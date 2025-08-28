https://sarabic.ae/20250828/باتريوت-بوتين-مجلة-ألمانية-تصدر-عملة-تذكارية-تكريما-للرئيس-الروسي-1104222802.html
"باتريوت بوتين"... مجلة ألمانية تصدر عملة تذكارية تكريما للرئيس الروسي
طرحت مجلة "كومباكت" الألمانية، التي كانت في عام 2024 محور الاهتمام الإعلامي بسبب إغلاقها غير القانوني بإصرار من وزارة الداخلية الألمانية، عملة فضية للبيع تحمل
وكتبت المجلة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "إنه يدافع عن سيادة الدول... بينما يتبنى حلف شمال الأطلسي مسارًا عسكريًا متزايد العدوانية، يبقى فلاديمير بوتين ثابتًا. إنه وطني حقيقي يهتم بمصير بلاده والعالم الحر".وترمز العملة بحسب ما وصفتها المجلة إلى "الصمود والشجاعة والنصر على التيار الغربي السائد".وكانت المجلة قد أطلقت في وقت سابق، مبيعات العملات الفضية التي تحمل صورة شعار النبالة الروسي وكلمة "صداقة" باللغة الروسية، وعنوان "الصداقة الألمانية الروسية" باللغة الألمانية.وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن مجلة "كومباكت" أُغلقت بناء على إصرارها لأنها كانت "الناطق المركزي" للمشهد اليميني المتطرف و"تقوم بحملات ضد الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة والديمقراطية البرلمانية".وربطت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، حجب مجلة "كومباكت" بصدقها في مقابلة مع المجلة، والتي تُخفيها الحكومة الألمانية. نُشرت المقابلة على موقع "كومباكت" الإلكتروني في 13 يوليو الماضي.
طرحت مجلة "كومباكت" الألمانية، التي كانت في عام 2024 محور الاهتمام الإعلامي بسبب إغلاقها غير القانوني بإصرار من وزارة الداخلية الألمانية، عملة فضية للبيع تحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعبارة "باتريوت فلاديمير بوتين".
وكتبت المجلة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "إنه يدافع عن سيادة الدول... بينما يتبنى حلف شمال الأطلسي مسارًا عسكريًا متزايد العدوانية، يبقى فلاديمير بوتين ثابتًا. إنه وطني حقيقي يهتم بمصير بلاده والعالم الحر".
ووصفت الصحيفة الرئيس الروسي بأنه "منارة أمل للوطنيين"، وأكدت أن كراهية دعاة الحرب في حلف شمال الأطلسي الذين يعارضهم بوتين، لا تعرف حدودًا.
وترمز العملة بحسب ما وصفتها المجلة إلى "الصمود والشجاعة والنصر على التيار الغربي السائد".
ووفقًا للمعلومات المنشورة على موقع "كومباكت" الإلكتروني، يبلغ قطر العملة المعدنية 28 ملم، وسعرها 74.95 يورو. كما يُشير الموقع إلى أن المنتج مُصنّف كميدالية.
وكانت المجلة قد أطلقت في وقت سابق، مبيعات العملات الفضية التي تحمل صورة شعار النبالة الروسي وكلمة "صداقة" باللغة الروسية، وعنوان "الصداقة الألمانية الروسية" باللغة الألمانية.
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن مجلة "كومباكت" أُغلقت بناء على إصرارها لأنها كانت "الناطق المركزي" للمشهد اليميني المتطرف و"تقوم بحملات ضد الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة والديمقراطية البرلمانية".
وفي 13 يوليو/ تموز 2024، نشر موقع المجلة على الإنترنت، مقابلة مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، التي ربطت بعد بضعة أيام قليلة إغلاق المجلة بحقيقة أنها أخبرت الحقيقة، التي كانت الحكومة الألمانية تخفيها عن الناس.
وربطت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، حجب مجلة "كومباكت" بصدقها في مقابلة مع المجلة، والتي تُخفيها الحكومة الألمانية. نُشرت المقابلة على موقع "كومباكت" الإلكتروني في 13 يوليو الماضي.