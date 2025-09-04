https://sarabic.ae/20250904/بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-للمنتدى-الاقتصادي-الشرقي-العاشر-1104520204.html

بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر

تقليدياً، يشارك الرئيس الروسي كل عام في المنتدى، ومن المتوقع أن يركز بوتين في كلمته على قضايا تنمية الشرق الأقصى الروسي، الذي وصفه سابقاً بأنه "أهم عامل في تعزيز موقع روسيا عالمياً" و"قائد روسيا في الواقع الاقتصادي العالمي الجديد".وكان بوتين قد أعلن عن عزمه تحسين مناخ الأعمال باستمرار وتطبيق أساليب أكثر فاعلية للتعاون مع المستثمرين الأجانب في الشرق الأقصى.وفي أحد المنتديات السابقة، تم الإعلان عن إنشاء مناطق دولية للتنمية المتسارعة في الشرق الأقصى، والتي يجب أن تقدم ظروفاً تنافسية عالمياً للمستثمرين، وخاصة من الدول الصديقة. وقد دخلت مناقشة المشاريع في هذه المناطق الدولية مع المستثمرين الأجانب في جدول أعمال المنتدى هذا العام.وعادة لا تخلو المناقشات في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي من تناول الاقتصاد والسياسة العالميين وبعض الأحداث الراهنة. ففي عام 2024، على سبيل المثال، طُرحت أسئلة حول التعاون في إطار البريكس والقمة المقبلة للتكتل، واتجاه التخلي عن الدولار، والصراع الأوكراني والعلاقات مع الغرب.المنتدى، الذي يُعقد سنوياً منذ عام 2015 (باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا)، يُعد منصة رئيسية لتعزيز جاذبية الاستثمار في الشرق الأقصى وتطوير التعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.ويُعقد المنتدى العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، على أراضي جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"ـ وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.

