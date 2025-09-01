عربي
المنتدى الاقتصادي الشرقي... منصة دولية لتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاستثمارية الروسية والعالمية
المنتدى الاقتصادي الشرقي... منصة دولية لتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاستثمارية الروسية والعالمية
سبوتنيك عربي
تأسس المنتدى الاقتصادي الشرقي بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 19 مايو/ أيار 2015، ويُعقد سنويا في مدينة فلاديفوستوك، ليشكل منصة... 01.09.2025, سبوتنيك عربي
المنتدى الاقتصادي الشرقي
يرأس اللجنة المنظمة للمنتدى نائب رئيس الوزراء الروسي والممثل المفوض للرئيس في منطقة الشرق الأقصى، يوري تروتنيف، فيما تشمل فعاليات المنتدى جلسات نقاش وموائد مستديرة ومناظرات ولقاءات عمل مع أبرز الشركاء الدوليين، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهي تجمع تكاملي رئيسي للدول سريعة النمو في جنوب شرق آسيا.المنتدى الثاني 2016: استقطب أكثر من 3,000 مشارك من 60 دولة، من بينهم 207 رؤساء شركات روسية و94 رئيس شركة أجنبية،، أي ما مجموعه أكثر من 1.5 ألف ممثل عن قطاع الأعمال. وكان الوفد الأكثر تمثيلاً من اليابان، تليها الصين، ثم كوريا الجنوبية.كما حضر المنتدى وفود من الهند، فيتنام، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة ودول أخرى.كان الحدث الرئيسي للمنتدى الاقتصادي الشرقي جلسة نقاشية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيسة جمهورية كوريا بارك كون هيه، حيث تم توقيع أكثر من 200 اتفاقية بقيمة تزيد عن 1.7 تريليون روبل.المنتدى الرابع 2018: أقيم في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر تحت شعار "توسيع آفاق الفرص"، بحضور أكثر من 6,000 مشارك، و340 رئيس شركة أجنبية، وتم توقيع 220 اتفاقية بقيمة 3.1 تريليون روبل.المنتدى الخامس عقد في 2019 بعنوان"الشرق الأقصى - آفاق التنمية". شهد مشاركة 8,500 شخص من 65 دولة، وتضمن أكثر من 100 فعالية، بالإضافة إلى 400 شركة، وأسفر عن توقيع 270 اتفاقية بقيمة 3.4 تريليون روبل.المنتدى السادس 2021: بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا، عاد المنتدى تحت شعار "فرص جديدة للشرق الأقصى في عالم متغير"، تضمن أكثر من 100 فعالية مخصصة لأهم المواضيع على الأجندة الدولية والإقليمية، بما في ذلك حلقات نقاش، وموائد مستديرة، وحوارات أعمال.انعقدت جميع المناقشات ضمن أربع فقرات: "اقتصاد العصر الجديد: ما الذي سيتغير وما الذي سيبقى"، و"الشرق الأقصى - تحديات وفرص جديدة"، و"المسؤولية المشتركة في عالم متغير"، و"منتدى الشباب الاقتصادي الشرقي".حضر الجلسة العامة للمنتدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما حضر الفعالية الافتراضية الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف والرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ.حضر المنتدى أكثر من 4000 مشارك، من بينهم أكثر من 400 رئيس شركة وصحفي من 58 دولة، وكانت الوفود الأكثر تمثيلا من جمهورية كوريا واليابان والهند والصين وكازاخستان.وُقّع على هامش المنتدى عدد قياسي من الاتفاقيات، بلغ 380 عقداً بقيمة 3.6 تريليون روبل.المنتدى السابع 2022: حمل شعار "نحو عالم متعدد الأقطاب"، وشارك فيه 7,000 شخص من 68 دولة، و700 شركة، وتم توقيع 296 اتفاقية بقيمة 3.27 تريليون روبل.كما ألقى كل من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، رئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب؛ رئيس وزراء فيتنام فام مينه تينه، كلمات ترحيبيةً عبر الفيديو للحاضرين.المنتدى الثامن 2023: انعقد من 10 إلى 13 سبتمبر/أيلول تحت عنوان "نحو التعاون والسلام والازدهار"، بمشاركة مسؤولين وخبراء من روسيا، بالإضافة إلى دول وأقاليم مثل بنغلاديش، مصر، الهند، منغوليا، كازاخستان، قيرغيزستان، الصين، الكويت، ميانمار، الإمارات العربية المتحدة، بيرو، المملكة العربية السعودية، الفلبين، وجنوب أفريقيا.النسخة القادمة في 2025من المقرر أن يُعقد المنتدى العاشر بين 3 و6 سبتمبر/أيلول 2025، تحت شعار "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"، سيضم المنتدى أكثر من 100 فعالية ضمن 7 محاور رئيسية من بينها: "الشرق الأقصى - أرض للحياة والتنمية "، "وصفات النمو: الاستثمارات، والابتكارات، والتكامل"، "الانفتاح والشراكة ذات المنفعة المتبادلة - أساس الاستقرار"، "التقنيات: من النظرية إلى الآثار الاقتصادية"، "المدن - من أجل حياة الناس"، "شرايين النمو: كيف تُغير الخدمات اللوجستية الاقتصاد"، "في شراكة بين قطاع الأعمال والحكومة"، ومن المتوقع أن يحضر المنتدى ممثلون من أكثر من 70 دولة ومنطقة.
المنتدى الاقتصادي الشرقي... منصة دولية لتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاستثمارية الروسية والعالمية

تابعنا عبر
تأسس المنتدى الاقتصادي الشرقي بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 19 مايو/ أيار 2015، ويُعقد سنويا في مدينة فلاديفوستوك، ليشكل منصة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مجتمعات الاستثمار الروسية والعالمية، وعرضا لفرص الاستثمار المتاحة وشروط ممارسة الأعمال التجارية في المناطق ذات التنمية المتقدمة.
يرأس اللجنة المنظمة للمنتدى نائب رئيس الوزراء الروسي والممثل المفوض للرئيس في منطقة الشرق الأقصى، يوري تروتنيف، فيما تشمل فعاليات المنتدى جلسات نقاش وموائد مستديرة ومناظرات ولقاءات عمل مع أبرز الشركاء الدوليين، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهي تجمع تكاملي رئيسي للدول سريعة النمو في جنوب شرق آسيا.

تطورالمنتدى الاقتصادي الشرقي عبر السنوات السابقة، حيث عقد المنتدى الأول في عام 2015 بين 3 و5 سبتمبر/أيلول، بحضور 1,800 مشارك، و32 وفدا رسميا، وتم توقيع أكثر من 80 اتفاقية تجاوزت قيمتها 1.3 تريليون روبل، أبرزها اتفاقية بين شركة "غازبروم" ووزارة تنمية الشرق الأقصى بشأن بناء محطة معالجة غاز "أمور"، واتفاقية بين شركة "روس هيدرو" وبنك "في تي بي" لإعادة تمويل ديون شركة "راو إي إس الشرق" واتفاقية تعاون في تطوير صناعة الطاقة الكهربائية بين شركة "روس آتوم" الحكومية وحكومة مقاطعة "تشوكوتكا" ذاتية الحكم.

المنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025.. الموضوع الرئيسي: تطبيق مفهوم عالم متعدد الأقطاب
30 أغسطس, 09:04 GMT
المنتدى الثاني 2016: استقطب أكثر من 3,000 مشارك من 60 دولة، من بينهم 207 رؤساء شركات روسية و94 رئيس شركة أجنبية،، أي ما مجموعه أكثر من 1.5 ألف ممثل عن قطاع الأعمال. وكان الوفد الأكثر تمثيلاً من اليابان، تليها الصين، ثم كوريا الجنوبية.
كما حضر المنتدى وفود من الهند، فيتنام، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة ودول أخرى.
كان الحدث الرئيسي للمنتدى الاقتصادي الشرقي جلسة نقاشية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيسة جمهورية كوريا بارك كون هيه، حيث تم توقيع أكثر من 200 اتفاقية بقيمة تزيد عن 1.7 تريليون روبل.
المنتدى الثالث 2017: انعقد تحت شعار "الشرق الأقصى: بناء واقع جديد"، بمشاركة 6,000 شخص من أكثر من 60 دولة، وتوقيع 217 اتفاقية بقيمة 2.5 تريليون روبل.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الخط المباشر السنوي مع المواطنين الروس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
بوتين: المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر منصة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأوجه
28 أغسطس, 10:04 GMT
المنتدى الرابع 2018: أقيم في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر تحت شعار "توسيع آفاق الفرص"، بحضور أكثر من 6,000 مشارك، و340 رئيس شركة أجنبية، وتم توقيع 220 اتفاقية بقيمة 3.1 تريليون روبل.
المنتدى الخامس عقد في 2019 بعنوان"الشرق الأقصى - آفاق التنمية". شهد مشاركة 8,500 شخص من 65 دولة، وتضمن أكثر من 100 فعالية، بالإضافة إلى 400 شركة، وأسفر عن توقيع 270 اتفاقية بقيمة 3.4 تريليون روبل.

وكان الحدث الرئيسي هو الجلسة العامة التي شارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي.

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا 10 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
ممثلو نحو 70 دولة أكدوا مشاركتهم في "المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"
26 أغسطس, 07:03 GMT
المنتدى السادس 2021: بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا، عاد المنتدى تحت شعار "فرص جديدة للشرق الأقصى في عالم متغير"، تضمن أكثر من 100 فعالية مخصصة لأهم المواضيع على الأجندة الدولية والإقليمية، بما في ذلك حلقات نقاش، وموائد مستديرة، وحوارات أعمال.
انعقدت جميع المناقشات ضمن أربع فقرات: "اقتصاد العصر الجديد: ما الذي سيتغير وما الذي سيبقى"، و"الشرق الأقصى - تحديات وفرص جديدة"، و"المسؤولية المشتركة في عالم متغير"، و"منتدى الشباب الاقتصادي الشرقي".
حضر الجلسة العامة للمنتدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما حضر الفعالية الافتراضية الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف والرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ.

وجه الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، تحياتهم عبر الفيديو.

إنطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
وزير روسي: أكثر من 60 دولة بينها كوريا الديمقراطية تشارك في منتدى الشرق الاقتصادي العاشر
20 يونيو, 02:15 GMT
حضر المنتدى أكثر من 4000 مشارك، من بينهم أكثر من 400 رئيس شركة وصحفي من 58 دولة، وكانت الوفود الأكثر تمثيلا من جمهورية كوريا واليابان والهند والصين وكازاخستان.
وُقّع على هامش المنتدى عدد قياسي من الاتفاقيات، بلغ 380 عقداً بقيمة 3.6 تريليون روبل.
المنتدى السابع 2022: حمل شعار "نحو عالم متعدد الأقطاب"، وشارك فيه 7,000 شخص من 68 دولة، و700 شركة، وتم توقيع 296 اتفاقية بقيمة 3.27 تريليون روبل.
كان الحدث الرئيسي للمنتدى هو الجلسة العامة، التي تحدث فيها كل من: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس مجلس إدارة الدولة، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة، القائد الأعلى للقوات المسلحة في ميانمار مين أونغ هلاينغ؛ رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان؛ رئيس وزراء منغوليا لوفسانامسرين أويون-إردين؛ رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي زانشو.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2024
تعليقا على كلمة بوتين خلال المنتدى الاقتصادي... خبير لـ "سبوتنيك": المستقبل للشرق الأقصى
5 سبتمبر 2024, 12:54 GMT
كما ألقى كل من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، رئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب؛ رئيس وزراء فيتنام فام مينه تينه، كلمات ترحيبيةً عبر الفيديو للحاضرين.
المنتدى الثامن 2023: انعقد من 10 إلى 13 سبتمبر/أيلول تحت عنوان "نحو التعاون والسلام والازدهار"، بمشاركة مسؤولين وخبراء من روسيا، بالإضافة إلى دول وأقاليم مثل بنغلاديش، مصر، الهند، منغوليا، كازاخستان، قيرغيزستان، الصين، الكويت، ميانمار، الإمارات العربية المتحدة، بيرو، المملكة العربية السعودية، الفلبين، وجنوب أفريقيا.
المنتدى التاسع 2024: أقيم بين 3 - 6 سبتمبر/أيلول تحت عنوان "الشرق الأقصى 2030: فلنوحد الجهود ونخلق الفرص"، كان الحدث الرئيسي للمنتدى هو الجلسة العامة، التي حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، ونائب رئيس جمهورية الصين الشعبية هان تشنغ. وتضمن برنامج الأعمال أكثر من 120 جلسة ومائدة مستديرة، بحضور أكثر من 7,100 مشارك من 75 دولة، وتوقيع 313 اتفاقية بقيمة 5.569 تريليون روبل، منها 27 مع مؤسسات أجنبية. كما استضاف المنتدى "يوم الصقور" بمشاركة دول عربية وخليجية.

النسخة القادمة في 2025

من المقرر أن يُعقد المنتدى العاشر بين 3 و6 سبتمبر/أيلول 2025، تحت شعار "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"، سيضم المنتدى أكثر من 100 فعالية ضمن 7 محاور رئيسية من بينها: "الشرق الأقصى - أرض للحياة والتنمية "، "وصفات النمو: الاستثمارات، والابتكارات، والتكامل"، "الانفتاح والشراكة ذات المنفعة المتبادلة - أساس الاستقرار"، "التقنيات: من النظرية إلى الآثار الاقتصادية"، "المدن - من أجل حياة الناس"، "شرايين النمو: كيف تُغير الخدمات اللوجستية الاقتصاد"، "في شراكة بين قطاع الأعمال والحكومة"، ومن المتوقع أن يحضر المنتدى ممثلون من أكثر من 70 دولة ومنطقة.
