افتتاح "يوم الصقر" كجزء من المنتدى الاقتصادي الشرقي... فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
افتتاح "يوم الصقر" كجزء من المنتدى الاقتصادي الشرقي... فيديو
افتتاح "يوم الصقر" كجزء من المنتدى الاقتصادي الشرقي... فيديو
سبوتنيك عربي
أقيم حفل افتتاح جناح "يوم الصقر" في الذكرى السنوية العاشرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، وقد نظّم الجناح بالتعاون بين وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا... 03.09.2025, سبوتنيك عربي
المنتدى الاقتصادي
روسيا
سيناقش المشاركون خطوات الحفاظ على أنواع الطيور النادرة وتطوير السياحة البيئية، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام.وتعرّف مراسل "سبوتنيك" على بعض أنواع الطيور المعروضة في معرض "شارع الشرق الأقصى" في جناح "بيت الصقر"، بما في ذلك صقر الجيرفالكون.يعد الحفاظ على التنوع البيولوجي أولويةً لروسيا، وللعام الثالث على التوالي، وبالنيابة عن الحكومة الروسية، يقام "يوم الصقور" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي.في 3 سبتمبر/أيلول 2025، في يوم افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، أقيم حفل افتتاح المنتدى الدولي الثاني "يوم الصقر" في فلاديفوستوك (جزيرة روسكي، حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية).يعد المنتدى الدولي "يوم الصقر" منصة خبراء رئيسية للحوار الشامل وتبادل الخبرات بين ممثلي الإدارات المعنية في روسيا والدول الأجنبية والخبراء الدوليين والعلماء المتخصصين في حماية الطيور الجارحة والأنواع النادرة التي تتطلب تدابير حماية خاصة.ويعرض على الزوار صقور ربيت في مشاتل روسية، بالإضافة إلى جهاز روسي مبتكر لتتبع الصقور البرية. كما يمكن للزوار في "بيت الصقور" التعرّف على أندر أنواع الصقور، وأسباب انخفاض أعدادها، وتدابير دعمها، والتعرف على ممثلي الكتاب الأحمر الروسي، ومعلومات عن المناطق المحمية في الشرق الأقصى.تقام فعاليات منتدى الشرق الأقصى في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".وأكد ممثلون من أكثر من 70 دولة وإقليما مشاركتهم في المنتدى، حيث سيلقى الحدث مشاركة واسعة من وفود من فيتنام والهند والصين ولاوس وماليزيا وتايلاند.فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشرخبير: المنتدى الاقتصادي الشرقي يظهر اختلافات في النهج تجاه النظام العالمي
https://sarabic.ae/20250903/التعاون-من-أجل-السلام-والازدهار-فلاديفوستوك-تحتضن-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-العاشر-1104448913.html
أقيم حفل افتتاح جناح "يوم الصقر" في الذكرى السنوية العاشرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، وقد نظّم الجناح بالتعاون بين وزارة الموارد الطبيعية والبيئة في روسيا وحكومة إقليم كامتشاتكا.
سيناقش المشاركون خطوات الحفاظ على أنواع الطيور النادرة وتطوير السياحة البيئية، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام.
وتعرّف مراسل "سبوتنيك" على بعض أنواع الطيور المعروضة في معرض "شارع الشرق الأقصى" في جناح "بيت الصقر"، بما في ذلك صقر الجيرفالكون.
يعد الحفاظ على التنوع البيولوجي أولويةً لروسيا، وللعام الثالث على التوالي، وبالنيابة عن الحكومة الروسية، يقام "يوم الصقور" على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي.
في 3 سبتمبر/أيلول 2025، في يوم افتتاح المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، أقيم حفل افتتاح المنتدى الدولي الثاني "يوم الصقر" في فلاديفوستوك (جزيرة روسكي، حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية).
يعد المنتدى الدولي "يوم الصقر" منصة خبراء رئيسية للحوار الشامل وتبادل الخبرات بين ممثلي الإدارات المعنية في روسيا والدول الأجنبية والخبراء الدوليين والعلماء المتخصصين في حماية الطيور الجارحة والأنواع النادرة التي تتطلب تدابير حماية خاصة.
المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
"التعاون من أجل السلام والازدهار".. فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر
05:31 GMT
ويعرض على الزوار صقور ربيت في مشاتل روسية، بالإضافة إلى جهاز روسي مبتكر لتتبع الصقور البرية. كما يمكن للزوار في "بيت الصقور" التعرّف على أندر أنواع الصقور، وأسباب انخفاض أعدادها، وتدابير دعمها، والتعرف على ممثلي الكتاب الأحمر الروسي، ومعلومات عن المناطق المحمية في الشرق الأقصى.

وسيكون الحدث الرئيسي في جدول أعمال المنتدى هو الجلسة العامة بعنوان "الصقور: رمز موحد: حوار الدول دفاعًا عن الأنواع النادرة"، والتي ستلخص خلالها النتائج المرحلية لتنفيذ إعلان النوايا للحفاظ على أعداد صقور الجيرفالكون. كما ستناقش الممارسات الناجحة لمختلف الدول في الحفاظ على طيور فصيلتي الصقور والحبارى.

تقام فعاليات منتدى الشرق الأقصى في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
وأكد ممثلون من أكثر من 70 دولة وإقليما مشاركتهم في المنتدى، حيث سيلقى الحدث مشاركة واسعة من وفود من فيتنام والهند والصين ولاوس وماليزيا وتايلاند.
فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر
خبير: المنتدى الاقتصادي الشرقي يظهر اختلافات في النهج تجاه النظام العالمي
