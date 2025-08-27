https://sarabic.ae/20250827/بوتين-يؤكد-دعمه-نهج-الحكومة-الروسية-في-الحفاظ-على-ميزانية-متوازنة-1104186926.html
بوتين يؤكد دعمه نهج الحكومة الروسية في الحفاظ على ميزانية متوازنة
بوتين يؤكد دعمه نهج الحكومة الروسية في الحفاظ على ميزانية متوازنة
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن دعمه لنهج الحكومة في الحفاظ على ميزانية متوازنة. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T11:46+0000
2025-08-27T11:46+0000
2025-08-27T11:46+0000
روسيا
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104187124_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_fe8ea3401c655dffac9e25423424740f.jpg
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الوزراء في الكرملين: "تعلمون أن هناك العديد من الفروق الدقيقة فيما يتعلق بضمان معدل النمو الاقتصادي. لكنني أؤيد هذا النهج عمومًا".وفي السياق ذاته، صرّح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سينمو بنسبة 1.5% على الأقل هذا العام.وقال: "نشهد هذا العام ظروفا صعبة للغاية فيما يتعلق بتطبيق السياسة النقدية. ومع ذلك، نتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 1.5% على الأقل هذا العام، وفقًا لتقييم وزارة التنمية الاقتصادية هذا العام".وعقد الرئيس بوتين اجتماعًا مع أعضاء مجلس الوزراء في الكرملين، اليوم الأربعاء. وأشار وزير المالية أنطون سيلوانوف إلى أن الحكومة تتعاون حاليًا بشكل وثيق مع البنك المركزي في تطوير سياسة الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة والسياسة النقدية.بوتين: الصناعة النووية تمثل بحق القوة التكنولوجية لروسيابوتين: روسيا ستضمن أمنها ومصالحها الوطنية في مناطق المحيطات حول العالم
https://sarabic.ae/20250826/روسيا-الحوار-بين-بوتين-وترامب-يغير-العالم-1104164923.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1b/1104187124_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_5e862ff6816632d8f3c8ea558666ec49.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
بوتين يؤكد دعمه نهج الحكومة الروسية في الحفاظ على ميزانية متوازنة
أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن دعمه لنهج الحكومة في الحفاظ على ميزانية متوازنة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع أعضاء مجلس الوزراء في الكرملين: "تعلمون أن هناك العديد من الفروق الدقيقة فيما يتعلق بضمان معدل النمو الاقتصادي. لكنني أؤيد هذا النهج عمومًا".
وأشار بوتين إلى أن الميزانية المتوازنة التي يتم إعدادها وفقا لقواعد الميزانية ستكون الأساس للبنك المركزي لتخفيف السياسة النقدية وستوفر المزيد من الفرص لذلك.
وفي السياق ذاته، صرّح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، بأن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سينمو بنسبة 1.5% على الأقل هذا العام.
وقال: "نشهد هذا العام ظروفا صعبة للغاية فيما يتعلق بتطبيق السياسة النقدية. ومع ذلك، نتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 1.5% على الأقل هذا العام، وفقًا لتقييم وزارة التنمية الاقتصادية هذا العام".
وأكد أن الميزانية المتوازنة للفترة 2026-2028 ستكون أساسا لبنك روسيا المركزي لتخفيف السياسة النقدية.
وعقد الرئيس بوتين اجتماعًا مع أعضاء مجلس الوزراء في الكرملين، اليوم الأربعاء. وأشار وزير المالية أنطون سيلوانوف إلى أن الحكومة تتعاون حاليًا بشكل وثيق مع البنك المركزي في تطوير سياسة الميزانية للسنوات الثلاث المقبلة والسياسة النقدية.