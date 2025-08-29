https://sarabic.ae/20250829/الكرملين-يكشف-تفاصيل-زيارة-بوتين-إلى-الصين-1104274903.html
الكرملين يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الصين
الكرملين يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الصين
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد العديد من اللقاءات الثنائية خلال زيارته المرتقبة إلى... 29.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-29T12:55+0000
2025-08-29T12:55+0000
2025-08-29T12:55+0000
الصين
روسيا
العالم
منظمة شنغهاي للتعاون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100313395_0:0:2893:1628_1920x0_80_0_0_376406ebe3cb1f329b787b4a9bbb70fe.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "رئيس الدولة يستعد لرحلة العمل المقبلة، التي سيقضي معظمها في الصين. سيكون هناك أيضًا الكثير من اللقاءات الثنائية على هامش الزيارة".وأشار إلى أن زيارة الرئيس الروسي ستبدأ في 31 أغسطس/ آب الجاري.ونوّه بيسكوف إلى أن إمكانات التعاون الثنائي بين روسيا والصين، لم تُستغل بالقدر الكاف. وقال: من الصعب الآن تقدير عمق هذه العلاقات (مع الصين)، وفي الوقت نفسه، نتفق نحن ورفاقنا الصينيون على أن إمكانات شراكتنا الثنائية لم يتم استثمارها بعد بالقدر الكافي".وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، قد أفاد بوقت سابق، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في الفعاليات الاحتفالية المُخصصة للذكرى الثمانين لانتصار الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية.وسيُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر المقبل في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.الخارجية الصينية: زيارة بوتين تعكس المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو
https://sarabic.ae/20250829/متخصص-في-الشأن-الصيني-التنسيق-الاستراتيجي-بين-موسكو-وبكين-يضيف-قوة-متزايدة-لجهود-حماية-السلام-1104265580.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100313395_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_573a0de280a91498a3373d8db28b44b2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, روسيا, العالم, منظمة شنغهاي للتعاون
الصين, روسيا, العالم, منظمة شنغهاي للتعاون
الكرملين يكشف تفاصيل زيارة بوتين إلى الصين
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد العديد من اللقاءات الثنائية خلال زيارته المرتقبة إلى الصين.
وقال بيسكوف للصحفيين: "رئيس الدولة يستعد لرحلة العمل المقبلة، التي سيقضي معظمها في الصين. سيكون هناك أيضًا الكثير من اللقاءات الثنائية على هامش الزيارة".
وتابع: "إذا تحدثنا عن علاقاتنا مع الصين، فهي علاقات شراكة استراتيجية مميزة ومتميزة، وإذ نُثمّن هذه العلاقات. إنها علاقات شراكة حقيقية".
وأشار إلى أن زيارة الرئيس الروسي ستبدأ في 31 أغسطس/ آب الجاري.
ونوّه بيسكوف إلى أن إمكانات التعاون الثنائي بين روسيا والصين، لم تُستغل بالقدر الكاف. وقال: من الصعب الآن تقدير عمق هذه العلاقات (مع الصين)، وفي الوقت نفسه، نتفق نحن ورفاقنا الصينيون على أن إمكانات شراكتنا الثنائية لم يتم استثمارها بعد بالقدر الكافي".
وكان يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، قد أفاد بوقت سابق، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في الفعاليات الاحتفالية المُخصصة للذكرى الثمانين لانتصار الصين في حرب المقاومة الشعبية ضد العدوان الياباني وفي الحرب العالمية الثانية.
وستُعقد قمة منظمة "شنغهاي للتعاون"، في الفترة من 31 أغسطس الجاري إلى 1 سبتمبر/ أيلول المقبل، في مدينة تيانجين الصينية. وفي 3 سبتمبر المقبل، سيُقام عرض عسكري في ميدان "تيانانمن" في العاصمة الصينية بكين، احتفالًا بالذكرى الثمانين لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية الثانية.
وسيُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر المقبل في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.