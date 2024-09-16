https://sarabic.ae/20240916/جسر-بين-الأرض-والسماء-انطلاق-بطولة-العالم-للطيران-بالبدلة-المجنحة-فيديو-1092780142.html
"جسر بين الأرض والسماء".. انطلاق بطولة العالم للطيران بالبدلة المجنحة.. فيديو
"جسر بين الأرض والسماء".. انطلاق بطولة العالم للطيران بالبدلة المجنحة.. فيديو
سبوتنيك عربي
انطلقت اليوم النسخة العاشرة من بطولة العالم للطيران بالبدلة المجنحة على قمة جبل "تيانمن" في غابات "تشانغجياجيه" في مقاطعة هونان الصينية. 16.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-16T13:32+0000
2024-09-16T13:32+0000
2024-09-16T13:32+0000
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رياضة
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وتظهر اللقطات الرياضيين المشاركين وهم يصعدون إلى نقطة البداية، وكأنه "جسر يربط بين السماء والأرض".وتعد رياضة الطيران بالبدلة المجنحة من الرياضات الحديثة التي انتشرت بقوة خلال السنوات الماضية، لتصبح إحدى أكثر الرياضات انتشارا في عدد من الدول، وذلك بالرغم من خطورتها."كأفلام الأكشن"... سياسي بريطاني يصل إلى مؤتمر على متن دراجة مائية... فيديوشاب مكبل اليدين يهرب بكل سهولة من محكمة أمريكية بعد إدانته... فيديو
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو, رياضة
"جسر بين الأرض والسماء".. انطلاق بطولة العالم للطيران بالبدلة المجنحة.. فيديو
انطلقت اليوم النسخة العاشرة من بطولة العالم للطيران بالبدلة المجنحة على قمة جبل "تيانمن" في غابات "تشانغجياجيه" في مقاطعة هونان الصينية.
وتظهر اللقطات الرياضيين المشاركين وهم يصعدون إلى نقطة البداية، وكأنه "جسر يربط بين السماء والأرض".
وتعد رياضة الطيران بالبدلة المجنحة من الرياضات الحديثة التي انتشرت بقوة خلال السنوات الماضية، لتصبح إحدى أكثر الرياضات انتشارا في عدد من الدول، وذلك بالرغم من خطورتها.