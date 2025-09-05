https://sarabic.ae/20250905/الكرملين-خطاب-بوتين-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-سيركز-على-تنمية-الشرق-الأقصى-الروسي-1104521350.html
الكرملين: خطاب بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي سيركز على تنمية الشرق الأقصى الروسي
الكرملين: خطاب بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي سيركز على تنمية الشرق الأقصى الروسي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن خطاب الرئيس فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي سيركز على قضايا التنمية... 05.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-05T02:28+0000
2025-09-05T02:28+0000
2025-09-05T02:40+0000
الكرملين
فلاديمير بوتين
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104434959_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_5491361bec3053ee575e922e5d9e5ae4.jpg
وقال بيسكوف في مقابلة مع "سبوتنك" على هامش المنتدى: "المحور الأساسي سيكون التنمية الاقتصادية للشرق الأقصى الروسي، هذه المنطقة الشاسعة التي لا تزال تمتلك إمكانات هائلة غير مستغلة، والتي تحقق معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني بفضل البرامج العديدة التي تم اعتمادها".وأضاف بيسكوف أن "هذا سيكون في صميم خطاب الرئيس"، لافتًا إلى أن الرئيس بوتين "لخص بالفعل النتائج الجيوسياسية لما حدث في بكين خلال الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية... اليوم، لن يكون الموضوع الرئيسي هو الجغرافيا السياسية. لا ينبغي أن تكون الجغرافيا السياسية الموضوع الرئيسي في المنتدى الاقتصادي الروسي".المنتدى، الذي يُعقد سنوياً منذ عام 2015 (باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا)، يُعد منصة رئيسية لتعزيز جاذبية الاستثمار في الشرق الأقصى وتطوير التعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.ويُعقد المنتدى العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، على أراضي جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"ـ وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
https://sarabic.ae/20250904/بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-للمنتدى-الاقتصادي-الشرقي-العاشر-1104520204.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/02/1104434959_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_1c6b659f2ce954fc5f53b071a1372193.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكرملين, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الكرملين, فلاديمير بوتين, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الكرملين: خطاب بوتين في المنتدى الاقتصادي الشرقي سيركز على تنمية الشرق الأقصى الروسي
02:28 GMT 05.09.2025 (تم التحديث: 02:40 GMT 05.09.2025)
أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن خطاب الرئيس فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي سيركز على قضايا التنمية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأقصى في روسيا، باعتبارها أولوية استراتيجية في المرحلة الحالية.
وقال بيسكوف في مقابلة مع "سبوتنك" على هامش المنتدى: "المحور الأساسي سيكون التنمية الاقتصادية للشرق الأقصى الروسي، هذه المنطقة الشاسعة التي لا تزال تمتلك إمكانات هائلة غير مستغلة، والتي تحقق معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني بفضل البرامج العديدة التي تم اعتمادها".
وأضاف بيسكوف أن "هذا سيكون في صميم خطاب الرئيس"، لافتًا إلى أن الرئيس بوتين "لخص بالفعل النتائج الجيوسياسية لما حدث في بكين خلال الأيام الأربعة أو الخمسة الماضية... اليوم، لن يكون الموضوع الرئيسي هو الجغرافيا السياسية. لا ينبغي أن تكون الجغرافيا السياسية الموضوع الرئيسي في المنتدى الاقتصادي الروسي".
المنتدى، الذي يُعقد سنوياً منذ عام 2015 (باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا)، يُعد منصة رئيسية لتعزيز جاذبية الاستثمار في الشرق الأقصى وتطوير التعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويُعقد المنتدى العاشر
في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، على أراضي جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"ـ وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.