الفنانة دانة المير تكشف لـ"سبوتنيك" كواليس تحضيرها لمسابقة "إنترفيجن 2025" في روسيا

الفنانة دانة المير تكشف لـ"سبوتنيك" كواليس تحضيرها لمسابقة "إنترفيجن 2025" في روسيا

31.08.2025

2025-08-31T15:43+0000

2025-08-31T15:43+0000

2025-08-31T15:46+0000

وفي حديث عبر "سبوتنيك" ضمن برنامج "ع الموجة مع إيلي"، أشارت الفنانة دانة إلى أن الكلمات من كتابة الكاتب الفلسطيني أحمد حمدان، والملحن والموزع اللبناني بيتر، لافتة إلى أن الأغنية تتحدث عن الأحلام وتحقيقها.وأبدت ضيفة "سبوتنيك" حماسها الكبير لزيارة روسيا والوقوف على مسرح عالمي للمشاركة في المسابقة والتعرف على الفنانيين المشاركين، إضافة إلى فرحتها بوقوفها إلى جانب الفنانة السعودية زينة عماد التي سوف تشارك أيضاً في الحدث الفني الموسيقي في موسكو.وأشارت إلى أن فرقتها الموسيقية التي ستشارك في هذا الحدث هم من طلابها، وسوف يسافرون معها من قطر إلى روسيا، لافتة إلى أن الفريق الذي يعمل على الأغنية التي ستقدمها في المسابقة من مختلف الدول. واعتبرت أن هذا الأمر سيشكل خليطا ثقافيا على المسرح، وعن اختيارها للمشاركة في المسابقة، أشارت إلى أن وزارة الثقافة القطرية هي من اختارتها لتمثل دولتها في هذه المسابقة العالمية، متمنية أن تعود إلى بلدها وهي تحمل جائزة الفوز بيدها.وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبّر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول المسابقة، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".الفعاليات الفنية الدولية... طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربيالفنان مصطفى سعد لـ"سبوتنيك": روسيا تلعب دورا عاما في دعم الثقافة وتعزيز التواصل بين الشعوب... فيديو

