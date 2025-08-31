الفنانة دانة المير تكشف لـ"سبوتنيك" كواليس تحضيرها لمسابقة "إنترفيجن 2025" في روسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sarabic.ae/20250831/الفنانة-دانة-المير-تكشف-لـسبوتنيك-كواليس-تحضيرها-لمسابقة-إنترفيجن-2025-في-روسيا-1104351857.html
الفنانة دانة المير تكشف لـ"سبوتنيك" كواليس تحضيرها لمسابقة "إنترفيجن 2025" في روسيا
الفنانة دانة المير تكشف لـ"سبوتنيك" كواليس تحضيرها لمسابقة "إنترفيجن 2025" في روسيا
سبوتنيك عربي
كشفت الفنانة القطرية، دانة المير، أن الأغنية التي ستقدمها في المسابقة الدولية للموسيقى "إنترفيجن 2025"، التي ستقام في روسيا خلال شهرسبتمبر/ أيلول، ستكون مزيجا... 31.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-31T15:43+0000
2025-08-31T15:46+0000
وسائط متعددة
العالم
مسابقة دولية
روسيا
أخبار فن
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094040743_0:660:2048:1812_1920x0_80_0_0_da0c915d610a76b83deb239feb499a24.jpg
وفي حديث عبر "سبوتنيك" ضمن برنامج "ع الموجة مع إيلي"، أشارت الفنانة دانة إلى أن الكلمات من كتابة الكاتب الفلسطيني أحمد حمدان، والملحن والموزع اللبناني بيتر، لافتة إلى أن الأغنية تتحدث عن الأحلام وتحقيقها.وأبدت ضيفة "سبوتنيك" حماسها الكبير لزيارة روسيا والوقوف على مسرح عالمي للمشاركة في المسابقة والتعرف على الفنانيين المشاركين، إضافة إلى فرحتها بوقوفها إلى جانب الفنانة السعودية زينة عماد التي سوف تشارك أيضاً في الحدث الفني الموسيقي في موسكو.وأشارت إلى أن فرقتها الموسيقية التي ستشارك في هذا الحدث هم من طلابها، وسوف يسافرون معها من قطر إلى روسيا، لافتة إلى أن الفريق الذي يعمل على الأغنية التي ستقدمها في المسابقة من مختلف الدول. واعتبرت أن هذا الأمر سيشكل خليطا ثقافيا على المسرح، وعن اختيارها للمشاركة في المسابقة، أشارت إلى أن وزارة الثقافة القطرية هي من اختارتها لتمثل دولتها في هذه المسابقة العالمية، متمنية أن تعود إلى بلدها وهي تحمل جائزة الفوز بيدها.وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبّر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول المسابقة، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".الفعاليات الفنية الدولية... طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربيالفنان مصطفى سعد لـ"سبوتنيك": روسيا تلعب دورا عاما في دعم الثقافة وتعزيز التواصل بين الشعوب... فيديو
https://sarabic.ae/20250826/من-أول-لحن-إلى-انترفيجن-2025--رحلة-زينة-عماد-لإيصال-الموسيقى-العربية-للعالم-1104119846.html
https://sarabic.ae/20250716/الموسيقي-مصطفى-سعد-سيمثل-مصر-في-مسابقة-إنترفيجن-1102739379.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/16/1094040743_0:468:2048:2004_1920x0_80_0_0_9fe75b74432cb4dcdd4aa68b09f959ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, مسابقة دولية, روسيا, أخبار فن, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم, مسابقة دولية, روسيا, أخبار فن, حصري, تقارير سبوتنيك

الفنانة دانة المير تكشف لـ"سبوتنيك" كواليس تحضيرها لمسابقة "إنترفيجن 2025" في روسيا

15:43 GMT 31.08.2025 (تم التحديث: 15:46 GMT 31.08.2025)
© Photo / unsplash /Jules D. موسيقى القيثارة
موسيقى القيثارة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
© Photo / unsplash /Jules D.
تابعنا عبر
حصري
كشفت الفنانة القطرية، دانة المير، أن الأغنية التي ستقدمها في المسابقة الدولية للموسيقى "إنترفيجن 2025"، التي ستقام في روسيا خلال شهرسبتمبر/ أيلول، ستكون مزيجا من العمل العربي المشترك.
وفي حديث عبر "سبوتنيك" ضمن برنامج "ع الموجة مع إيلي"، أشارت الفنانة دانة إلى أن الكلمات من كتابة الكاتب الفلسطيني أحمد حمدان، والملحن والموزع اللبناني بيتر، لافتة إلى أن الأغنية تتحدث عن الأحلام وتحقيقها.
وأبدت ضيفة "سبوتنيك" حماسها الكبير لزيارة روسيا والوقوف على مسرح عالمي للمشاركة في المسابقة والتعرف على الفنانيين المشاركين، إضافة إلى فرحتها بوقوفها إلى جانب الفنانة السعودية زينة عماد التي سوف تشارك أيضاً في الحدث الفني الموسيقي في موسكو.

وأوضحت أن الفنان المشارك في المسابقة سوف يقدم أغنية واحدة فقط لينافس بها أمام عدد كبير من الفنانين المشاركين من مختلف دول العالم في هذا الحدث الفني في روسيا.

المغنية السعودية زينة عماد - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
من أول لحن إلى "إنترفيجن 2025".. رحلة زينة عماد لإيصال الموسيقى العربية للعالم
26 أغسطس, 15:00 GMT
وأشارت إلى أن فرقتها الموسيقية التي ستشارك في هذا الحدث هم من طلابها، وسوف يسافرون معها من قطر إلى روسيا، لافتة إلى أن الفريق الذي يعمل على الأغنية التي ستقدمها في المسابقة من مختلف الدول.
واعتبرت أن هذا الأمر سيشكل خليطا ثقافيا على المسرح، وعن اختيارها للمشاركة في المسابقة، أشارت إلى أن وزارة الثقافة القطرية هي من اختارتها لتمثل دولتها في هذه المسابقة العالمية، متمنية أن تعود إلى بلدها وهي تحمل جائزة الفوز بيدها.
موسيقى - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2025
مجتمع
الموسيقي مصطفى سعد سيمثل مصر في مسابقة "إنترفيجن"
16 يوليو, 19:16 GMT
وتجدر الإشارة إلى أن "إنترفيجن" هي مسابقة دولية للموسيقى تهدف إلى أن تكون منصة للحوار الثقافي المفتوح، ويعبّر المشاركون من خلال فنهم عن القيم الروحية والأخلاقية لشعوبهم، بينما يتيح المهرجان للجمهور فرصة الانغماس في التراث الثقافي والتقاليد والإبداع الفريد لكل دولة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول المسابقة، إن روسيا تفتخر بأنها ستصبح مركز جذب للمواهب من جميع أنحاء العالم من خلال المسابقة الموسيقية الدولية "إنترفيجن 2025".
الفعاليات الفنية الدولية... طريق روسيا لإعادة الزخم إلى التعاون الثقافي مع العالم العربي
الفنان مصطفى سعد لـ"سبوتنيك": روسيا تلعب دورا عاما في دعم الثقافة وتعزيز التواصل بين الشعوب... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала