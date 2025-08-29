https://sarabic.ae/20250829/متخصص-في-الشأن-الصيني-التنسيق-الاستراتيجي-بين-موسكو-وبكين-يضيف-قوة-متزايدة-لجهود-حماية-السلام-1104265580.html
متخصص في الشأن الصيني: التنسيق الاستراتيجي بين موسكو وبكين يضيف قوة متزايدة لجهود حماية السلام
تحدث تشو شيوان، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الصيني، عن إحياء الصين للذكرى الـ80 للنصر على اليابان والانتصار على النازية، بمشاركة وفود من معظم...
وأشار تشو شيوان، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هذا النصر مهم جدا بالنسبة الى كل دول العالم"، وأن "هذا التجمع العالمي بحضور أكثر من 20 زعيم من القادة الدوليين وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشكل إشارة بالغة الأهمية في سياق التحولات الجيوسياسية العالمية".وأوضح شيوان أن "الصين تسعى دومًا إلى حماية السلام والاستقرار عالميًا وإقليميًا"، لافتًا إلى أن "العلاقات الروسية - الصينية لا تقتصر على الجانب السياسي والاقتصادي، بل تشمل مجالات متعددة، في ظل ما يتمتع به البلدان من نفوذ واسع وشراكة فعّالة داخل منظمات كبرى مثل منظمة "شنغهاي للتعاون" ومجموعة "بريكس".وأشار إلى أن "الصين وروسيا مرشحتان للعب دور متنامٍ في صياغة النظام الدولي الجديد، قد يتجاوز بقوتهما ونفوذهما ما تتمتع به الولايات المتحدة اليوم".كما شدد شيوان على أن "قمة شنغهاي 2025، ستضع خطة مستقبلية للسنوات العشر المقبلة لتطوير المنظمة وتعزيز دورها في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية".وصرح هونغ لي، مساعد وزير الخارجية الصيني، أمس الخميس، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المرتقبة للصين ومشاركته في احتفالات الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، "تجسّد عزم البلدين على الدفاع عن نتائج الحرب العالمية الثانية".وفي الـ3 من سبتمبر/ أيلول المقبل، سيُقام عرض عسكري ضخم في بكين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقادة عدد من الدول الأخرى.
تحدث تشو شيوان، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الصيني، عن إحياء الصين للذكرى الـ80 للنصر على اليابان والانتصار على النازية، بمشاركة وفود من معظم الدول وبالتزامن مع قمة منظمة "شنغهاي للتعاون 2025".
وأشار تشو شيوان، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك
"، إلى أن "هذا النصر مهم جدا بالنسبة الى كل دول العالم"، وأن "هذا التجمع العالمي بحضور أكثر من 20 زعيم من القادة الدوليين وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشكل إشارة بالغة الأهمية في سياق التحولات الجيوسياسية العالمية".
وأوضح شيوان أن "الصين تسعى دومًا إلى حماية السلام والاستقرار عالميًا وإقليميًا"، لافتًا إلى أن "العلاقات الروسية - الصينية لا تقتصر على الجانب السياسي والاقتصادي، بل تشمل مجالات متعددة، في ظل ما يتمتع به البلدان من نفوذ واسع وشراكة فعّالة داخل منظمات كبرى مثل منظمة "شنغهاي للتعاون" ومجموعة "بريكس".
وأكد الخبير في العلاقات الدولية أن "التنسيق الاستراتيجي بين موسكو وبكين، يضيف قوة متزايدة لجهود حماية السلام".
وأشار إلى أن "الصين وروسيا مرشحتان للعب دور متنامٍ في صياغة النظام الدولي الجديد، قد يتجاوز بقوتهما ونفوذهما ما تتمتع به الولايات المتحدة اليوم".
كما شدد شيوان على أن "قمة شنغهاي 2025، ستضع خطة مستقبلية للسنوات العشر المقبلة لتطوير المنظمة وتعزيز دورها في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية".
ورأى الخبير في العلاقات الدولية أن "الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، يوليان أهمية خاصة لتوطيد العلاقات الثنائية ضمن رؤية استراتيجية بعيدة المدى، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار والتنمية عالميا، ويخلق فرصًا إضافية على المستوى الدولي، خصوصًا في ظل الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة".
وصرح هونغ لي، مساعد وزير الخارجية الصيني، أمس الخميس، بأن زيارة الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، المرتقبة للصين ومشاركته في احتفالات الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، "تجسّد عزم البلدين على الدفاع عن نتائج الحرب العالمية الثانية".
وأعلنت الصين أن 26 زعيمًا من قادة الدول الأجنبية بصدد المشاركة في فعاليات الذكرى الـ80 للانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، يوم 3 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وفي الـ3 من سبتمبر/ أيلول المقبل، سيُقام عرض عسكري ضخم في بكين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقادة عدد من الدول الأخرى.