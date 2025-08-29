https://sarabic.ae/20250829/السفير-الروسي-لدى-بكين-حجم-التجارة-بين-روسيا-والصين-ارتفع-بنسبة-67-خلال-الأعوام-الـ3-الماضية-1104257595.html

السفير الروسي لدى بكين: حجم التجارة بين روسيا والصين ارتفع بنسبة 67% خلال الأعوام الـ3 الماضية

السفير الروسي لدى بكين: حجم التجارة بين روسيا والصين ارتفع بنسبة 67% خلال الأعوام الـ3 الماضية

29.08.2025

الصين

روسيا

وقال مورغولوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بعد مغادرة عدد من الشركات الغربية من روسيا، تمكّن رواد الأعمال الصينيون من عرض منتجاتهم بسرعة في الأسواق الروسية، بالكميات المطلوبة".وأوضح أن "حجم التجارة المتبادلة ارتفع خلال الأعوام الـ3 الماضية، بنسبة كبيرة بلغت 67%".وأجاب مورغولوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك "رفض جماعي" من جانب الشركات الصينية للتعاون مع روسيا، في ظل ضغوط العقوبات الغربية: "لم يُطرح قط أي حديث عن رفض التعاون مع روسيا هنا. بل على العكس، نرى بوضوح استعداد الشركاء لمواصلة العمل معًا".وأضاف السفير الروسي في الصين: "أي تصرفات تقوم بها قوى معادية تعلن صراحة عن نواياها في الإضرار برفاهية شعبينا لا يمكن أن توقف التطور التدريجي للتعاون العملي الروسي الصيني".واردف أن موسكو وبكين تعملان على تشكيل بنية تحتية مستقلة للدفع، بحيث لا يستطيع الغرب إملاء شروطه.وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، ارتفع حجم التجارة بين الصين وروسيا في عام 2024 بنسبة 1.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 244.819 مليار دولار.غواصات روسية وصينية تجري دوريات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأول مرةالخارجية الصينية: زيارة بوتين تعكس المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكو

