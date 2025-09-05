عربي
بوتين: السياسة الاقتصادية المستقرة أساس نمو الاقتصاد الروسي
الكرملين: بوتين دعا زيلينسكي إلى موسكو للحوار لا الاستسلام- عاجل

04:13 GMT 05.09.2025 (تم التحديث: 04:37 GMT 05.09.2025)
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا فلاديمير زيلينسكي إلى موسكو، لإجراء محادثات، وليس للاستسلام.
وقال بيسكوف للصحفيين على هامش منتدى التعاون الاقتصادي الأوروبي: "دعي زيلينسكي إلى موسكو للتحدث، وليس للاستسلام".
وأكّد بيسكوف، أن الرئيس بوتين لا يستبعد أي احتمالات فيما يتعلق بعقد لقاءات حول الملف الأوكراني، بما في ذلك إمكانية عقد اجتماع ثلاثي يجمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.
وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" على هامش منتدى الشرق الاقتصادي 2025 إن الرئيس فلاديمير "بوتين لا يستبعد أي فرص، وهو منفتح على مختلف أشكال اللقاءات".

وأضاف أن مثل هذه الاجتماعات، يجب أن تنظم لتحقيق نتيجة ملموسة، وهذه النتيجة ينبغي أن تكون محضرة بشكل جيد.

