من اختارتها لتمثل دولتها في هذه المسابقة العالمية، متمنية أن تعود إلى بلدها وهي تحمل جائزة الفوز بيدها.
وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبّر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول المسابقة، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".