"التعاون من أجل السلام والازدهار".. فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر

عربي
انطلاق محادثات بوتين وكيم جونغ أون في بكين
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250903/التعاون-من-أجل-السلام-والازدهار-فلاديفوستوك-تحتضن-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-العاشر-1104448913.html
"التعاون من أجل السلام والازدهار".. فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر
"التعاون من أجل السلام والازدهار".. فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر
سبوتنيك عربي
انطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، بمشاركة دولية ومحلية واسعة. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T05:31+0000
2025-09-03T05:39+0000
روسيا
فلاديفوستوك
المنتدى الاقتصادي الشرقي
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104448753_0:109:3254:1939_1920x0_80_0_0_a7ec024bd71c7d94f5733baa401d0535.jpg
تُقام فعاليات منتدى الشرق الأقصى في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".أفاد مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لـ"المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"، أنطون كوبياكوف، اليوم الثلاثاء، بأن ممثلين من أكثر من 70 دولة ومنطقة أكدوا مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي الشرقي في أيلول/سبتمبر 2025.الحدث الرئيسي لبرنامج أعمال منتدى الاقتصاد الأوروبي هو الجلسة العامة بمشاركة فلاديمير بوتين. ومن المقرر عقدها الساعة الواحدة ظهرًا (السادسة صباحًا بتوقيت موسكو) يوم 5 سبتمبر.وسيستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقيته الترحيبية الموجهة للمشاركين والضيوف في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أن روسيا ستشارك بنشاط في الجهود الجماعية لبناء نظام دولي عادل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا – المحيط الهادئ)، مؤكدًا أن المنتدى يعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه.بوتين: المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر منصة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأوجهممثلو نحو 70 دولة أكدوا مشاركتهم في "المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"
https://sarabic.ae/20250901/المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-منصة-دولية-لتعزيز-العلاقات-بين-المؤسسات-الاستثمارية-الروسية-والعالمية-1104382009.html
فلاديفوستوك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104448753_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_e2903f16eef91e45f36280df7df26d1d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, فلاديفوستوك, المنتدى الاقتصادي الشرقي, العالم, اقتصاد
روسيا, فلاديفوستوك, المنتدى الاقتصادي الشرقي, العالم, اقتصاد

"التعاون من أجل السلام والازدهار".. فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر

05:31 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 05:39 GMT 03.09.2025)
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالمنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر
المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2025
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
انطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، بمشاركة دولية ومحلية واسعة.
تُقام فعاليات منتدى الشرق الأقصى في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".

وأكد ممثلون من أكثر من 70 دولة وإقليما مشاركتهم في المنتدى، حيث سيلقى الحدث مشاركة واسعة من وفود من فيتنام والهند والصين ولاوس وماليزيا وتايلاند.

أفاد مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لـ"المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"، أنطون كوبياكوف، اليوم الثلاثاء، بأن ممثلين من أكثر من 70 دولة ومنطقة أكدوا مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي الشرقي في أيلول/سبتمبر 2025.

في عام 2024، حضر المنتدى أكثر من 7 ألاف شخص من 75 دولة، بمن فيهم ممثلو قطاع الأعمال والسلك الدبلوماسي من 16 دولة معادية لروسيا. من بينها أستراليا، وبريطانيا ، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وسويسرا، واليابان.

الحدث الرئيسي لبرنامج أعمال منتدى الاقتصاد الأوروبي هو الجلسة العامة بمشاركة فلاديمير بوتين. ومن المقرر عقدها الساعة الواحدة ظهرًا (السادسة صباحًا بتوقيت موسكو) يوم 5 سبتمبر.
المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا 10 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
المنتدى الاقتصادي الشرقي... منصة دولية لتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاستثمارية الروسية والعالمية
1 سبتمبر, 15:51 GMT
وسيستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقيته الترحيبية الموجهة للمشاركين والضيوف في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أن روسيا ستشارك بنشاط في الجهود الجماعية لبناء نظام دولي عادل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا – المحيط الهادئ)، مؤكدًا أن المنتدى يعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه.
بوتين: المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر منصة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأوجه
ممثلو نحو 70 دولة أكدوا مشاركتهم في "المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала