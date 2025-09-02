https://sarabic.ae/20250902/خبير-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-يظهر-اختلافات-في-النهج-تجاه-النظام-العالمي-1104442100.html

خبير: المنتدى الاقتصادي الشرقي يظهر اختلافات في النهج تجاه النظام العالمي

سبوتنيك عربي

أفاد ديمتريس فيلانيس، عضو مجلس الإشراف على مؤسسة "روسكونغرس" والمستشار السابق لرئيس الوزراء اليوناني، بأن المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي سيعقد، من يوم الأربعاء... 02.09.2025, سبوتنيك عربي

روسيا

المنتدى الاقتصادي الشرقي

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104311425_0:427:2881:2048_1920x0_80_0_0_365dac28c6f49f31027768666c7ca4ac.jpg

وقال فيلانيس خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذا العام، يعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في فلاديفوستوك بالتزامن مع حدث عالمي هام، اجتماع قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون، الذي عقد في الفترة من 31 أغسطس (آب) إلى 1 سبتمبر (أيلول) في مدينة تيانجين الصينية، وحدث مهم آخر، العرض العسكري في بكين في 3 سبتمبر احتفالًا بالذكرى الثمانين للانتصار على العسكرية اليابانية ونهاية الحرب العالمية الثانية. وبعد العرض، سيتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة آخرون إلى فلاديفوستوك للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي".وقال: "هناك نهجان متعارضان، من جهة، قادة وشعوب متفقون على عالم متعدد الأقطاب، متساوٍ، وحر، ومن جهة أخرى، نخب أوروبية مغامرة، لا تمثل، بالمناسبة، غالبية الشعوب، بل تمثل نفسها فقط ونزعتها الانتقامية المريضة من نتائج الحرب العالمية الثانية، وتسعى إلى تحقيق نصر استراتيجي على روسيا، وبالتالي على الصين. خططٌ محكوم عليها بالفشل، لكنها تقود العالم أجمع إلى المواجهة وخطر كارثة عالمية".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقيته الترحيبية الموجهة للمشاركين والضيوف في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أن روسيا ستشارك بنشاط في الجهود الجماعية لبناء نظام دولي عادل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا – المحيط الهادئ)، مؤكدًا أن المنتدى يعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه.وأشار الرئيس بوتين، في برقية نشرها الكرملين على موقعه الإلكتروني، إلى أنه مع توسع مركزية النشاط الاقتصادي العالمي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تُفتح الفرص لتطوير علاقات متبادلة المنفعة بين الدول، ليس فقط على أساس ثنائي، بل أيضا من خلال تشكيلات مثل منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس".وسيستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".بوتين: المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر منصة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأوجهممثلو نحو 70 دولة أكدوا مشاركتهم في "المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"

