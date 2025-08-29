الكرملين يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الصين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
خبير: الاتحاد الأوروبي يتجه لمعاقبة من يتعامل مع روسيا بعد فشل العقوبات على روسيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
النووي الإيراني... تفاهمات محتملة أم إعادة فرض العقوبات على طهران
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
08:46 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كتاب "ستيبان كوندوروشكين - دمشق 1902"
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
09:51 GMT
9 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:53 GMT
7 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يدعو لوقف الحرب في غزة وواشنطن ترفض، هجوم إسرائيلي مكثف يستهدف العاصمة اليمنية صنعاء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250829/الكرملين-يكشف-تفاصيل-زيارة-بوتين-إلى-الصين-1104274903.html
الكرملين يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الصين
الكرملين يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الصين
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد العديد من اللقاءات الثنائية خلال زيارته المرتقبة إلى... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T12:55+0000
2025-08-29T12:55+0000
الصين
روسيا
العالم
منظمة شنغهاي للتعاون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100313395_0:0:2893:1628_1920x0_80_0_0_376406ebe3cb1f329b787b4a9bbb70fe.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "رئيس الدولة يستعد لرحلة العمل المقبلة، التي سيقضي معظمها في الصين. سيكون هناك أيضًا الكثير من اللقاءات الثنائية على هامش الزيارة".وأشار إلى أن زيارة الرئيس الروسي ستبدأ في 31 أغسطس/ آب الجاري.ونوّه بيسكوف إلى أن إمكانات التعاون الثنائي بين روسيا والصين، لم تُستغل بالقدر الكاف. وقال: من الصعب الآن تقدير عمق هذه العلاقات (مع الصين)، وفي الوقت نفسه، نتفق نحن ورفاقنا الصينيون على أن إمكانات شراكتنا الثنائية لم يتم استثمارها بعد بالقدر الكافي".وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، قد أفاد بوقت سابق، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في الفعاليات الاحتفالية المُخصصة للذكرى الثمانين لانتصار الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية.وسيُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر المقبل في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.الخارجية الصينية: زيارة بوتين تعكس المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو
https://sarabic.ae/20250829/متخصص-في-الشأن-الصيني-التنسيق-الاستراتيجي-بين-موسكو-وبكين-يضيف-قوة-متزايدة-لجهود-حماية-السلام-1104265580.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100313395_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_573a0de280a91498a3373d8db28b44b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, روسيا, العالم, منظمة شنغهاي للتعاون
الصين, روسيا, العالم, منظمة شنغهاي للتعاون

الكرملين يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الصين

12:55 GMT 29.08.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينغ
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد العديد من اللقاءات الثنائية خلال زيارته المرتقبة إلى الصين.
وقال بيسكوف للصحفيين: "رئيس الدولة يستعد لرحلة العمل المقبلة، التي سيقضي معظمها في الصين. سيكون هناك أيضًا الكثير من اللقاءات الثنائية على هامش الزيارة".

وتابع: "إذا تحدثنا عن علاقاتنا مع الصين، فهي علاقات شراكة استراتيجية مميزة ومتميزة، وإذ نُثمّن هذه العلاقات. إنها علاقات شراكة حقيقية".

وأشار إلى أن زيارة الرئيس الروسي ستبدأ في 31 أغسطس/ آب الجاري.
ونوّه بيسكوف إلى أن إمكانات التعاون الثنائي بين روسيا والصين، لم تُستغل بالقدر الكاف. وقال: من الصعب الآن تقدير عمق هذه العلاقات (مع الصين)، وفي الوقت نفسه، نتفق نحن ورفاقنا الصينيون على أن إمكانات شراكتنا الثنائية لم يتم استثمارها بعد بالقدر الكافي".
مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين  16 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
متخصص في الشأن الصيني: التنسيق الاستراتيجي بين موسكو وبكين يضيف قوة متزايدة لجهود حماية السلام
11:30 GMT
وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، قد أفاد بوقت سابق، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في الفعاليات الاحتفالية المُخصصة للذكرى الثمانين لانتصار الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية.

وستُعقد قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، في الفترة من 31 أغسطس الجاري إلى 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، في مدينة تيانجين الصينية. وفي 3 سبتمبر المقبل، سيُقام عرض عسكري في ميدان "تيانانمن" في العاصمة الصينية بكين، احتفالًا بالذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية الثانية.

وسيُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر المقبل في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
الخارجية الصينية: زيارة بوتين تعكس المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала