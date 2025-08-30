https://sarabic.ae/20250830/المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-2025-الموضوع-الرئيسي-تطبيق-مفهوم-عالم-متعدد-الأقطاب-1104311238.html
المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025.. الموضوع الرئيسي: تطبيق مفهوم عالم متعدد الأقطاب
المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025.. الموضوع الرئيسي: تطبيق مفهوم عالم متعدد الأقطاب
سبوتنيك عربي
أفاد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لـ"المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"، اليوم السبت، بأن أحد المواضيع الرئيسية للمنتدى،... 30.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-30T09:04+0000
2025-08-30T09:04+0000
2025-08-30T09:04+0000
روسيا
المنتدى الاقتصادي الشرقي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104311425_0:427:2881:2048_1920x0_80_0_0_365dac28c6f49f31027768666c7ca4ac.jpg
وصرح كوبياكوف خلال مقابلة صحفية: "في ظل الواقع الجيوسياسي الناشئ، لا يعد المنتدى الاقتصادي الشرقي مجرد منصة أعمال، بل أداة تبنى من خلالها أيديولوجية عالم متعدد الأقطاب قائم على المساواة والاحترام المتبادل".وأشار كوبياكوف إلى أن التركيز الرئيسي سينصب على دمج السيادة التكنولوجية ورأس المال البشري والشراكة الاستراتيجية، كما ستغطي فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي قضايا أخرى.وأكد كوبياكوف أنه "من بين المواضيع المحددة، الممرات اللوجستية والاستثمارات في الابتكارات التي تُصبح محركات للنمو، والطاقة وتنمية ريادة الأعمال. وسيحتل موضوع السيادة التكنولوجية مكانة خاصة، ويشمل ذلك التقنيات المضافة، والمعادن الأرضية النادرة، والذكاء الاصطناعي، الذي يُغير بالفعل الاقتصاد العالمي".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقيته الترحيبية الموجهة للمشاركين والضيوف في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أن روسيا ستشارك بنشاط في الجهود الجماعية لبناء نظام دولي عادل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا – المحيط الهادئ)، مؤكدًا أن المنتدى يعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه.وقال بوتين: "على مدى العقد الماضي، اكتسب المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقام تقليديا في فلاديفوستوك، سمعة عالية بحق. يساعد هذا الحدث التمثيلي على تعريف الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، بالإمكانات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والبنية التحتية الفريدة لأقاليم الشرق الأقصى الروسية، ويعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه".وسيستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".بوتين: المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر منصة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأوجهممثلو نحو 70 دولة أكدوا مشاركتهم في "المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"
https://sarabic.ae/20250828/بوتين-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-العاشر-منصة-لتعزيز-التعاون-الدولي-متعدد-الأوجه-1104226819.html
https://sarabic.ae/20250826/ممثلو-نحو-70-دولة-أكدوا-مشاركتهم-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-2025-----1104132544.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104311425_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_8a6232fc002ea5b749de509d90e0fa7f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي
المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025.. الموضوع الرئيسي: تطبيق مفهوم عالم متعدد الأقطاب
أفاد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لـ"المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"، اليوم السبت، بأن أحد المواضيع الرئيسية للمنتدى، الذي سيعقد بمدينة فلاديفوستوك أقصى شرقي روسيا، سيكون تطبيق مفهوم عالم متعدد الأقطاب.
وصرح كوبياكوف خلال مقابلة صحفية: "في ظل الواقع الجيوسياسي الناشئ، لا يعد المنتدى الاقتصادي الشرقي مجرد منصة أعمال، بل أداة تبنى من خلالها أيديولوجية عالم متعدد الأقطاب قائم على المساواة والاحترام المتبادل".
وتابع: "أصبحت منطقة آسيا والمحيط الهادئ اليوم مركزًا للنشاط الاقتصادي العالمي. وفي السياق ذته، يعد المنتدى الاقتصادي الشرقي، المكان الذي يبنى فيه اقتصاد المستقبل. وسيكون الموضوع الرئيسي لعام 2025، هو التطبيق العملي لمفهوم عالم متعدد الأقطاب من خلال مشاريع محددة وعمل منسّق، بما في ذلك في إطار جمعيات التكامل مثل منظمة "شنغهاي" للتعاون ومجموعة "بريكس".
وأشار كوبياكوف إلى أن التركيز الرئيسي سينصب على دمج السيادة التكنولوجية ورأس المال البشري والشراكة الاستراتيجية، كما ستغطي فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي قضايا أخرى.
وأكد كوبياكوف أنه "من بين المواضيع المحددة، الممرات اللوجستية والاستثمارات في الابتكارات التي تُصبح محركات للنمو، والطاقة وتنمية ريادة الأعمال. وسيحتل موضوع السيادة التكنولوجية مكانة خاصة، ويشمل ذلك التقنيات المضافة، والمعادن الأرضية النادرة، والذكاء الاصطناعي، الذي يُغير بالفعل الاقتصاد العالمي".
وأضاف أن "المنتدى سيركز على التنمية الديناميكية في الشرق الأقصى وتحسين نوعية الحياة وخلق الظروف للنمو المستدام، كما سيعكس أيضا موضوع الذكرى الثمانين للنصر العظيم".
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقيته الترحيبية الموجهة للمشاركين والضيوف في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي
، أن روسيا ستشارك بنشاط في الجهود الجماعية لبناء نظام دولي عادل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا – المحيط الهادئ)، مؤكدًا أن المنتدى يعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه.
وقال بوتين: "على مدى العقد الماضي، اكتسب المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقام تقليديا في فلاديفوستوك، سمعة عالية بحق. يساعد هذا الحدث التمثيلي على تعريف الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، بالإمكانات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والبنية التحتية الفريدة لأقاليم الشرق الأقصى الروسية، ويعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه".
وأشار الرئيس بوتين، في برقية نشرها الكرملين على موقعه الإلكتروني، إلى أنه مع توسع مركزية النشاط الاقتصادي العالمي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تُفتح الفرص لتطوير علاقات متبادلة المنفعة بين الدول، ليس فقط على أساس ثنائي، بل أيضا من خلال تشكيلات مثل منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس".
وسيستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".