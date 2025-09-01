https://sarabic.ae/20250901/المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-منصة-دولية-لتعزيز-العلاقات-بين-المؤسسات-الاستثمارية-الروسية-والعالمية-1104382009.html

المنتدى الاقتصادي الشرقي... منصة دولية لتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاستثمارية الروسية والعالمية

سبوتنيك عربي

تأسس المنتدى الاقتصادي الشرقي بموجب مرسوم رئاسي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 19 مايو/ أيار 2015، ويُعقد سنويا في مدينة فلاديفوستوك، ليشكل منصة... 01.09.2025, سبوتنيك عربي

المنتدى الاقتصادي الشرقي

يرأس اللجنة المنظمة للمنتدى نائب رئيس الوزراء الروسي والممثل المفوض للرئيس في منطقة الشرق الأقصى، يوري تروتنيف، فيما تشمل فعاليات المنتدى جلسات نقاش وموائد مستديرة ومناظرات ولقاءات عمل مع أبرز الشركاء الدوليين، في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهي تجمع تكاملي رئيسي للدول سريعة النمو في جنوب شرق آسيا.المنتدى الثاني 2016: استقطب أكثر من 3,000 مشارك من 60 دولة، من بينهم 207 رؤساء شركات روسية و94 رئيس شركة أجنبية،، أي ما مجموعه أكثر من 1.5 ألف ممثل عن قطاع الأعمال. وكان الوفد الأكثر تمثيلاً من اليابان، تليها الصين، ثم كوريا الجنوبية.كما حضر المنتدى وفود من الهند، فيتنام، أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة ودول أخرى.كان الحدث الرئيسي للمنتدى الاقتصادي الشرقي جلسة نقاشية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، ورئيسة جمهورية كوريا بارك كون هيه، حيث تم توقيع أكثر من 200 اتفاقية بقيمة تزيد عن 1.7 تريليون روبل.المنتدى الرابع 2018: أقيم في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر تحت شعار "توسيع آفاق الفرص"، بحضور أكثر من 6,000 مشارك، و340 رئيس شركة أجنبية، وتم توقيع 220 اتفاقية بقيمة 3.1 تريليون روبل.المنتدى الخامس عقد في 2019 بعنوان"الشرق الأقصى - آفاق التنمية". شهد مشاركة 8,500 شخص من 65 دولة، وتضمن أكثر من 100 فعالية، بالإضافة إلى 400 شركة، وأسفر عن توقيع 270 اتفاقية بقيمة 3.4 تريليون روبل.المنتدى السادس 2021: بعد إلغاء نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا، عاد المنتدى تحت شعار "فرص جديدة للشرق الأقصى في عالم متغير"، تضمن أكثر من 100 فعالية مخصصة لأهم المواضيع على الأجندة الدولية والإقليمية، بما في ذلك حلقات نقاش، وموائد مستديرة، وحوارات أعمال.انعقدت جميع المناقشات ضمن أربع فقرات: "اقتصاد العصر الجديد: ما الذي سيتغير وما الذي سيبقى"، و"الشرق الأقصى - تحديات وفرص جديدة"، و"المسؤولية المشتركة في عالم متغير"، و"منتدى الشباب الاقتصادي الشرقي".حضر الجلسة العامة للمنتدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما حضر الفعالية الافتراضية الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف والرئيس المنغولي أوخناجين خوريلسوخ.حضر المنتدى أكثر من 4000 مشارك، من بينهم أكثر من 400 رئيس شركة وصحفي من 58 دولة، وكانت الوفود الأكثر تمثيلا من جمهورية كوريا واليابان والهند والصين وكازاخستان.وُقّع على هامش المنتدى عدد قياسي من الاتفاقيات، بلغ 380 عقداً بقيمة 3.6 تريليون روبل.المنتدى السابع 2022: حمل شعار "نحو عالم متعدد الأقطاب"، وشارك فيه 7,000 شخص من 68 دولة، و700 شركة، وتم توقيع 296 اتفاقية بقيمة 3.27 تريليون روبل.كما ألقى كل من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، رئيس وزراء ماليزيا إسماعيل صبري يعقوب؛ رئيس وزراء فيتنام فام مينه تينه، كلمات ترحيبيةً عبر الفيديو للحاضرين.المنتدى الثامن 2023: انعقد من 10 إلى 13 سبتمبر/أيلول تحت عنوان "نحو التعاون والسلام والازدهار"، بمشاركة مسؤولين وخبراء من روسيا، بالإضافة إلى دول وأقاليم مثل بنغلاديش، مصر، الهند، منغوليا، كازاخستان، قيرغيزستان، الصين، الكويت، ميانمار، الإمارات العربية المتحدة، بيرو، المملكة العربية السعودية، الفلبين، وجنوب أفريقيا.النسخة القادمة في 2025من المقرر أن يُعقد المنتدى العاشر بين 3 و6 سبتمبر/أيلول 2025، تحت شعار "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"، سيضم المنتدى أكثر من 100 فعالية ضمن 7 محاور رئيسية من بينها: "الشرق الأقصى - أرض للحياة والتنمية "، "وصفات النمو: الاستثمارات، والابتكارات، والتكامل"، "الانفتاح والشراكة ذات المنفعة المتبادلة - أساس الاستقرار"، "التقنيات: من النظرية إلى الآثار الاقتصادية"، "المدن - من أجل حياة الناس"، "شرايين النمو: كيف تُغير الخدمات اللوجستية الاقتصاد"، "في شراكة بين قطاع الأعمال والحكومة"، ومن المتوقع أن يحضر المنتدى ممثلون من أكثر من 70 دولة ومنطقة.

