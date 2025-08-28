الخارجية الصينية: زيارة بوتين تعكس المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الصينية: زيارة بوتين تعكس المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو
وقال لي: "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين لحضور الفعاليات، تظهر المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا، في العصر الجديد، وترمز إلى الوحدة والتصميم المشترك للبلدين للدفاع عن نتائج النصر في الحرب العالمية الثانية".وأضاف هونغ لي: "حارب شعبا البلدين جنبًا إلى جنب، داعمين بعضهما بعضا، وأنقذا شعبيهما من الدمار ومستقبل البشرية، مساهمين مساهمة حاسمة في انتصار الحرب العالمية الثانية".وأوضح أن هذا العام يصادف أيضًا الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة.وأعلنت الصين أن 26 زعيمًا من قادة الدول الأجنبية بصدد المشاركة في فعاليات الذكرى الـ80 للانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، يوم 3 سبتمبر/ أيلول المقبل.وفي الـ3 من سبتمبر المقبل، سيُقام عرض عسكري ضخم في بكين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقادة عدد من الدول الأخرى.‌‏الصين: رؤساء روسيا وإيران وكوريا الديمقراطية يعتزمون حضور عرض "يوم النصر" في 3 سبتمبر المقبل
صرح هونغ لي، مساعد وزير الخارجية الصيني، اليوم الخميس، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المرتقبة للصين ومشاركته في احتفالات الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، "تجسّد عزم البلدين على الدفاع عن نتائج الحرب العالمية الثانية".
وقال لي: "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين لحضور الفعاليات، تظهر المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا، في العصر الجديد، وترمز إلى الوحدة والتصميم المشترك للبلدين للدفاع عن نتائج النصر في الحرب العالمية الثانية".

ووفقا للمسؤول الصيني، قبل 80 عامًا، كانت الصين والاتحاد السوفييتي، ساحتا القتال الرئيسيتين في الحرب العالمية الثانية في آسيا وأوروبا، الدعامتين الأساسيتين في مكافحة العسكرة والفاشية، وقدمتا تضحيات جسيمة.

وأضاف هونغ لي: "حارب شعبا البلدين جنبًا إلى جنب، داعمين بعضهما بعضا، وأنقذا شعبيهما من الدمار ومستقبل البشرية، مساهمين مساهمة حاسمة في انتصار الحرب العالمية الثانية".
وأوضح أن هذا العام يصادف أيضًا الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة.

وقال: "في ظل البيئة الدولية المتغيرة وغير المستقرة، ستواصل الصين وروسيا، بصفتهما دولتين مؤسستين للأمم المتحدة وعضوين دائمين في مجلس الأمن، السعي للحفاظ على سلطة الأمم المتحدة والعدالة الدولية، وتعزيز التعاون في إطار المنصات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومنظمة "شنغهاي للتعاون" ومجموعة "بريكس" وغيرها، وتطبيق تعددية أطراف حقيقية، والعمل معًا على بناء مستقبل أكثر إشراقًا للبشرية".

إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
الصين تحتج على اليابان إثر ضغط طوكيو على دول لتجنب حضور عرض يوم النصر في بكين
26 أغسطس, 13:24 GMT
وأعلنت الصين أن 26 زعيمًا من قادة الدول الأجنبية بصدد المشاركة في فعاليات الذكرى الـ80 للانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، يوم 3 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وفي الـ3 من سبتمبر المقبل، سيُقام عرض عسكري ضخم في بكين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقادة عدد من الدول الأخرى.
‌‏الصين: رؤساء روسيا وإيران وكوريا الديمقراطية يعتزمون حضور عرض "يوم النصر" في 3 سبتمبر المقبل
