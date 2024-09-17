https://sarabic.ae/20240917/حركة-بهلوانية-كادت-تودي-بحياة-مغامر-إيراني-فيديو-1092806819.html
"حركة بهلوانية" كادت تودي بحياة مغامر إيراني... فيديو
"حركة بهلوانية" كادت تودي بحياة مغامر إيراني... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب إيراني مغامر حاول القيام بحركة بهلوانية من على جسر في مدينة طهران كادت تودي بحياته. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T08:10+0000
2024-09-17T08:10+0000
2024-09-17T08:10+0000
مجتمع
نادي الفيديو
إيران
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ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لشاب إيراني حاول تنفيذ حركة بهلوانية من على جسر في مدينة طهران، كادت تودي بحياته، حيث سقط على الأرض من ارتفاع عال ولم ترد معلومات عن مدى إصابته.ويمارس العديد من الشباب في إيران رياضة "باركور" رغم خطورتها، وهي لعبة تمزج الحركات البهلوانية بالجمباز، وتقوم هذه الرياضة على الجري السريع داخل المدن، واجتياز عقبات بسرعة فائقة، مع ما يقتضيه ذلك من خفة وليونة وقوة تركيز وسرعة بديهة."كأفلام الأكشن"... سياسي بريطاني يصل إلى مؤتمر على متن دراجة مائية... فيديو "جسر بين الأرض والسماء".. انطلاق بطولة العالم للطيران بالبدلة المجنحة.. فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, إيران
"حركة بهلوانية" كادت تودي بحياة مغامر إيراني... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب إيراني مغامر حاول القيام بحركة بهلوانية من على جسر في مدينة طهران كادت تودي بحياته.
ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لشاب إيراني حاول تنفيذ حركة بهلوانية من على جسر في مدينة طهران، كادت تودي بحياته، حيث سقط على الأرض من ارتفاع عال ولم ترد معلومات عن مدى إصابته.
ويمارس العديد من الشباب في إيران
رياضة "باركور" رغم خطورتها، وهي لعبة تمزج الحركات البهلوانية بالجمباز، وتقوم هذه الرياضة على الجري السريع داخل المدن، واجتياز عقبات بسرعة فائقة، مع ما يقتضيه ذلك من خفة وليونة وقوة تركيز وسرعة بديهة.