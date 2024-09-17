"حركة بهلوانية" كادت تودي بحياة مغامر إيراني... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: سيناريو أن تكون إيران وراء محاولة اغتيال ترامب أمر مستبعد
16:03 GMT
59 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل يردع صاروخ "أنصار الله" إسرائيل عن توسيع المواجهة
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: القدرات العسكرية في الكوكب تنحصر بثلاثة مختبرات روسي شرعي وأمريكي غير منضبط وكوري مرعب
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ضيعة ضايعة الرقم الصعب في الكوميديا
11:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240917/حركة-بهلوانية-كادت-تودي-بحياة-مغامر-إيراني-فيديو-1092806819.html
"حركة بهلوانية" كادت تودي بحياة مغامر إيراني... فيديو
"حركة بهلوانية" كادت تودي بحياة مغامر إيراني... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب إيراني مغامر حاول القيام بحركة بهلوانية من على جسر في مدينة طهران كادت تودي بحياته. 17.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-17T08:10+0000
2024-09-17T08:10+0000
مجتمع
نادي الفيديو
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092806632_0:128:681:511_1920x0_80_0_0_3022c6501133f6af2e092f0ee4e8ad97.png
ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لشاب إيراني حاول تنفيذ حركة بهلوانية من على جسر في مدينة طهران، كادت تودي بحياته، حيث سقط على الأرض من ارتفاع عال ولم ترد معلومات عن مدى إصابته.ويمارس العديد من الشباب في إيران رياضة "باركور" رغم خطورتها، وهي لعبة تمزج الحركات البهلوانية بالجمباز، وتقوم هذه الرياضة على الجري السريع داخل المدن، واجتياز عقبات بسرعة فائقة، مع ما يقتضيه ذلك من خفة وليونة وقوة تركيز وسرعة بديهة."كأفلام الأكشن"... سياسي بريطاني يصل إلى مؤتمر على متن دراجة مائية... فيديو "جسر بين الأرض والسماء".. انطلاق بطولة العالم للطيران بالبدلة المجنحة.. فيديو
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092806632_0:64:681:575_1920x0_80_0_0_dc0ccf8c86e4d6b9139491ea16f34056.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, إيران
نادي الفيديو, إيران

"حركة بهلوانية" كادت تودي بحياة مغامر إيراني... فيديو

08:10 GMT 17.09.2024
© Photo / Xصورة لشاب إيراني ينفذ حركة بهلوانية
صورة لشاب إيراني ينفذ حركة بهلوانية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2024
© Photo / X
تابعنا عبر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب إيراني مغامر حاول القيام بحركة بهلوانية من على جسر في مدينة طهران كادت تودي بحياته.
ويُظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لشاب إيراني حاول تنفيذ حركة بهلوانية من على جسر في مدينة طهران، كادت تودي بحياته، حيث سقط على الأرض من ارتفاع عال ولم ترد معلومات عن مدى إصابته.
ويمارس العديد من الشباب في إيران رياضة "باركور" رغم خطورتها، وهي لعبة تمزج الحركات البهلوانية بالجمباز، وتقوم هذه الرياضة على الجري السريع داخل المدن، واجتياز عقبات بسرعة فائقة، مع ما يقتضيه ذلك من خفة وليونة وقوة تركيز وسرعة بديهة.
"كأفلام الأكشن"... سياسي بريطاني يصل إلى مؤتمر على متن دراجة مائية... فيديو
"جسر بين الأرض والسماء".. انطلاق بطولة العالم للطيران بالبدلة المجنحة.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:30 GMTالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"..الأمم المتحدة: لا شيء يبرر العقاب الجماعي للفلسطينيينأمس, 21:16 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала