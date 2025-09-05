https://sarabic.ae/20250905/بوتين-السياسة-الاقتصادية-المستقرة-أساس-نمو-الاقتصاد-الروسي-1104522224.html
بوتين: السياسة الاقتصادية المستقرة أساس نمو الاقتصاد الروسي
بوتين: السياسة الاقتصادية المستقرة أساس نمو الاقتصاد الروسي
04:18 GMT 05.09.2025 (تم التحديث: 04:20 GMT 05.09.2025)
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي الروسي يواصل جهوده لمكافحة التضخم، مع السعي للعودة إلى هدف 4% كنسبة مستهدفة.
وأشار بوتين في كلمته خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي، إلى أن السلطات المالية في روسيا تتصرف بمهنية عالية، مع الالتزام بسياسة اقتصادية كلية مستقرة، واصفًا ذلك بالشرط الأساسي لتنمية الاقتصاد الروسي.
وأضاف الرئيس الروسي أنه واثق من أن استمرار السياسة الاقتصادية الكلية المستقرة سيسهم في خلق الظروف الملائمة لتحقيق نمو مستدام لروسيا.
المنتدى، الذي يُعقد سنوياً منذ عام 2015 (باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا)، يُعد منصة رئيسية لتعزيز جاذبية الاستثمار في الشرق الأقصى وتطوير التعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويُعقد المنتدى العاشر
في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، على أراضي جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"ـ وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.