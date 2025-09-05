الكرملين: بوتين دعا زيلينسكي إلى موسكو للحوار لا الاستسلام- عاجل

https://sarabic.ae/20250905/الكرملين-بوتين-دعا-زيلينسكي-إلى-موسكو-للحوار-لا-الاستسلام-1104522140.html
الكرملين: بوتين دعا زيلينسكي إلى موسكو للحوار لا الاستسلام
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعا فلاديمير زيلينسكي إلى موسكو، لإجراء محادثات، وليس للاستسلام.
وقال بيسكوف للصحفيين على هامش منتدى التعاون الاقتصادي الأوروبي: "دعي زيلينسكي إلى موسكو للتحدث، وليس للاستسلام".
وأكّد بيسكوف، أن الرئيس بوتين لا يستبعد أي احتمالات فيما يتعلق بعقد لقاءات حول الملف الأوكراني، بما في ذلك إمكانية عقد اجتماع ثلاثي يجمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.
وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" على هامش منتدى الشرق الاقتصادي 2025 إن الرئيس فلاديمير "بوتين لا يستبعد أي فرص، وهو منفتح على مختلف أشكال اللقاءات".
وأضاف أن مثل هذه الاجتماعات، يجب أن تنظم لتحقيق نتيجة ملموسة، وهذه النتيجة ينبغي أن تكون محضرة بشكل جيد.