عربي
متخصص في الشأن الصيني: التنسيق الاستراتيجي بين موسكو وبكين يضيف قوة متزايدة لجهود حماية السلام
متخصص في الشأن الصيني: التنسيق الاستراتيجي بين موسكو وبكين يضيف قوة متزايدة لجهود حماية السلام
متخصص في الشأن الصيني: التنسيق الاستراتيجي بين موسكو وبكين يضيف قوة متزايدة لجهود حماية السلام
سبوتنيك عربي
تحدث تشو شيوان، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الصيني، عن إحياء الصين للذكرى الـ80 للنصر على اليابان والانتصار على النازية، بمشاركة وفود من معظم...
وأشار تشو شيوان، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هذا النصر مهم جدا بالنسبة الى كل دول العالم"، وأن "هذا التجمع العالمي بحضور أكثر من 20 زعيم من القادة الدوليين وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشكل إشارة بالغة الأهمية في سياق التحولات الجيوسياسية العالمية".وأوضح شيوان أن "الصين تسعى دومًا إلى حماية السلام والاستقرار عالميًا وإقليميًا"، لافتًا إلى أن "العلاقات الروسية - الصينية لا تقتصر على الجانب السياسي والاقتصادي، بل تشمل مجالات متعددة، في ظل ما يتمتع به البلدان من نفوذ واسع وشراكة فعّالة داخل منظمات كبرى مثل منظمة "شنغهاي للتعاون" ومجموعة "بريكس".وأشار إلى أن "الصين وروسيا مرشحتان للعب دور متنامٍ في صياغة النظام الدولي الجديد، قد يتجاوز بقوتهما ونفوذهما ما تتمتع به الولايات المتحدة اليوم".كما شدد شيوان على أن "قمة شنغهاي 2025، ستضع خطة مستقبلية للسنوات العشر المقبلة لتطوير المنظمة وتعزيز دورها في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية".وصرح هونغ لي، مساعد وزير الخارجية الصيني، أمس الخميس، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المرتقبة للصين ومشاركته في احتفالات الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، "تجسّد عزم البلدين على الدفاع عن نتائج الحرب العالمية الثانية".وفي الـ3 من سبتمبر/ أيلول المقبل، سيُقام عرض عسكري ضخم في بكين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقادة عدد من الدول الأخرى.
الصين
11:30 GMT 29.08.2025
مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين  16 مايو 2024
حصري
تحدث تشو شيوان، الخبير في العلاقات الدولية والمتخصص في الشأن الصيني، عن إحياء الصين للذكرى الـ80 للنصر على اليابان والانتصار على النازية، بمشاركة وفود من معظم الدول وبالتزامن مع قمة منظمة "شنغهاي للتعاون 2025".
وأشار تشو شيوان، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "هذا النصر مهم جدا بالنسبة الى كل دول العالم"، وأن "هذا التجمع العالمي بحضور أكثر من 20 زعيم من القادة الدوليين وعلى رأسهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يشكل إشارة بالغة الأهمية في سياق التحولات الجيوسياسية العالمية".
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
التبادل التجاري بين روسيا والصين يتجاوز 240 مليار دولار للعام الثاني على التوالي
02:25 GMT
وأوضح شيوان أن "الصين تسعى دومًا إلى حماية السلام والاستقرار عالميًا وإقليميًا"، لافتًا إلى أن "العلاقات الروسية - الصينية لا تقتصر على الجانب السياسي والاقتصادي، بل تشمل مجالات متعددة، في ظل ما يتمتع به البلدان من نفوذ واسع وشراكة فعّالة داخل منظمات كبرى مثل منظمة "شنغهاي للتعاون" ومجموعة "بريكس".

وأكد الخبير في العلاقات الدولية أن "التنسيق الاستراتيجي بين موسكو وبكين، يضيف قوة متزايدة لجهود حماية السلام".

وأشار إلى أن "الصين وروسيا مرشحتان للعب دور متنامٍ في صياغة النظام الدولي الجديد، قد يتجاوز بقوتهما ونفوذهما ما تتمتع به الولايات المتحدة اليوم".
محادثات رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
السفير الروسي لدى بكين: حجم التجارة بين روسيا والصين ارتفع بنسبة 67% خلال الأعوام الـ3 الماضية
05:20 GMT
كما شدد شيوان على أن "قمة شنغهاي 2025، ستضع خطة مستقبلية للسنوات العشر المقبلة لتطوير المنظمة وتعزيز دورها في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية".

ورأى الخبير في العلاقات الدولية أن "الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، يوليان أهمية خاصة لتوطيد العلاقات الثنائية ضمن رؤية استراتيجية بعيدة المدى، بما يخدم مصالح البلدين ويعزز الاستقرار والتنمية عالميا، ويخلق فرصًا إضافية على المستوى الدولي، خصوصًا في ظل الحرب التجارية التي تقودها الولايات المتحدة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
الخارجية الصينية: زيارة بوتين تعكس المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو
أمس, 06:58 GMT
وصرح هونغ لي، مساعد وزير الخارجية الصيني، أمس الخميس، بأن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المرتقبة للصين ومشاركته في احتفالات الذكرى الـ80 لانتصار حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، "تجسّد عزم البلدين على الدفاع عن نتائج الحرب العالمية الثانية".
وأعلنت الصين أن 26 زعيمًا من قادة الدول الأجنبية بصدد المشاركة في فعاليات الذكرى الـ80 للانتصار في حرب المقاومة الشعبية الصينية ضد العدوان الياباني والحرب العالمية ضد الفاشية، يوم 3 سبتمبر/ أيلول المقبل.
وفي الـ3 من سبتمبر/ أيلول المقبل، سيُقام عرض عسكري ضخم في بكين، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والزعيم الأعلى لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وقادة عدد من الدول الأخرى.
