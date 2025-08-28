"باتريوت بوتين"... مجلة ألمانية تصدر عملة تذكارية تكريما للرئيس الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
بلا قيود
خبير يوضح ما الذي يدفع أي إنسان لاختيار العيش في روسيا
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الفلسطيني ودوره في المنعطف التاريخي للقضية الفلسطينية ومواجهة حرب التهجير الجديدة
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:18 GMT
25 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
08:44 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
فحم جنوب افريقيا يعوض إسرائيل عن الفحم الكولومبي ويثير غضبا شعبيا في البلد الأفريقي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250828/باتريوت-بوتين-مجلة-ألمانية-تصدر-عملة-تذكارية-تكريما-للرئيس-الروسي-1104222802.html
"باتريوت بوتين"... مجلة ألمانية تصدر عملة تذكارية تكريما للرئيس الروسي
"باتريوت بوتين"... مجلة ألمانية تصدر عملة تذكارية تكريما للرئيس الروسي
سبوتنيك عربي
طرحت مجلة "كومباكت" الألمانية، التي كانت في عام 2024 محور الاهتمام الإعلامي بسبب إغلاقها غير القانوني بإصرار من وزارة الداخلية الألمانية، عملة فضية للبيع تحمل... 28.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-28T08:38+0000
2025-08-28T08:38+0000
العالم
روسيا
أخبار ألمانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104187124_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_fe8ea3401c655dffac9e25423424740f.jpg
وكتبت المجلة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "إنه يدافع عن سيادة الدول... بينما يتبنى حلف شمال الأطلسي مسارًا عسكريًا متزايد العدوانية، يبقى فلاديمير بوتين ثابتًا. إنه وطني حقيقي يهتم بمصير بلاده والعالم الحر".وترمز العملة بحسب ما وصفتها المجلة إلى "الصمود والشجاعة والنصر على التيار الغربي السائد".وكانت المجلة قد أطلقت في وقت سابق، مبيعات العملات الفضية التي تحمل صورة شعار النبالة الروسي وكلمة "صداقة" باللغة الروسية، وعنوان "الصداقة الألمانية الروسية" باللغة الألمانية.وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن مجلة "كومباكت" أُغلقت بناء على إصرارها لأنها كانت "الناطق المركزي" للمشهد اليميني المتطرف و"تقوم بحملات ضد الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة والديمقراطية البرلمانية".وربطت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، حجب مجلة "كومباكت" بصدقها في مقابلة مع المجلة، والتي تُخفيها الحكومة الألمانية. نُشرت المقابلة على موقع "كومباكت" الإلكتروني في 13 يوليو الماضي.بوتين يؤكد دعمه نهج الحكومة الروسية في الحفاظ على ميزانية متوازنةروسيا: الحوار بين بوتين وترامب يغير العالم
https://sarabic.ae/20250827/بوتين-يؤكد-دعمه-نهج-الحكومة-الروسية-في-الحفاظ-على-ميزانية-متوازنة-1104186926.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104187124_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_5e862ff6816632d8f3c8ea558666ec49.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, أخبار ألمانيا
العالم, روسيا, أخبار ألمانيا

"باتريوت بوتين"... مجلة ألمانية تصدر عملة تذكارية تكريما للرئيس الروسي

08:38 GMT 28.08.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
 الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
طرحت مجلة "كومباكت" الألمانية، التي كانت في عام 2024 محور الاهتمام الإعلامي بسبب إغلاقها غير القانوني بإصرار من وزارة الداخلية الألمانية، عملة فضية للبيع تحمل صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعبارة "باتريوت فلاديمير بوتين".
وكتبت المجلة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "إنه يدافع عن سيادة الدول... بينما يتبنى حلف شمال الأطلسي مسارًا عسكريًا متزايد العدوانية، يبقى فلاديمير بوتين ثابتًا. إنه وطني حقيقي يهتم بمصير بلاده والعالم الحر".

ووصفت الصحيفة الرئيس الروسي بأنه "منارة أمل للوطنيين"، وأكدت أن كراهية دعاة الحرب في حلف شمال الأطلسي الذين يعارضهم بوتين، لا تعرف حدودًا.

وترمز العملة بحسب ما وصفتها المجلة إلى "الصمود والشجاعة والنصر على التيار الغربي السائد".

ووفقًا للمعلومات المنشورة على موقع "كومباكت" الإلكتروني، يبلغ قطر العملة المعدنية 28 ملم، وسعرها 74.95 يورو. كما يُشير الموقع إلى أن المنتج مُصنّف كميدالية.

وكانت المجلة قد أطلقت في وقت سابق، مبيعات العملات الفضية التي تحمل صورة شعار النبالة الروسي وكلمة "صداقة" باللغة الروسية، وعنوان "الصداقة الألمانية الروسية" باللغة الألمانية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
بوتين يؤكد دعمه نهج الحكومة الروسية في الحفاظ على ميزانية متوازنة
أمس, 11:46 GMT
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، إن مجلة "كومباكت" أُغلقت بناء على إصرارها لأنها كانت "الناطق المركزي" للمشهد اليميني المتطرف و"تقوم بحملات ضد الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة والديمقراطية البرلمانية".

وفي 13 يوليو/ تموز 2024، نشر موقع المجلة على الإنترنت، مقابلة مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، التي ربطت بعد بضعة أيام قليلة إغلاق المجلة بحقيقة أنها أخبرت الحقيقة، التي كانت الحكومة الألمانية تخفيها عن الناس.

وربطت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، حجب مجلة "كومباكت" بصدقها في مقابلة مع المجلة، والتي تُخفيها الحكومة الألمانية. نُشرت المقابلة على موقع "كومباكت" الإلكتروني في 13 يوليو الماضي.
بوتين يؤكد دعمه نهج الحكومة الروسية في الحفاظ على ميزانية متوازنة
روسيا: الحوار بين بوتين وترامب يغير العالم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала