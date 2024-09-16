https://sarabic.ae/20240916/كأفلام-الأكشن-سياسي-بريطاني-يصل-إلى-مؤتمر-على-متن-دراجة-مائية-فيديو---1092779176.html
"كأفلام الأكشن"... سياسي بريطاني يصل إلى مؤتمر على متن دراجة مائية... فيديو
"كأفلام الأكشن"... سياسي بريطاني يصل إلى مؤتمر على متن دراجة مائية... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لسياسي بريطاني، وهو يصل إلى المؤتمر السنوي لحزبه على متن دراجة مائية. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T13:15+0000
2024-09-16T13:15+0000
2024-09-16T13:15+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي البريطاني، السير إد ديفي، إلى المؤتمر السنوي لحزبه في مدينة برايتون البريطانية، على متن دراجة مائية (جيت سكي).يُذكر أن السير إد ديفي، ليس غريباً على الأعمال المثيرة في السياسة، فقد قفز من رافعة كجزء من حملته الانتخابية الأخيرة وهو يصرخ قائلًا: "صوتوا للديمقراطيين الليبراليين! افعلوا شيئا لم تفعلوه من قبل".رجل يضع كاميرا مراقبة فوق رأس ابنته لهذا السبب.. فيديومغن أمريكي شهير ينقذ سيدة حاولت الانتحار في اللحظة الأخيرة... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, بريطانيا
"كأفلام الأكشن"... سياسي بريطاني يصل إلى مؤتمر على متن دراجة مائية... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفا لسياسي بريطاني، وهو يصل إلى المؤتمر السنوي لحزبه على متن دراجة مائية.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة وصول زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي البريطاني، السير إد ديفي، إلى المؤتمر السنوي لحزبه في مدينة برايتون البريطانية، على متن دراجة مائية (جيت سكي).
يُذكر أن السير إد ديفي، ليس غريباً على الأعمال المثيرة في السياسة،
فقد قفز من رافعة كجزء من حملته الانتخابية الأخيرة وهو يصرخ قائلًا: "صوتوا للديمقراطيين الليبراليين! افعلوا شيئا لم تفعلوه من قبل".