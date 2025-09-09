عربي
لافروف: معظم المجتمع الدولي يدعم روسيا في الحرب ضد النازية
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الأغلبية الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي تتضامن مع روسيا في مكافحة تمجيد النازية.
2025-09-09T07:58+0000
2025-09-09T08:17+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/12/1072427211_0:115:3235:1934_1920x0_80_0_0_9109859f14b481ef2472e2145e03941e.jpg
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في رسالة وجهها الوزير إلى المشاركين في المنتدى الدولي لمناهضة الفاشية: "لسوء الحظ ، علينا أن نعترف بأن المناعة ضد الفيروس النازي قد ضعفت في عدد من الدول الغربية اليوم".وأضاف لافروف أنه من الواجب المقدس الاستمرار في حماية الحقيقة التاريخية واتخاذ خطوات عملية للحد من النزعات النازية.واوضحت أنه "وفي هذا الصدد، من المشجع أن الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي يتضامنون معنا. نتائج التصويت على مشروع القرار الروسي السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة تمجيد النازية هي دليل بليغ على ذلك، وأنا على ثقة بأن اجتماعكم سيسهم أيضًا في الجهود المشتركة لمكافحة الفكر المعادي للبشرية".
https://sarabic.ae/20250509/قافلة-في-أرض-العدو-شجاعة-ميخائيل-إيفانوفيتش-في-وجه-الفاشيين-1100351145.html
روسيا
07:58 GMT 09.09.2025 (تم التحديث: 08:17 GMT 09.09.2025)
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022
لافروف يعقد مؤتمرا صحفيا حول نتائج عمل الدبلوماسيين الروس في عام 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.09.2025
© Sputnik . Sergey Guneyev
/
الانتقال إلى بنك الصور
روسيا
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن الأغلبية الساحقة من أعضاء المجتمع الدولي تتضامن مع روسيا في مكافحة تمجيد النازية.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في رسالة وجهها الوزير إلى المشاركين في المنتدى الدولي لمناهضة الفاشية: "لسوء الحظ ، علينا أن نعترف بأن المناعة ضد الفيروس النازي قد ضعفت في عدد من الدول الغربية اليوم".

وتابعت: "يبدو أنهم نسوا مدى صعوبة ترك العالم لنا، وما يمكن أن تؤدي إليه قناعتهم باستثنائيتهم الشوفينية ورهاب روسيا ومعاداة السامية".

وأضاف لافروف أنه من الواجب المقدس الاستمرار في حماية الحقيقة التاريخية واتخاذ خطوات عملية للحد من النزعات النازية.
واوضحت أنه "وفي هذا الصدد، من المشجع أن الغالبية العظمى من أعضاء المجتمع الدولي يتضامنون معنا. نتائج التصويت على مشروع القرار الروسي السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة تمجيد النازية هي دليل بليغ على ذلك، وأنا على ثقة بأن اجتماعكم سيسهم أيضًا في الجهود المشتركة لمكافحة الفكر المعادي للبشرية".
