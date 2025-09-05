عربي
الكرملين: خطاب بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي سيركز على تنمية الشرق الأقصى الروسي
الكرملين: خطاب بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي سيركز على تنمية الشرق الأقصى الروسي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن خطاب الرئيس فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي سيركز على قضايا التنمية... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف في مقابلة مع "سبوتنك" على هامش المنتدى: "المحور الأساسي سيكون التنمية الاقتصادية للشرق الأقصى الروسي، هذه المنطقة الشاسعة التي لا تزال تمتلك إمكانات هائلة غير مستغلة، والتي تحقق معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني بفضل البرامج العديدة التي تم اعتمادها".وأضاف بيسكوف أن "هذا سيكون في صميم خطاب الرئيس"، لافتًا إلى أن الرئيس بوتين "لخص بالفعل النتائج الجيوسياسية لما حدث في بكين خلال الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية... اليوم، لن يكون الموضوع الرئيسي هو الجغرافيا السياسية. لا ينبغي أن تكون الجغرافيا السياسية الموضوع الرئيسي في المنتدى الاقتصادي الروسي".المنتدى، الذي يُعقد سنوياً منذ عام 2015 (باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا)، يُعد منصة رئيسية لتعزيز جاذبية الاستثمار في الشرق الأقصى وتطوير التعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.ويُعقد المنتدى العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، على أراضي جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"ـ وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
02:28 GMT 05.09.2025 (تم التحديث: 02:40 GMT 05.09.2025)
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن خطاب الرئيس فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي سيركز على قضايا التنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأقصى في روسيا، باعتبارها أولوية استراتيجية في المرحلة الحالية.
وقال بيسكوف في مقابلة مع "سبوتنك" على هامش المنتدى: "المحور الأساسي سيكون التنمية الاقتصادية للشرق الأقصى الروسي، هذه المنطقة الشاسعة التي لا تزال تمتلك إمكانات هائلة غير مستغلة، والتي تحقق معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني بفضل البرامج العديدة التي تم اعتمادها".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر
أمس, 22:48 GMT
وأضاف بيسكوف أن "هذا سيكون في صميم خطاب الرئيس"، لافتًا إلى أن الرئيس بوتين "لخص بالفعل النتائج الجيوسياسية لما حدث في بكين خلال الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية... اليوم، لن يكون الموضوع الرئيسي هو الجغرافيا السياسية. لا ينبغي أن تكون الجغرافيا السياسية الموضوع الرئيسي في المنتدى الاقتصادي الروسي".
المنتدى، الذي يُعقد سنوياً منذ عام 2015 (باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا)، يُعد منصة رئيسية لتعزيز جاذبية الاستثمار في الشرق الأقصى وتطوير التعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويُعقد المنتدى العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، على أراضي جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"ـ وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
