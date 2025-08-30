https://sarabic.ae/20250830/المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-2025-الموضوع-الرئيسي-تطبيق-مفهوم-عالم-متعدد-الأقطاب-1104311238.html

المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025.. الموضوع الرئيسي: تطبيق مفهوم عالم متعدد الأقطاب

المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025.. الموضوع الرئيسي: تطبيق مفهوم عالم متعدد الأقطاب

سبوتنيك عربي

أفاد أنطون كوبياكوف، مستشار الرئيس الروسي والأمين التنفيذي للجنة المنظمة لـ"المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"، اليوم السبت، بأن أحد المواضيع الرئيسية للمنتدى،... 30.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-30T09:04+0000

2025-08-30T09:04+0000

2025-08-30T09:04+0000

روسيا

المنتدى الاقتصادي الشرقي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104311425_0:427:2881:2048_1920x0_80_0_0_365dac28c6f49f31027768666c7ca4ac.jpg

وصرح كوبياكوف خلال مقابلة صحفية: "في ظل الواقع الجيوسياسي الناشئ، لا يعد المنتدى الاقتصادي الشرقي مجرد منصة أعمال، بل أداة تبنى من خلالها أيديولوجية عالم متعدد الأقطاب قائم على المساواة والاحترام المتبادل".وأشار كوبياكوف إلى أن التركيز الرئيسي سينصب على دمج السيادة التكنولوجية ورأس المال البشري والشراكة الاستراتيجية، كما ستغطي فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي قضايا أخرى.وأكد كوبياكوف أنه "من بين المواضيع المحددة، الممرات اللوجستية والاستثمارات في الابتكارات التي تُصبح محركات للنمو، والطاقة وتنمية ريادة الأعمال. وسيحتل موضوع السيادة التكنولوجية مكانة خاصة، ويشمل ذلك التقنيات المضافة، والمعادن الأرضية النادرة، والذكاء الاصطناعي، الذي يُغير بالفعل الاقتصاد العالمي".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقيته الترحيبية الموجهة للمشاركين والضيوف في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أن روسيا ستشارك بنشاط في الجهود الجماعية لبناء نظام دولي عادل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا – المحيط الهادئ)، مؤكدًا أن المنتدى يعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه.وقال بوتين: "على مدى العقد الماضي، اكتسب المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقام تقليديا في فلاديفوستوك، سمعة عالية بحق. يساعد هذا الحدث التمثيلي على تعريف الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، بالإمكانات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والبنية التحتية الفريدة لأقاليم الشرق الأقصى الروسية، ويعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه".وسيستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".بوتين: المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر منصة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأوجهممثلو نحو 70 دولة أكدوا مشاركتهم في "المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"

https://sarabic.ae/20250828/بوتين-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-العاشر-منصة-لتعزيز-التعاون-الدولي-متعدد-الأوجه-1104226819.html

https://sarabic.ae/20250826/ممثلو-نحو-70-دولة-أكدوا-مشاركتهم-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-2025-----1104132544.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي