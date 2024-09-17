https://sarabic.ae/20240917/دبلوماسية-الصقر-الروسية-الطيور-تجمع-الحضور-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي----1092832193.html

دبلوماسية الصقر الروسية: الطيور تجمع الحضور في المنتدى الاقتصادي الشرقي

دبلوماسية الصقر الروسية: الطيور تجمع الحضور في المنتدى الاقتصادي الشرقي

سبوتنيك عربي

انضمت دولة قطر إلى إعلان وثيقة للحفاظ على تعداد صقور "الجير"، وذلك في إطار المنتدى الدولي الثاني "يوم الصقور". 17.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-17T14:18+0000

2024-09-17T14:18+0000

2024-09-17T14:36+0000

روسيا

العالم

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وأعرب ممثلو وزارة الداخلية السعودية عن عزمهم ضمان تجديد مخزون التكاثر في مركز كامتشاتكا للصقور وتقديم أول زوج من الصقور إلى الجانب الروسي للحفاظ على التنوع البيولوجي.وفي السابق، اعتمدت الإعلان كل من منغوليا وجمهورية الصين الشعبية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية قرغيزستان وجمهورية كازاخستان ومملكة البحرين.بدعم من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا، وعلى هامش اليوم العالمي الثاني للصقور، تم تنظيم معرض "القرية العربية" لأول مرة، ليقدم لسكان الشرق الأقصى التقاليد والخصائص الثقافية من دول الخليج.وفي الوقت نفسه، أبدى الجانب الإماراتي استعداده للعمل كشريك رئيسي ومنظم لإنشاء مثل هذا المركز. ستكون هذه الخطوة نتيجة لبرنامج علمي شامل بدأته وزارة الطبيعة في جمهورية كالميكيا بهدف استعادة الطيور.مؤسسة "روس كونغرس" هي مؤسسة تنمية غير مالية ذات توجه اجتماعي، وهي أكبر منظم للمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاجتماعية والشبابية والرياضية والثقافية لعموم روسيا، والتي تم إنشاؤها وفقًا لقرار الرئيس الروسي.وتجمع فعاليات المؤسسة مشاركين من 209 دولة ومنطقة، ويعمل أكثر من 15 ألف ممثل إعلامي سنويًا في مواقع "روس كونغرس"، ويشارك أكثر من 5000 خبير في روسيا والخارج في العمل التحليلي.تتفاعل المؤسسة مع هياكل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. وهي تطور تعاونًا متعدد الأشكال مع 212 شريكًا اقتصاديًا أجنبيًا، وجمعيات الصناعيين ورجال الأعمال، والجمعيات المالية والتجارية والتجارية في 86 دولة، مع 293 منظمة عامة روسية، وسلطات تنفيذية وتشريعية اتحادية وإقليمية في روسيا الاتحادية.

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