لافروف: معظم المجتمع الدولي يدعم روسيا في الحرب ضد النازية

روسيا
وتابعت: "يبدو أنهم نسوا مدى صعوبة ترك العالم لنا، وما يمكن أن تؤدي إليه قناعتهم باستثنائيتهم الشوفينية ورهاب روسيا ومعاداة السامية".
روسيا
07:58 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 08:17 GMT 09.09.2025)
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الأغلبية الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي تتضامن مع روسيا في مكافحة تمجيد النازية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في رسالة وجهها الوزير إلى المشاركين في المنتدى الدولي لمناهضة الفاشية: "لسوء الحظ ، علينا أن نعترف بأن المناعة ضد الفيروس النازي قد ضعفت في عدد من الدول الغربية اليوم".
وتابعت: "يبدو أنهم نسوا مدى صعوبة ترك العالم لنا، وما يمكن أن تؤدي إليه قناعتهم باستثنائيتهم الشوفينية ورهاب روسيا ومعاداة السامية".
وأضاف لافروف أنه من الواجب المقدس الاستمرار في حماية الحقيقة التاريخية واتخاذ خطوات عملية للحد من النزعات النازية.
واوضحت أنه "وفي هذا الصدد، من المشجع أن الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي يتضامنون معنا. نتائج التصويت على مشروع القرار الروسي السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة تمجيد النازية هي دليل بليغ على ذلك، وأنا على ثقة بأن اجتماعكم سيسهم أيضًا في الجهود المشتركة لمكافحة الفكر المعادي للبشرية".