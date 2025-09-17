زيلينسكي يعلن استعداده للقاء الرئيسين بوتين وترامب ووقف إطلاق النار

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
أبدى فلاديمير زيلينسكي، استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "في إطار ثلاثي أو ثنائي، دون شروط مسبقة، على ألا يكون...
وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "أنا مستعد للقاء الرئيسين ترامب وبوتين، في إطار ثلاثي أو ثنائي... أنا مستعد للقاء دون أي شروط".كما أكد فلاديمير زيلينسكي، "استعداد أوكرانيا لوقف إطلاق النار".وقال زيلينسكي: "كنا نأمل أن يوافق الرئيس ترامب، على وقف إطلاق النار، نحن مستعدون لوقف إطلاق النار".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن أبواب موسكو مفتوحة لزيارة زيلينسكي، في حال كان جاهزا للاجتماع.وأردف بوتين: "يمكن حل القضايا الإقليمية في أوكرانيا من خلال الاستفتاء، ولكن يجب رفع الأحكام العرفية حتى يحدث ذلك".وشدد بوتين على أن "روسيا لطالما اعترضت على عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".الكرملين: بوتين دعا زيلينسكي إلى موسكو للحوار لا الاستسلام
زيلينسكي يعلن استعداده للقاء الرئيسين بوتين وترامب ووقف إطلاق النار

أبدى فلاديمير زيلينسكي، استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "في إطار ثلاثي أو ثنائي، دون شروط مسبقة، على ألا يكون اللقاء في موسكو"، على حد قوله.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "أنا مستعد للقاء الرئيسين ترامب وبوتين، في إطار ثلاثي أو ثنائي... أنا مستعد للقاء دون أي شروط".

وأشار إلى أنه لا ينوي التوجه إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مفاوضات، لكنه "منفتح على أي مقترحات لعقد اجتماع في أي دولة أخرى غير روسيا"، على حد تعبيره.

كما أكد فلاديمير زيلينسكي، "استعداد أوكرانيا لوقف إطلاق النار".
وقال زيلينسكي: "كنا نأمل أن يوافق الرئيس ترامب، على وقف إطلاق النار، نحن مستعدون لوقف إطلاق النار".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن أبواب موسكو مفتوحة لزيارة زيلينسكي، في حال كان جاهزا للاجتماع.

وقال الرئيس بوتين، خلال مؤتمر صحفي اختتم خلاله زيارته للصين، أنه أبلغ ترامب، بإمكانية عقد اجتماع مع زيلينسكي، مضيفًا: "إن كان (فلاديمير) زيلينسكي مستعدا للقاء، فحري به القدوم إلى موسكو".

وأردف بوتين: "يمكن حل القضايا الإقليمية في أوكرانيا من خلال الاستفتاء، ولكن يجب رفع الأحكام العرفية حتى يحدث ذلك".
وشدد بوتين على أن "روسيا لطالما اعترضت على عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".
الكرملين: بوتين دعا زيلينسكي إلى موسكو للحوار لا الاستسلام
