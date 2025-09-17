https://sarabic.ae/20250917/زيلينسكي-يعلن-استعداده-للقاء-الرئيسين-بوتين-وترامب-ووقف-إطلاق-النار-1104926379.html
زيلينسكي يعلن استعداده للقاء الرئيسين بوتين وترامب ووقف إطلاق النار
أبدى فلاديمير زيلينسكي، استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "في إطار ثلاثي أو ثنائي، دون شروط مسبقة، على ألا يكون... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "أنا مستعد للقاء الرئيسين ترامب وبوتين، في إطار ثلاثي أو ثنائي... أنا مستعد للقاء دون أي شروط".كما أكد فلاديمير زيلينسكي، "استعداد أوكرانيا لوقف إطلاق النار".وقال زيلينسكي: "كنا نأمل أن يوافق الرئيس ترامب، على وقف إطلاق النار، نحن مستعدون لوقف إطلاق النار".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن أبواب موسكو مفتوحة لزيارة زيلينسكي، في حال كان جاهزا للاجتماع.وأردف بوتين: "يمكن حل القضايا الإقليمية في أوكرانيا من خلال الاستفتاء، ولكن يجب رفع الأحكام العرفية حتى يحدث ذلك".وشدد بوتين على أن "روسيا لطالما اعترضت على عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".الكرملين: بوتين دعا زيلينسكي إلى موسكو للحوار لا الاستسلام
أبدى فلاديمير زيلينسكي، استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "في إطار ثلاثي أو ثنائي، دون شروط مسبقة، على ألا يكون اللقاء في موسكو"، على حد قوله.
وقال زيلينسكي في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز": "أنا مستعد للقاء الرئيسين ترامب وبوتين، في إطار ثلاثي أو ثنائي... أنا مستعد للقاء دون أي شروط".
وأشار إلى أنه لا ينوي التوجه إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء مفاوضات، لكنه "منفتح على أي مقترحات لعقد اجتماع في أي دولة أخرى غير روسيا"، على حد تعبيره.
كما أكد فلاديمير زيلينسكي، "استعداد أوكرانيا لوقف إطلاق النار".
وقال زيلينسكي: "كنا نأمل أن يوافق الرئيس ترامب، على وقف إطلاق النار، نحن مستعدون لوقف إطلاق النار".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 3 سبتمبر/ أيلول الجاري، أن أبواب موسكو مفتوحة لزيارة زيلينسكي، في حال كان جاهزا للاجتماع.
وقال الرئيس بوتين، خلال مؤتمر صحفي اختتم خلاله زيارته للصين، أنه أبلغ ترامب، بإمكانية عقد اجتماع مع زيلينسكي، مضيفًا: "إن كان (فلاديمير) زيلينسكي مستعدا للقاء، فحري به القدوم إلى موسكو".
وأردف بوتين
: "يمكن حل القضايا الإقليمية في أوكرانيا من خلال الاستفتاء، ولكن يجب رفع الأحكام العرفية حتى يحدث ذلك".
وشدد بوتين على أن "روسيا لطالما اعترضت على عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي".