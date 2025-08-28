https://sarabic.ae/20250828/بوتين-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-العاشر-منصة-لتعزيز-التعاون-الدولي-متعدد-الأوجه-1104226819.html
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تحيته للمشاركين والضيوف في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أن روسيا ستشارك بنشاط في الجهود الجماعية لبناء نظام... 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T10:04+0000
2025-08-28T10:04+0000
2025-08-28T10:13+0000
روسيا
العالم
المنتدى الاقتصادي الشرقي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095965859_0:0:3089:1737_1920x0_80_0_0_fdd99572d31003824e813fd7c97e3453.jpg
وقال بوتين: "على مدى العقد الماضي، اكتسب المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقام تقليديا في فلاديفوستوك، سمعة عالية بحق. يساعد هذا الحدث التمثيلي على تعريف الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، بالإمكانات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والبنية التحتية الفريدة لأقاليم الشرق الأقصى الروسية، ويعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه".وأشار الرئيس بوتين، في برقية نشرها الكرملين على موقعه الإلكتروني، إلى أنه مع توسع مركزية النشاط الاقتصادي العالمي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تُفتح الفرص لتطوير علاقات متبادلة المنفعة بين الدول، ليس فقط على أساس ثنائي، بل أيضا من خلال تشكيلات مثل منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس".وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن المشاركين في المنتدى، ممثلو الإدارات والسلطات المحلية ورجال الأعمال والخبراء والشخصيات العامة من عشرات البلدان، سيكونون قادرين على مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي بدقة، وتحديد أشكال وآليات جديدة للعمل المشترك.وسيستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
https://sarabic.ae/20250828/باتريوت-بوتين-مجلة-ألمانية-تصدر-عملة-تذكارية-تكريما-للرئيس-الروسي-1104222802.html
2025
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/13/1095965859_8:0:2737:2047_1920x0_80_0_0_2237c0d198c232b1ab85ab01f81ce22a.jpg
روسيا, العالم, المنتدى الاقتصادي الشرقي
روسيا, العالم, المنتدى الاقتصادي الشرقي
10:04 GMT 28.08.2025 (تم التحديث: 10:13 GMT 28.08.2025)
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في تحيته للمشاركين والضيوف في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أن روسيا ستشارك بنشاط في الجهود الجماعية لبناء نظام دولي عادل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا – المحيط الهادئ)، مؤكدًا أن المنتدى يعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه.
وقال بوتين: "على مدى العقد الماضي، اكتسب المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقام تقليديا في فلاديفوستوك، سمعة عالية بحق. يساعد هذا الحدث التمثيلي على تعريف الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، بالإمكانات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والبنية التحتية الفريدة لأقاليم الشرق الأقصى الروسية، ويعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه".
وتابع: "في هذا الصدد، فإن شعار المنتدى الحالي "الشرق الأقصى- التعاون من أجل السلام والازدهار"، رمزي للغاية".
وأشار الرئيس بوتين، في برقية نشرها الكرملين على موقعه الإلكتروني، إلى أنه مع توسع مركزية النشاط الاقتصادي العالمي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تُفتح الفرص لتطوير علاقات متبادلة المنفعة بين الدول، ليس فقط على أساس ثنائي، بل أيضا من خلال تشكيلات مثل منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس".
وأضاف الرئيس الروسي: "روسيا مستعدة للحوار البنّاء مع جميع الشركاء المعنيين، وتنوي المشاركة بفاعلية في الجهود الجماعية لبناء نظام عادل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائم على المساواة الحقيقية واحترام المصالح المشروعة لكل طرف".
وأعرب الرئيس الروسي عن ثقته في أن المشاركين في المنتدى، ممثلو الإدارات والسلطات المحلية ورجال الأعمال والخبراء والشخصيات العامة من عشرات البلدان، سيكونون قادرين على مناقشة القضايا المدرجة على جدول الأعمال الإقليمي والدولي بدقة، وتحديد أشكال وآليات جديدة للعمل المشترك.
وفي ختام البرقية، تمنى الرئيس الروسي، للمشاركين في فعاليات المنتدى التوفيق والنجاح.
وسيستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".