https://sarabic.ae/20250509/قافلة-في-أرض-العدو-شجاعة-ميخائيل-إيفانوفيتش-في-وجه-الفاشيين-1100351145.html
قافلة في أرض العدو... شجاعة ميخائيل إيفانوفيتش في وجه الفاشيين
قافلة في أرض العدو... شجاعة ميخائيل إيفانوفيتش في وجه الفاشيين
سبوتنيك عربي
بتاريخ يوليو/تموز 1944، وبينما كانت نيران الحرب تشتعل عند حدود مقاطعة بسكوف، قام الملازم ميخائيل إيفانوفيتش أليكسييف بعمل بطولي لا ينسى، خلال الحرب الوطنية... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T11:35+0000
2025-05-09T11:35+0000
2025-05-09T11:35+0000
روسيا
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بمساعدة اثنين من الطهاة فقط، اقتحم قافلة ألمانية في أراضٍ تحت الاحتلال النازي، وتمكن من أسر العدو والاستيلاء على عتاد ثمين.وتقدم "سبوتنيك" من خلال هذا الفيديو عرضا لرواية حقيقية تظهر شجاعة لا تعرف الخوف، لرجل يواجه مجموعة ضخمة من النازيين ويأسر عددا كبيرا منهم.
الاتحاد السوفيتي
سبوتنيك عربي
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2025
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100350874_188:0:1148:720_1920x0_80_0_0_80fa291e32865b419dd3377060802c67.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الجيش الروسي, الاتحاد السوفيتي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الجيش الروسي, الاتحاد السوفيتي
قافلة في أرض العدو... شجاعة ميخائيل إيفانوفيتش في وجه الفاشيين
بتاريخ يوليو/تموز 1944، وبينما كانت نيران الحرب تشتعل عند حدود مقاطعة بسكوف، قام الملازم ميخائيل إيفانوفيتش أليكسييف بعمل بطولي لا ينسى، خلال الحرب الوطنية العظمى.
بمساعدة اثنين من الطهاة فقط، اقتحم قافلة ألمانية في أراضٍ تحت الاحتلال النازي، وتمكن من أسر العدو والاستيلاء على عتاد ثمين.
وتقدم "سبوتنيك" من خلال هذا الفيديو عرضا لرواية حقيقية تظهر شجاعة لا تعرف الخوف، لرجل يواجه مجموعة ضخمة من النازيين ويأسر عددا كبيرا منهم.