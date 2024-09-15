https://sarabic.ae/20240915/شاب-مكبل-اليدين-يهرب-بكل-سهولة-من-محكمة-أمريكية-بعد-إدانته-فيديو-1092746303.html
شاب مكبل اليدين يهرب بكل سهولة من محكمة أمريكية بعد إدانته... فيديو
شاب مكبل اليدين يهرب بكل سهولة من محكمة أمريكية بعد إدانته... فيديو
سبوتنيك عربي
تمكن شاب مكبل اليدين من الهروب من محكمة في ولاية "مين" الأمريكية بعد أن أدانته هيئة المحلفين بارتكاب "اعتداءات جسيمة". 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T18:14+0000
2024-09-15T18:14+0000
2024-09-15T18:17+0000
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وأُدين نيكولاس كارتر، البالغ من العمر31 عامًا، بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام بتهمة الاعتداء على طفل يبلغ من العمر 14 شهرًا.ويظهر في الفيديو رجل أصلع مكبل اليدين وهو يركض عبر ممر المحكمة، ثم ينزل درج الردهة ويخرج من الباب، بينما يطارده ضابطان بملابس مدنية.وسجلت الكاميرات الخارجية الرجل وهو يركض خارج المبنى برفقة مجموعة من الضباط والمارة الآخرين قبل أن يتعثر ويسقط على وجهه في الشارع.
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
نادي الفيديو
شاب مكبل اليدين يهرب بكل سهولة من محكمة أمريكية بعد إدانته... فيديو
18:14 GMT 15.09.2024 (تم التحديث: 18:17 GMT 15.09.2024)
تمكن شاب مكبل اليدين من الهروب من محكمة في ولاية "مين" الأمريكية بعد أن أدانته هيئة المحلفين بارتكاب "اعتداءات جسيمة".
وأُدين نيكولاس كارتر، البالغ من العمر31 عامًا، بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام بتهمة الاعتداء على طفل يبلغ من العمر 14 شهرًا.
ويظهر في الفيديو رجل أصلع مكبل اليدين وهو يركض عبر ممر المحكمة، ثم ينزل درج الردهة ويخرج من الباب، بينما يطارده ضابطان بملابس مدنية.
وسجلت الكاميرات الخارجية الرجل وهو يركض خارج المبنى برفقة مجموعة من الضباط والمارة الآخرين قبل أن يتعثر ويسقط على وجهه في الشارع.