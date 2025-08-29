https://sarabic.ae/20250829/الكرملين-يكشف-تفاصيل-زيارة-بوتين-إلى-الصين-1104274903.html

الكرملين يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الصين

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد العديد من اللقاءات الثنائية خلال زيارته المرتقبة إلى...

وقال بيسكوف للصحفيين: "رئيس الدولة يستعد لرحلة العمل المقبلة، التي سيقضي معظمها في الصين. سيكون هناك أيضًا الكثير من اللقاءات الثنائية على هامش الزيارة".وأشار إلى أن زيارة الرئيس الروسي ستبدأ في 31 أغسطس/ آب الجاري.ونوّه بيسكوف إلى أن إمكانات التعاون الثنائي بين روسيا والصين، لم تُستغل بالقدر الكاف. وقال: من الصعب الآن تقدير عمق هذه العلاقات (مع الصين)، وفي الوقت نفسه، نتفق نحن ورفاقنا الصينيون على أن إمكانات شراكتنا الثنائية لم يتم استثمارها بعد بالقدر الكافي".وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، قد أفاد بوقت سابق، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في الفعاليات الاحتفالية المُخصصة للذكرى الثمانين لانتصار الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية.وسيُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر المقبل في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.الخارجية الصينية: زيارة بوتين تعكس المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو

