ممثلو نحو 70 دولة أكدوا مشاركتهم في "المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"

ممثلو نحو 70 دولة أكدوا مشاركتهم في "المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"

أفاد مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لـ"المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"، أنطون كوبياكوف، اليوم الثلاثاء، بأن ممثلين من أكثر من 70 دولة... 26.08.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

العالم

وجاء في بيان مؤسسة "روسكونغرس" الروسية عن كوبياكوف قوله: "أكد ممثلون عن أكثر من 70 دولة ومنطقة على المشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي كمنصة موثوقة للتواصل التجاري، تجذب دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ وسائر أنحاء العالم".وتابع: "بفضل برنامج الأعمال الغني، والفعاليات الثقافية والرياضية المتنوعة في المنتدى، تُهيئ مساحةً لحوار مفتوح ومفيد للجميع، مما يسمح لنا برسم ملامح اقتصاد المستقبل، على أساس الثقة والاحترام. ويتجلى ذلك في الموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام وهو، "الشرق الأقصى: التعاون من أجل السلام والازدهار".وسيُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".وزير روسي: أكثر من 60 دولة بينها كوريا الديمقراطية تشارك في منتدى الشرق الاقتصادي العاشردبلوماسية الصقر الروسية: الطيور تجمع الحضور في المنتدى الاقتصادي الشرقي

