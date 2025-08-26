عربي
ممثلو نحو 70 دولة أكدوا مشاركتهم في "المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"
ممثلو نحو 70 دولة أكدوا مشاركتهم في "المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"
أفاد مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لـ"المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"، أنطون كوبياكوف، اليوم الثلاثاء، بأن ممثلين من أكثر من 70 دولة ومنطقة أكدوا مشاركتهم في المنتدى الاقتصادي الشرقي في أيلول/سبتمبر 2025.
وجاء في بيان مؤسسة "روسكونغرس" الروسية عن كوبياكوف قوله: "أكد ممثلون عن أكثر من 70 دولة ومنطقة على المشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي كمنصة موثوقة للتواصل التجاري، تجذب دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وسائر أنحاء العالم".
وتابع: "بفضل برنامج الأعمال الغني، والفعاليات الثقافية والرياضية المتنوعة في المنتدى، تُهيئ مساحةً لحوار مفتوح ومفيد للجميع، مما يسمح لنا برسم ملامح اقتصاد المستقبل، على أساس الثقة والاحترام. ويتجلى ذلك في الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام وهو، "الشرق الأقصى: التعاون من أجل السلام والازدهار".
إنطلاق فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2025
وزير روسي: أكثر من 60 دولة بينها كوريا الديمقراطية تشارك في منتدى الشرق الاقتصادي العاشر
20 يونيو, 02:15 GMT
وسيُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
