افتتاح "يوم الصقر" كجزء من المنتدى الاقتصادي الشرقي... فيديو

أقيم حفل افتتاح جناح "يوم الصقر" في الذكرى السنوية العاشرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، وقد نظّم الجناح بالتعاون بين وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا... 03.09.2025, سبوتنيك عربي

المنتدى الاقتصادي

روسيا

سيناقش المشاركون خطوات الحفاظ على أنواع الطيور النادرة وتطوير السياحة البيئية، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام.وتعرّف مراسل "سبوتنيك" على بعض أنواع الطيور المعروضة في معرض "شارع الشرق الأقصى" في جناح "بيت الصقر"، بما في ذلك صقر الجيرفالكون.يعد الحفاظ على التنوع البيولوجي أولويةً لروسيا، وللعام الثالث على التوالي، وبالنيابة عن الحكومة الروسية، يقام "يوم الصقور" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي.في 3 سبتمبر/أيلول 2025، في يوم افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، أقيم حفل افتتاح المنتدى الدولي الثاني "يوم الصقر" في فلاديفوستوك (جزيرة روسكي، حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية).يعد المنتدى الدولي "يوم الصقر" منصة خبراء رئيسية للحوار الشامل وتبادل الخبرات بين ممثلي الإدارات المعنية في روسيا والدول الأجنبية والخبراء الدوليين والعلماء المتخصصين في حماية الطيور الجارحة والأنواع النادرة التي تتطلب تدابير حماية خاصة.ويعرض على الزوار صقور ربيت في مشاتل روسية، بالإضافة إلى جهاز روسي مبتكر لتتبع الصقور البرية. كما يمكن للزوار في "بيت الصقور" التعرّف على أندر أنواع الصقور، وأسباب انخفاض أعدادها، وتدابير دعمها، والتعرف على ممثلي الكتاب الأحمر الروسي، ومعلومات عن المناطق المحمية في الشرق الأقصى.تقام فعاليات منتدى الشرق الأقصى في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".وأكد ممثلون من أكثر من 70 دولة وإقليما مشاركتهم في المنتدى، حيث سيلقى الحدث مشاركة واسعة من وفود من فيتنام والهند والصين ولاوس وماليزيا وتايلاند.فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشرخبير: المنتدى الاقتصادي الشرقي يظهر اختلافات في النهج تجاه النظام العالمي

المنتدى الاقتصادي, روسيا