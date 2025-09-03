https://sarabic.ae/20250903/بوتين-يصل-إلى-فلاديفوستوك-لحضور-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-فيديو-1104475498.html
سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0c/1080949189_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_a1c6e3bd1bded7307a6518f3babe90dc.jpg
ومن المقرر أن تكون رحلة عمل رئيس الدولة إلى منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية في الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر/ أيلول.وخلال الرحلة، سيتركز اهتمام بوتين على آفاق تنمية الشرق الأقصى، وعلى وجه الخصوص، خلال الزيارة إلى فرع المركز الوطني "روسيا"، حيث سيتم تقديم عرض تفاعلي لرئيس الدولة لنتائج التنمية في المنطقة، يليه مؤتمر عبر الفيديو لإطلاق عمل المؤسسات الجديدة ومرافق البنية التحتية للنقل.بالإضافة إلى ذلك، سيعقد الرئيس اجتماعا حول تطوير مجمع الوقود والطاقة في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية.وسيكون الحدث المركزي هو الجلسة العامة للمنتدى في 5 سبتمبر/أيلول، حيث سيشارك فيها رئيس وزراء لاوس ورئيس وزراء منغوليا ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني مع بوتين.وعشية الجلسة العامة للمنتدى، من المتوقع أن يعقد رئيس الدولة محادثات منفصلة معهم، كما ينص الجدول الزمني على اجتماع عمل بين بوتين وأوليغ كوزيمياكوف، حاكم إقليم بريمورسكي.تُقام فعاليات منتدى الشرق الأقصى في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".المنتدى الاقتصادي الشرقي يشهد موكبا ضخما في الذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إلى فلاديفوستوك في الشرق الأقصى للبلاد، حيث ينعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي، بعد برنامج عمل مزدحم في الصين، حسبما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك".
ومن المقرر أن تكون رحلة عمل رئيس الدولة إلى منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية في الفترة من 4 إلى 5 سبتمبر/ أيلول.
وخلال الرحلة، سيتركز اهتمام بوتين على آفاق تنمية الشرق الأقصى، وعلى وجه الخصوص، خلال الزيارة إلى فرع المركز الوطني "روسيا"، حيث سيتم تقديم عرض تفاعلي لرئيس الدولة لنتائج التنمية في المنطقة، يليه مؤتمر عبر الفيديو لإطلاق عمل المؤسسات الجديدة ومرافق البنية التحتية للنقل.
بالإضافة إلى ذلك، سيعقد الرئيس اجتماعا حول تطوير مجمع الوقود والطاقة في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية.
وسيكون الحدث المركزي هو الجلسة العامة للمنتدى في 5 سبتمبر/أيلول، حيث سيشارك فيها رئيس وزراء لاوس ورئيس وزراء منغوليا ونائب رئيس اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني مع بوتين.
وعشية الجلسة العامة للمنتدى، من المتوقع أن يعقد رئيس الدولة محادثات منفصلة معهم، كما ينص الجدول الزمني على اجتماع عمل بين بوتين وأوليغ كوزيمياكوف، حاكم إقليم بريمورسكي.
وانطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، بمشاركة دولية ومحلية واسعة.
تُقام فعاليات منتدى الشرق الأقصى في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".