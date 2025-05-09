قافلة في أرض العدو... شجاعة ميخائيل إيفانوفيتش في وجه الفاشيين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: السياحة هي أداة التقارب بين الشعوب
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:32 GMT
15 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:47 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
حصاد الأسبوع
خبير: السلطات الأوكرانية غير مهتمة باحتفال النصر لارتباطها إيديولوجيا بالطرف النازي المهزوم
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
243 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
انطلاق أعمال الدورة 83 للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
بيارق النصر
العلم السوفياتي على الريخستاغ الألماني - اندحار المانيا النازية
12:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اتفاق واشنطن – أنصار الله.. هل تخلت واشنطن عن إسرائيل في مواجهتها مع الحوثيين
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
العفو الدولية: الدول النافذة لا تتحرك لوقف الإبادة الجماعية في غزة، بيان مشترك لروسيا والصين حول قضايا الشرق الأوسط والقضايا الدولية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاحتفال بذكرى النصر له طابع خاص لأن النازية تسحق للمرة الثانية بأشكال أخرى
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
التداعيات الاقتصادية للتصعيد الهندي الباكستاني على الأسواق الآسيوية والعالمية
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250509/قافلة-في-أرض-العدو-شجاعة-ميخائيل-إيفانوفيتش-في-وجه-الفاشيين-1100351145.html
قافلة في أرض العدو... شجاعة ميخائيل إيفانوفيتش في وجه الفاشيين
قافلة في أرض العدو... شجاعة ميخائيل إيفانوفيتش في وجه الفاشيين
سبوتنيك عربي
بتاريخ يوليو/تموز 1944، وبينما كانت نيران الحرب تشتعل عند حدود مقاطعة بسكوف، قام الملازم ميخائيل إيفانوفيتش أليكسييف بعمل بطولي لا ينسى، خلال الحرب الوطنية... 09.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-09T11:35+0000
2025-05-09T11:35+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
جرائم النازية الأوكرانية
أخبار ألمانيا النازية
الجيش الروسي
الاتحاد السوفيتي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100350874_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c613c649b33df4d12055fc6db3bbc922.jpg
بمساعدة اثنين من الطهاة فقط، اقتحم قافلة ألمانية في أراضٍ تحت الاحتلال النازي، وتمكن من أسر العدو والاستيلاء على عتاد ثمين.وتقدم "سبوتنيك" من خلال هذا الفيديو عرضا لرواية حقيقية تظهر شجاعة لا تعرف الخوف، لرجل يواجه مجموعة ضخمة من النازيين ويأسر عددا كبيرا منهم.
الاتحاد السوفيتي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/09/1100350874_188:0:1148:720_1920x0_80_0_0_80fa291e32865b419dd3377060802c67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الجيش الروسي, الاتحاد السوفيتي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945, جرائم النازية الأوكرانية, أخبار ألمانيا النازية, الجيش الروسي, الاتحاد السوفيتي

قافلة في أرض العدو... شجاعة ميخائيل إيفانوفيتش في وجه الفاشيين

11:35 GMT 09.05.2025
© Sputnikقافلة في أرض العدو: شجاعة ميخائيل إيفانوفيتش في وجه الفاشيين
قافلة في أرض العدو: شجاعة ميخائيل إيفانوفيتش في وجه الفاشيين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
بتاريخ يوليو/تموز 1944، وبينما كانت نيران الحرب تشتعل عند حدود مقاطعة بسكوف، قام الملازم ميخائيل إيفانوفيتش أليكسييف بعمل بطولي لا ينسى، خلال الحرب الوطنية العظمى.
بمساعدة اثنين من الطهاة فقط، اقتحم قافلة ألمانية في أراضٍ تحت الاحتلال النازي، وتمكن من أسر العدو والاستيلاء على عتاد ثمين.
وتقدم "سبوتنيك" من خلال هذا الفيديو عرضا لرواية حقيقية تظهر شجاعة لا تعرف الخوف، لرجل يواجه مجموعة ضخمة من النازيين ويأسر عددا كبيرا منهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала