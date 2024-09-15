شاب مكبل اليدين يهرب بكل سهولة من محكمة أمريكية بعد إدانته... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:17 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
08:36 GMT
24 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
واشنطن تأخذ على محمل الجد تحذيرات موسكو من عواقب رفع القيود المفروضة على استخدام كييف لأسلحتها
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
هل يمثل بيان مدريد علامة فارقة في حرب غزة؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
09:31 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:30 GMT
17 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
لماذا تسعى أنقرة للانضمام لتجمع بريكس؟
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
12:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:51 GMT
9 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
المؤتمر الثامن للترجمة الأدبية بموسكو تحت عنوان "الترجمة كوسيلة للدبلوماسية الثقافية"
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تعزيز التحالف مع الفصائل الإرهابية المسلحة في الشمال السوري من أولويات أوكرانيا اليوم
16:33 GMT
30 د
ملفات ساخنة
رئيس الاستخبارات ووزير الخارجية المصريان يزوران إريتريا: تعميقٌ للعلاقات أم حصار لإثيوبيا؟
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تبادل العملات بين الهند والإمارات سيخفف الاعتماد الكلي على الدولار
17:33 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20240915/شاب-مكبل-اليدين-يهرب-بكل-سهولة-من-محكمة-أمريكية-بعد-إدانته-فيديو-1092746303.html
شاب مكبل اليدين يهرب بكل سهولة من محكمة أمريكية بعد إدانته... فيديو
شاب مكبل اليدين يهرب بكل سهولة من محكمة أمريكية بعد إدانته... فيديو
سبوتنيك عربي
تمكن شاب مكبل اليدين من الهروب من محكمة في ولاية "مين" الأمريكية بعد أن أدانته هيئة المحلفين بارتكاب "اعتداءات جسيمة". 15.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-15T18:14+0000
2024-09-15T18:17+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0f/1092746397_0:111:800:561_1920x0_80_0_0_bf8ea8393a93060c66ea98428c6d9892.jpg
وأُدين نيكولاس كارتر، البالغ من العمر31 عامًا، بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام بتهمة الاعتداء على طفل يبلغ من العمر 14 شهرًا.ويظهر في الفيديو رجل أصلع مكبل اليدين وهو يركض عبر ممر المحكمة، ثم ينزل درج الردهة ويخرج من الباب، بينما يطارده ضابطان بملابس مدنية.وسجلت الكاميرات الخارجية الرجل وهو يركض خارج المبنى برفقة مجموعة من الضباط والمارة الآخرين قبل أن يتعثر ويسقط على وجهه في الشارع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/0f/1092746397_0:0:748:561_1920x0_80_0_0_e84f6c22ba61704eb7d49f21d2044351.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

شاب مكبل اليدين يهرب بكل سهولة من محكمة أمريكية بعد إدانته... فيديو

18:14 GMT 15.09.2024 (تم التحديث: 18:17 GMT 15.09.2024)
© Photo / YouTubeشاب مكبل اليدين يهرب بكل سهولة من محكمة أمريكية بعد إدانته
شاب مكبل اليدين يهرب بكل سهولة من محكمة أمريكية بعد إدانته - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2024
© Photo / YouTube
تابعنا عبر
تمكن شاب مكبل اليدين من الهروب من محكمة في ولاية "مين" الأمريكية بعد أن أدانته هيئة المحلفين بارتكاب "اعتداءات جسيمة".
وأُدين نيكولاس كارتر، البالغ من العمر31 عامًا، بعد محاكمة استمرت ثلاثة أيام بتهمة الاعتداء على طفل يبلغ من العمر 14 شهرًا.
ويظهر في الفيديو رجل أصلع مكبل اليدين وهو يركض عبر ممر المحكمة، ثم ينزل درج الردهة ويخرج من الباب، بينما يطارده ضابطان بملابس مدنية.
وسجلت الكاميرات الخارجية الرجل وهو يركض خارج المبنى برفقة مجموعة من الضباط والمارة الآخرين قبل أن يتعثر ويسقط على وجهه في الشارع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 Аллигатор ВКС РФ выполняет боевое задание - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. سقوط صاروخ "أرض – أرض" أطلق من اليمن وسط إسرائيل13:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала