السفير الروسي لدى بكين: حجم التجارة بين روسيا والصين ارتفع بنسبة 67% خلال الأعوام الـ3 الماضية
أكد السفير الروسي في الصين إيغور مورغولوف، أن حجم التجارة بين روسيا الاتحادية وجمهورية الصين الشعبية، ارتفع بنسبة 67%، خلال الأعوام الثلاثة الماضية. 29.08.2025, سبوتنيك عربي
وقال مورغولوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بعد مغادرة عدد من الشركات الغربية من روسيا، تمكّن رواد الأعمال الصينيون من عرض منتجاتهم بسرعة في الأسواق الروسية، بالكميات المطلوبة".وأوضح أن "حجم التجارة المتبادلة ارتفع خلال الأعوام الـ3 الماضية، بنسبة كبيرة بلغت 67%".وأجاب مورغولوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك "رفض جماعي" من جانب الشركات الصينية للتعاون مع روسيا، في ظل ضغوط العقوبات الغربية: "لم يُطرح قط أي حديث عن رفض التعاون مع روسيا هنا. بل على العكس، نرى بوضوح استعداد الشركاء لمواصلة العمل معًا".وأضاف السفير الروسي في الصين: "أي تصرفات تقوم بها قوى معادية تعلن صراحة عن نواياها في الإضرار برفاهية شعبينا لا يمكن أن توقف التطور التدريجي للتعاون العملي الروسي الصيني".واردف أن موسكو وبكين تعملان على تشكيل بنية تحتية مستقلة للدفع، بحيث لا يستطيع الغرب إملاء شروطه.وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، ارتفع حجم التجارة بين الصين وروسيا في عام 2024 بنسبة 1.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 244.819 مليار دولار.
وقال مورغولوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "بعد مغادرة عدد من الشركات الغربية من روسيا، تمكّن رواد الأعمال الصينيون من عرض منتجاتهم بسرعة في الأسواق الروسية، بالكميات المطلوبة".
وتابع: "وبالمثل، تمكّن المصدّرون المحليون من إعادة توجيه تدفقات السلع إلى الصين بفعالية، ما عزّز مكانتهم في السوق المحلية".
وأوضح أن "حجم التجارة المتبادلة ارتفع خلال الأعوام الـ3 الماضية، بنسبة كبيرة بلغت 67%".
ووفقا له، فإن حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين، تجاوز 240 مليار دولار أمريكي، لعامين متتاليين.
وأجاب مورغولوف، ردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك "رفض جماعي" من جانب الشركات الصينية للتعاون مع روسيا، في ظل ضغوط العقوبات الغربية: "لم يُطرح قط أي حديث عن رفض التعاون مع روسيا هنا. بل على العكس، نرى بوضوح استعداد الشركاء لمواصلة العمل معًا".
وأضاف السفير الروسي في الصين: "أي تصرفات تقوم بها قوى معادية تعلن صراحة عن نواياها في الإضرار برفاهية شعبينا لا يمكن أن توقف التطور التدريجي للتعاون العملي الروسي الصيني".
واردف أن موسكو وبكين تعملان على تشكيل بنية تحتية مستقلة للدفع، بحيث لا يستطيع الغرب إملاء شروطه.
وأشار مورغولوف إلى أن روسيا، كما هو معروف، تروّج لنظامها الخاص لنقل المعاملات المالية، في حين أن شركاءها الصينيين لديهم نظام الدفع العابر للحدود "سي آي بي إس"، والذي تشارك فيه بالفعل العديد من البنوك الروسية.
وبحسب بيانات الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية، ارتفع حجم التجارة بين الصين وروسيا في عام 2024 بنسبة 1.9%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 244.819 مليار دولار.