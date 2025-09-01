https://sarabic.ae/20250901/المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-منصة-دولية-لتعزيز-العلاقات-بين-المؤسسات-الاستثمارية-الروسية-والعالمية-1104382009.html
تأسس المنتدى الاقتصادي الشرقي بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 19 مايو/ أيار 2015، ويُعقد سنويا في مدينة فلاديفوستوك
تطورالمنتدى الاقتصادي الشرقي عبر السنوات السابقة، حيث عقد المنتدى الأول في عام 2015 بين 3 و5 سبتمبر/أيلول، بحضور 1,800 مشارك، و32 وفدا رسميا، وتم توقيع أكثر من 80 اتفاقية تجاوزت قيمتها 1.3 تريليون روبل، أبرزها اتفاقية بين شركة "غازبروم" ووزارة تنمية الشرق الأقصى بشأن بناء محطة معالجة غاز "أمور"، واتفاقية بين شركة "روس هيدرو" وبنك "في تي بي" لإعادة تمويل ديون شركة "راو إي إس الشرق" واتفاقية تعاون في تطوير صناعة الطاقة الكهربائية بين شركة "روس آتوم" الحكومية وحكومة مقاطعة "تشوكوتكا" ذاتية الحكم.
تأسس المنتدى الاقتصادي الشرقي بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 19 مايو/ أيار 2015، ويُعقد سنويا في مدينة فلاديفوستوك، ليشكل منصة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجتمعات الاستثمار الروسية والعالمية، وعرضا لفرص الاستثمار المتاحة وشروط ممارسة الأعمال التجارية في المناطق ذات التنمية المتقدمة.
يرأس اللجنة المنظمة للمنتدى نائب رئيس الوزراء الروسي والممثل المفوض للرئيس في منطقة الشرق الأقصى، يوري تروتنيف، فيما تشمل فعاليات المنتدى جلسات نقاش وموائد مستديرة ومناظرات ولقاءات عمل مع أبرز الشركاء الدوليين، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهي تجمع تكاملي رئيسي للدول سريعة النمو في جنوب شرق آسيا.
تطورالمنتدى الاقتصادي الشرقي عبر السنوات السابقة، حيث عقد المنتدى الأول في عام 2015 بين 3 و5 سبتمبر/أيلول، بحضور 1,800 مشارك، و32 وفدا رسميا، وتم توقيع أكثر من 80 اتفاقية تجاوزت قيمتها 1.3 تريليون روبل، أبرزها اتفاقية بين شركة "غازبروم" ووزارة تنمية الشرق الأقصى بشأن بناء محطة معالجة غاز "أمور"، واتفاقية بين شركة "روس هيدرو" وبنك "في تي بي" لإعادة تمويل ديون شركة "راو إي إس الشرق" واتفاقية تعاون في تطوير صناعة الطاقة الكهربائية بين شركة "روس آتوم" الحكومية وحكومة مقاطعة "تشوكوتكا" ذاتية الحكم.
المنتدى الثاني 2016: استقطب أكثر من 3,000 مشارك من 60 دولة، من بينهم 207 رؤساء شركات روسية و94 رئيس شركة أجنبية،، أي ما مجموعه أكثر من 1.5 ألف ممثل عن قطاع الأعمال. وكان الوفد الأكثر تمثيلاً من اليابان، تليها الصين، ثم كوريا الجنوبية.
كما حضر المنتدى وفود من الهند، فيتنام، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة ودول أخرى.
كان الحدث الرئيسي للمنتدى الاقتصادي الشرقي
جلسة نقاشية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيسة جمهورية كوريا بارك كون هيه، حيث تم توقيع أكثر من 200 اتفاقية بقيمة تزيد عن 1.7 تريليون روبل.
المنتدى الثالث 2017: انعقد تحت شعار "الشرق الأقصى: بناء واقع جديد"، بمشاركة 6,000 شخص من أكثر من 60 دولة، وتوقيع 217 اتفاقية بقيمة 2.5 تريليون روبل.
المنتدى الرابع 2018: أقيم في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر تحت شعار "توسيع آفاق الفرص"، بحضور أكثر من 6,000 مشارك، و340 رئيس شركة أجنبية، وتم توقيع 220 اتفاقية بقيمة 3.1 تريليون روبل.
المنتدى الخامس عقد في 2019 بعنوان"الشرق الأقصى - آفاق التنمية
". شهد مشاركة 8,500 شخص من 65 دولة، وتضمن أكثر من 100 فعالية، بالإضافة إلى 400 شركة، وأسفر عن توقيع 270 اتفاقية بقيمة 3.4 تريليون روبل.
وكان الحدث الرئيسي هو الجلسة العامة التي شارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.
المنتدى السادس 2021: بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا، عاد المنتدى تحت شعار "فرص جديدة للشرق الأقصى في عالم متغير"، تضمن أكثر من 100 فعالية مخصصة لأهم المواضيع على الأجندة الدولية والإقليمية، بما في ذلك حلقات نقاش، وموائد مستديرة، وحوارات أعمال.
انعقدت جميع المناقشات ضمن أربع فقرات: "اقتصاد العصر الجديد: ما الذي سيتغير وما الذي سيبقى
"، و"الشرق الأقصى - تحديات وفرص جديدة"، و"المسؤولية المشتركة في عالم متغير"، و"منتدى الشباب الاقتصادي الشرقي".
حضر الجلسة العامة للمنتدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما حضر الفعالية الافتراضية الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف والرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ.
وجه الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، تحياتهم عبر الفيديو.
حضر المنتدى أكثر من 4000 مشارك، من بينهم أكثر من 400 رئيس شركة وصحفي من 58 دولة، وكانت الوفود الأكثر تمثيلا من جمهورية كوريا واليابان والهند والصين وكازاخستان.
وُقّع على هامش المنتدى عدد قياسي من الاتفاقيات، بلغ 380 عقداً بقيمة 3.6 تريليون روبل.
المنتدى السابع 2022: حمل شعار "نحو عالم متعدد الأقطاب
"، وشارك فيه 7,000 شخص من 68 دولة، و700 شركة، وتم توقيع 296 اتفاقية بقيمة 3.27 تريليون روبل.
كان الحدث الرئيسي للمنتدى هو الجلسة العامة، التي تحدث فيها كل من: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس مجلس إدارة الدولة، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميانمار مين أونغ هلاينغ؛ رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان؛ رئيس وزراء منغوليا لوفسانامسرين أويون-إردين؛ رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي زانشو.
كما ألقى كل من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، رئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب؛ رئيس وزراء فيتنام فام مينه تينه، كلمات ترحيبيةً عبر الفيديو للحاضرين.
المنتدى الثامن 2023: انعقد من 10 إلى 13 سبتمبر/أيلول تحت عنوان "نحو التعاون والسلام والازدهار
"، بمشاركة مسؤولين وخبراء من روسيا، بالإضافة إلى دول وأقاليم مثل بنغلاديش، مصر، الهند، منغوليا، كازاخستان، قيرغيزستان، الصين، الكويت، ميانمار، الإمارات العربية المتحدة، بيرو، المملكة العربية السعودية، الفلبين، وجنوب أفريقيا.
المنتدى التاسع 2024: أقيم بين 3 - 6 سبتمبر/أيلول تحت عنوان "الشرق الأقصى 2030: فلنوحد الجهود ونخلق الفرص"، كان الحدث الرئيسي للمنتدى هو الجلسة العامة، التي حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ. وتضمن برنامج الأعمال أكثر من 120 جلسة ومائدة مستديرة، بحضور أكثر من 7,100 مشارك من 75 دولة، وتوقيع 313 اتفاقية بقيمة 5.569 تريليون روبل، منها 27 مع مؤسسات أجنبية. كما استضاف المنتدى "يوم الصقور" بمشاركة دول عربية وخليجية.
من المقرر أن يُعقد المنتدى العاشر بين 3 و6 سبتمبر/أيلول 2025، تحت شعار "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"، سيضم المنتدى أكثر من 100 فعالية ضمن 7 محاور رئيسية من بينها: "الشرق الأقصى - أرض للحياة والتنمية "، "وصفات النمو: الاستثمارات، والابتكارات، والتكامل"، "الانفتاح والشراكة ذات المنفعة المتبادلة - أساس الاستقرار"، "التقنيات: من النظرية إلى الآثار الاقتصادية"، "المدن - من أجل حياة الناس"، "شرايين النمو: كيف تُغير الخدمات اللوجستية الاقتصاد"، "في شراكة بين قطاع الأعمال والحكومة"، ومن المتوقع أن يحضر المنتدى ممثلون من أكثر من 70 دولة ومنطقة.