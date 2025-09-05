عربي
بوتين: يجب تعزيز دور الشرق الأقصى في الاقتصاد الروسي والعلاقات الدولية
بوتين: يجب تعزيز دور الشرق الأقصى في الاقتصاد الروسي والعلاقات الدولية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، ضرورة تعزيز دور الشرق الأقصى في إطار الاقتصاد الروسي وكذلك في إطار منظومة العلاقات الدولية. 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T04:47+0000
2025-09-05T04:47+0000
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الشرق الأقصى الروسي
وقال بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025: "الذكرى السنوية للمنتدى الاقتصادي الشرقي ليست مجرد مناسبة لتلخيص بعض نتائج العمل المشترك للهيئات الحكومية ورجال الأعمال والجمعيات العامة، بل هي أيضًا مناسبة لتوضيح الخطوات المستقبلية وخططنا طويلة المدى في تعزيز دور الشرق الأقصى في الاقتصاد المحلي وفي منظومة العلاقات الدولية، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد نموًا ديناميكيًا".وأشار الرئيس الروسي إلى أن العبء على نظام النقل في الشرق الأقصى قد زاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن تعزيز الروابط بين الأقاليم والدول الأجنبية يتطلب تحديث الطرق البرية والسكك الحديدية، وتوسيع الموانئ البحرية، وإنشاء مراكز نقل حديثة تضم مستودعات آلية ومعالجة رقمية للبضائع.كما أعلن بوتين أن طاقة الموانئ في الشرق الأقصى تضاعفت عمليًا خلال السنوات العشر الماضية.وأضاف بوتين: "خلال السنوات العشر الماضية تضاعفت الطاقة المينائية في المنطقة عمليًا. واليوم تصل إلى نحو 380 مليون طن من البضائع سنويًا".المنتدى، الذي يُعقد سنوياً منذ عام 2015 (باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا)، يُعد منصة رئيسية لتعزيز جاذبية الاستثمار في الشرق الأقصى وتطوير التعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.ويُعقد المنتدى العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، على أراضي جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"ـ وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، ضرورة تعزيز دور الشرق الأقصى في إطار الاقتصاد الروسي وكذلك في إطار منظومة العلاقات الدولية.
وقال بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي 2025: "الذكرى السنوية للمنتدى الاقتصادي الشرقي ليست مجرد مناسبة لتلخيص بعض نتائج العمل المشترك للهيئات الحكومية ورجال الأعمال والجمعيات العامة، بل هي أيضًا مناسبة لتوضيح الخطوات المستقبلية وخططنا طويلة المدى في تعزيز دور الشرق الأقصى في الاقتصاد المحلي وفي منظومة العلاقات الدولية، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تشهد نموًا ديناميكيًا".
وأشار الرئيس الروسي إلى أن العبء على نظام النقل في الشرق الأقصى قد زاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مضيفا أن تعزيز الروابط بين الأقاليم والدول الأجنبية يتطلب تحديث الطرق البرية والسكك الحديدية، وتوسيع الموانئ البحرية، وإنشاء مراكز نقل حديثة تضم مستودعات آلية ومعالجة رقمية للبضائع.
كما أعلن بوتين أن طاقة الموانئ في الشرق الأقصى تضاعفت عمليًا خلال السنوات العشر الماضية.
وأضاف بوتين: "خلال السنوات العشر الماضية تضاعفت الطاقة المينائية في المنطقة عمليًا. واليوم تصل إلى نحو 380 مليون طن من البضائع سنويًا".
المنتدى، الذي يُعقد سنوياً منذ عام 2015 (باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا)، يُعد منصة رئيسية لتعزيز جاذبية الاستثمار في الشرق الأقصى وتطوير التعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويُعقد المنتدى العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، على أراضي جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"ـ وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
