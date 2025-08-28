https://sarabic.ae/20250828/بوتين-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-العاشر-منصة-لتعزيز-التعاون-الدولي-متعدد-الأوجه-1104226819.html

بوتين: المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر منصة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأوجه

بوتين: المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر منصة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأوجه

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تحيته للمشاركين والضيوف في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أن روسيا ستشارك بنشاط في الجهود الجماعية لبناء نظام... 28.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-28T10:04+0000

2025-08-28T10:04+0000

2025-08-28T10:13+0000

روسيا

العالم

المنتدى الاقتصادي الشرقي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095965859_0:0:3089:1737_1920x0_80_0_0_fdd99572d31003824e813fd7c97e3453.jpg

وقال بوتين: "على مدى العقد الماضي، اكتسب المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقام تقليديا في فلاديفوستوك، سمعة عالية بحق. يساعد هذا الحدث التمثيلي على تعريف الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، بالإمكانات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والبنية التحتية الفريدة لأقاليم الشرق الأقصى الروسية، ويعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه".وأشار الرئيس بوتين، في برقية نشرها الكرملين على موقعه الإلكتروني، إلى أنه مع توسع مركزية النشاط الاقتصادي العالمي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تُفتح الفرص لتطوير علاقات متبادلة المنفعة بين الدول، ليس فقط على أساس ثنائي، بل أيضا من خلال تشكيلات مثل منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس".وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن المشاركين في المنتدى، ممثلو الإدارات والسلطات المحلية ورجال الأعمال والخبراء والشخصيات العامة من عشرات البلدان، سيكونون قادرين على مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي بدقة، وتحديد أشكال وآليات جديدة للعمل المشترك.وسيستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".الخارجية الصينية: زيارة بوتين تعكس المستوى العالي للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين بكين وموسكوخبير في الشأن الروسي: رسالة بوتين إلى ولي العهد السعودي تعكس انفتاح موسكو على الرياض

https://sarabic.ae/20250828/باتريوت-بوتين-مجلة-ألمانية-تصدر-عملة-تذكارية-تكريما-للرئيس-الروسي-1104222802.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, المنتدى الاقتصادي الشرقي