بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
الذكرى الـ80 للنصر: من الاحتفال بالتاريخ إلى إطلاق تحول نوعي في موازين القوى الدولية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بأنصار الله: الرد على إسرائيل سيكون مزلزلا وهناك تعاون بشأن نقل التكنولوجيا الإيرانية لليمن
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قماش حاسوبي لملابس ذكية تفهمك وبصل أحمر لتحسين الطاقة الشمسية ووحش المحيط يخرج صغاره من فمه، وذكاء الصناعي مضطرب نفسيا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
08:16 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
احتفالات بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الروسية الليبية، ألف قتيل بانزلاق أرضي في دارفور بالسودان
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:30 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: آن الأوان للاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن حراكه المعطل للسلام بين روسيا وأوكرانيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
المقاومة ترفع "عصا موسى" في مواجهة خطط إسرائيل احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
26 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250904/بوتين-يلقي-كلمة-في-الجلسة-العامة-للمنتدى-الاقتصادي-الشرقي-العاشر-1104520204.html
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر
بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر
سبوتنيك عربي
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي بمدينة فلاديفوستوك الروسية، إلى جانب رئيس وزراء لاوس سونساي... 04.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-04T22:48+0000
2025-09-04T22:48+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين
الشرق الأقصى الروسي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104498530_0:110:3248:1937_1920x0_80_0_0_b3c3a4c054d4b249d38135f153c0eb66.jpg
تقليدياً، يشارك الرئيس الروسي كل عام في المنتدى، ومن المتوقع أن يركز بوتين في كلمته على قضايا تنمية الشرق الأقصى الروسي، الذي وصفه سابقاً بأنه "أهم عامل في تعزيز موقع روسيا عالمياً" و"قائد روسيا في الواقع الاقتصادي العالمي الجديد".وكان بوتين قد أعلن عن عزمه تحسين مناخ الأعمال باستمرار وتطبيق أساليب أكثر فاعلية للتعاون مع المستثمرين الأجانب في الشرق الأقصى.وفي أحد المنتديات السابقة، تم الإعلان عن إنشاء مناطق دولية للتنمية المتسارعة في الشرق الأقصى، والتي يجب أن تقدم ظروفاً تنافسية عالمياً للمستثمرين، وخاصة من الدول الصديقة. وقد دخلت مناقشة المشاريع في هذه المناطق الدولية مع المستثمرين الأجانب في جدول أعمال المنتدى هذا العام.وعادة لا تخلو المناقشات في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي من تناول الاقتصاد والسياسة العالميين وبعض الأحداث الراهنة. ففي عام 2024، على سبيل المثال، طُرحت أسئلة حول التعاون في إطار البريكس والقمة المقبلة للتكتل، واتجاه التخلي عن الدولار، والصراع الأوكراني والعلاقات مع الغرب.المنتدى، الذي يُعقد سنوياً منذ عام 2015 (باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا)، يُعد منصة رئيسية لتعزيز جاذبية الاستثمار في الشرق الأقصى وتطوير التعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.ويُعقد المنتدى العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، على أراضي جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"ـ وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
https://sarabic.ae/20250903/بوتين-يصل-إلى-فلاديفوستوك-لحضور-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-فيديو-1104475498.html
الشرق الأقصى الروسي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104498530_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_05bfaaae1455bdfbd703518c7eca3342.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الشرق الأقصى الروسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, فلاديمير بوتين, الشرق الأقصى الروسي

بوتين يلقي كلمة في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر

22:48 GMT 04.09.2025
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
© POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي بمدينة فلاديفوستوك الروسية، إلى جانب رئيس وزراء لاوس سونساي سيفاندون، ورئيس وزراء منغوليا غومبوجافين زاندانشاتار، وعضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لي هونغتشون.
تقليدياً، يشارك الرئيس الروسي كل عام في المنتدى، ومن المتوقع أن يركز بوتين في كلمته على قضايا تنمية الشرق الأقصى الروسي، الذي وصفه سابقاً بأنه "أهم عامل في تعزيز موقع روسيا عالمياً" و"قائد روسيا في الواقع الاقتصادي العالمي الجديد".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
بوتين يصل إلى فلاديفوستوك لحضور المنتدى الاقتصادي الشرقي... فيديو
أمس, 18:46 GMT
وكان بوتين قد أعلن عن عزمه تحسين مناخ الأعمال باستمرار وتطبيق أساليب أكثر فاعلية للتعاون مع المستثمرين الأجانب في الشرق الأقصى.
وفي أحد المنتديات السابقة، تم الإعلان عن إنشاء مناطق دولية للتنمية المتسارعة في الشرق الأقصى، والتي يجب أن تقدم ظروفاً تنافسية عالمياً للمستثمرين، وخاصة من الدول الصديقة. وقد دخلت مناقشة المشاريع في هذه المناطق الدولية مع المستثمرين الأجانب في جدول أعمال المنتدى هذا العام.
وعادة لا تخلو المناقشات في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي من تناول الاقتصاد والسياسة العالميين وبعض الأحداث الراهنة. ففي عام 2024، على سبيل المثال، طُرحت أسئلة حول التعاون في إطار البريكس والقمة المقبلة للتكتل، واتجاه التخلي عن الدولار، والصراع الأوكراني والعلاقات مع الغرب.
المنتدى، الذي يُعقد سنوياً منذ عام 2015 (باستثناء عام 2020 بسبب جائحة كورونا)، يُعد منصة رئيسية لتعزيز جاذبية الاستثمار في الشرق الأقصى وتطوير التعاون الدولي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
ويُعقد المنتدى العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول في فلاديفوستوك، على أراضي جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"ـ وتعد وكالة "سبوتنيك" الشريك الإعلامي العام للمنتدى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала