الخارجية الصينية: زيارة بوتين تعكس المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو

الخارجية الصينية: زيارة بوتين تعكس المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو

صرح هونغ لي، مساعد وزير الخارجية الصيني، اليوم الخميس، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المرتقبة للصين ومشاركته في احتفالات الذكرى الـ80 لانتصار حرب... 28.08.2025, سبوتنيك عربي

وقال لي: "زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين لحضور الفعاليات، تظهر المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وروسيا، في العصر الجديد، وترمز إلى الوحدة والتصميم المشترك للبلدين للدفاع عن نتائج النصر في الحرب العالمية الثانية".وأضاف هونغ لي: "حارب شعبا البلدين جنبًا إلى جنب، داعمين بعضهما بعضا، وأنقذا شعبيهما من الدمار ومستقبل البشرية، مساهمين مساهمة حاسمة في انتصار الحرب العالمية الثانية".وأوضح أن هذا العام يصادف أيضًا الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة.وأعلنت الصين أن 26 زعيمًا من قادة الدول الأجنبية بصدد المشاركة في فعاليات الذكرى الـ80 للانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، يوم 3 سبتمبر/ أيلول المقبل.وفي الـ3 من سبتمبر المقبل، سيُقام عرض عسكري ضخم في بكين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقادة عدد من الدول الأخرى.‌‏الصين: رؤساء روسيا وإيران وكوريا الديمقراطية يعتزمون حضور عرض "يوم النصر" في 3 سبتمبر المقبل

