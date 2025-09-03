https://sarabic.ae/20250903/التعاون-من-أجل-السلام-والازدهار-فلاديفوستوك-تحتضن-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-العاشر-1104448913.html
"التعاون من أجل السلام والازدهار".. فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر
انطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، بمشاركة دولية ومحلية واسعة. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
تُقام فعاليات منتدى الشرق الأقصى في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".أفاد مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لـ"المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"، أنطون كوبياكوف، اليوم الثلاثاء، بأن ممثلين من أكثر من 70 دولة ومنطقة أكدوا مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي الشرقي في أيلول/سبتمبر 2025.الحدث الرئيسي لبرنامج أعمال منتدى الاقتصاد الأوروبي هو الجلسة العامة بمشاركة فلاديمير بوتين. ومن المقرر عقدها الساعة الواحدة ظهرًا (السادسة صباحًا بتوقيت موسكو) يوم 5 سبتمبر.وسيستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقيته الترحيبية الموجهة للمشاركين والضيوف في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أن روسيا ستشارك بنشاط في الجهود الجماعية لبناء نظام دولي عادل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا – المحيط الهادئ)، مؤكدًا أن المنتدى يعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه.
فلاديفوستوك
"التعاون من أجل السلام والازدهار".. فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر
05:31 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 05:39 GMT 03.09.2025)
انطلقت في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى الروسي، اليوم الأربعاء، فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، بمشاركة دولية ومحلية واسعة.
تُقام فعاليات منتدى الشرق الأقصى في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
وأكد ممثلون من أكثر من 70 دولة وإقليما مشاركتهم في المنتدى، حيث سيلقى الحدث مشاركة واسعة من وفود من فيتنام والهند والصين ولاوس وماليزيا وتايلاند.
أفاد مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لـ"المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"، أنطون كوبياكوف، اليوم الثلاثاء، بأن ممثلين من أكثر من 70 دولة ومنطقة أكدوا مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي الشرقي في أيلول/سبتمبر 2025.
في عام 2024، حضر المنتدى أكثر من 7 ألاف شخص من 75 دولة، بمن فيهم ممثلو قطاع الأعمال والسلك الدبلوماسي من 16 دولة معادية لروسيا. من بينها أستراليا، وبريطانيا ، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وسويسرا، واليابان.
الحدث الرئيسي لبرنامج أعمال منتدى الاقتصاد الأوروبي هو الجلسة العامة بمشاركة فلاديمير بوتين. ومن المقرر عقدها الساعة الواحدة ظهرًا (السادسة صباحًا بتوقيت موسكو) يوم 5 سبتمبر.
وسيستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقيته الترحيبية الموجهة للمشاركين والضيوف في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي
، أن روسيا ستشارك بنشاط في الجهود الجماعية لبناء نظام دولي عادل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا – المحيط الهادئ)، مؤكدًا أن المنتدى يعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه.