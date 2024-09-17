دبلوماسية الصقر الروسية: الطيور تجمع الحضور في المنتدى الاقتصادي الشرقي
14:18 GMT 17.09.2024 (تم التحديث: 14:36 GMT 17.09.2024)
© Sputnikصقور "الجير"
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انضمت دولة قطر إلى إعلان وثيقة للحفاظ على تعداد صقور "الجير"، وذلك في إطار المنتدى الدولي الثاني "يوم الصقور".
وأعرب ممثلو وزارة الداخلية السعودية عن عزمهم ضمان تجديد مخزون التكاثر في مركز كامتشاتكا للصقور وتقديم أول زوج من الصقور إلى الجانب الروسي للحفاظ على التنوع البيولوجي.
وفي السابق، اعتمدت الإعلان كل من منغوليا وجمهورية الصين الشعبية والإمارات العربية المتحدة وجمهورية قرغيزستان وجمهورية كازاخستان ومملكة البحرين.
وقد دعم السفير وكبار رجال الأعمال في مملكة البحرين المشاركين في "يوم الصقر"، وعقد هذا الحدث بانتظام على هامش منتدى الاقتصاد المصري، كما أعلنوا عن استعدادهم للعمل على صيغة لجذب الاستثمارات في تطوير مشروع "مركز فالكون" كامتشاتكا.
بدعم من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في روسيا، وعلى هامش اليوم العالمي الثاني للصقور، تم تنظيم معرض "القرية العربية" لأول مرة، ليقدم لسكان الشرق الأقصى التقاليد والخصائص الثقافية من دول الخليج.
وفي الوقت نفسه، أبدى الجانب الإماراتي استعداده للعمل كشريك رئيسي ومنظم لإنشاء مثل هذا المركز. ستكون هذه الخطوة نتيجة لبرنامج علمي شامل بدأته وزارة الطبيعة في جمهورية كالميكيا بهدف استعادة الطيور.
ويتضمن البرنامج مجموعة واسعة النطاق من التدابير الرامية إلى تجديد أعداد طيور الحبارى المحلية من خلال إطلاق هذا الطائر النادر في البرية.
إلى ذلك، وعلى هامش الحدث، أعربت الكويت عن اهتمامها بالمشاركة في برامج الحفاظ على التنوع البيولوجي في جمهورية كالميكيا وعزمها على دعم الصناعة الزراعية في المنطقة من خلال إنشاء مشاريع استثمارية لزراعة القمح.
مؤسسة "روس كونغرس" هي مؤسسة تنمية غير مالية ذات توجه اجتماعي، وهي أكبر منظم للمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاجتماعية والشبابية والرياضية والثقافية لعموم روسيا، والتي تم إنشاؤها وفقًا لقرار الرئيس الروسي.
تأسس الصندوق في عام 2007 بهدف تعزيز تنمية الإمكانات الاقتصادية وتعزيز المصالح الوطنية وتعزيز صورة روسيا. تقوم المؤسسة بدراسة وتحليل وتشكيل وتغطية القضايا المتعلقة بالأجندة الاقتصادية الروسية والعالمية بشكل شامل. يوفر الإدارة ويعزز المشاريع التجارية ويجذب الاستثمارات ويشجع على تطوير ريادة الأعمال الاجتماعية والمشاريع الخيرية.
وتجمع فعاليات المؤسسة مشاركين من 209 دولة ومنطقة، ويعمل أكثر من 15 ألف ممثل إعلامي سنويًا في مواقع "روس كونغرس"، ويشارك أكثر من 5000 خبير في روسيا والخارج في العمل التحليلي.
تتفاعل المؤسسة مع هياكل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى. وهي تطور تعاونًا متعدد الأشكال مع 212 شريكًا اقتصاديًا أجنبيًا، وجمعيات الصناعيين ورجال الأعمال، والجمعيات المالية والتجارية والتجارية في 86 دولة، مع 293 منظمة عامة روسية، وسلطات تنفيذية وتشريعية اتحادية وإقليمية في روسيا الاتحادية.