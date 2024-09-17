https://sarabic.ae/20240917/طبق-طائر-يتحرك-فوق-المياه-الفيتنامية-فيديو-----1092819214.html
"طبق طائر" يتحرك فوق المياه الفيتنامية... فيديو
"طبق طائر" يتحرك فوق المياه الفيتنامية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقارب على شكل "طبق طائر" يتحرك على سطح أحد الأنهار في فيتنام. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T11:40+0000
2024-09-17T11:40+0000
2024-09-17T11:40+0000
مجتمع
نادي الفيديو
فيتنام
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092819041_0:183:1109:807_1920x0_80_0_0_06b0f7b62b502d0e36af1b0c6df70667.png
ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاربا على شكل "طبق طائر" يجوب أحد الأنهار الفيتنامية. حيث قام "اليوتيوبر" الفيتنامي، ثانه تشي، بصناعة قارب على شكل طبق طائر، وجربه بنجاح في أحد الأنهار في بلاده، جامعا بين الشغف بالخيال العلمي وموهبة الابتكار.يذكر أن الرحلات النهرية على القوارب في فيتنام تعتبر من الأنشطة السياحية في البلاد، كونها تمتلك عددا كبيرا من الأنهار."حركة بهلوانية" كادت تودي بحياة مغامر إيراني... فيديو"كأفلام الأكشن"... سياسي بريطاني يصل إلى مؤتمر على متن دراجة مائية... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, فيتنام
"طبق طائر" يتحرك فوق المياه الفيتنامية... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقارب على شكل "طبق طائر" يتحرك على سطح أحد الأنهار في فيتنام.
ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاربا على شكل "طبق طائر" يجوب أحد الأنهار الفيتنامية. حيث قام "اليوتيوبر" الفيتنامي، ثانه تشي، بصناعة قارب على شكل طبق طائر، وجربه بنجاح في أحد الأنهار في بلاده، جامعا بين الشغف بالخيال العلمي وموهبة الابتكار.
يذكر أن الرحلات النهرية على القوارب في فيتنام
تعتبر من الأنشطة السياحية في البلاد، كونها تمتلك عددا كبيرا من الأنهار.