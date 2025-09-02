خبير: المنتدى الاقتصادي الشرقي يظهر اختلافات في النهج تجاه النظام العالمي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: القرار الذي اتخذه الرئيس الإندونيسي مناسبا لإرضاء الشارع وكبح الفاسدين
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: التوجه الإفريقي نحو روسيا هو من أجل مواجهة التحديات الأمنية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250902/خبير-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-يظهر-اختلافات-في-النهج-تجاه-النظام-العالمي-1104442100.html
خبير: المنتدى الاقتصادي الشرقي يظهر اختلافات في النهج تجاه النظام العالمي
خبير: المنتدى الاقتصادي الشرقي يظهر اختلافات في النهج تجاه النظام العالمي
سبوتنيك عربي
أفاد ديمتريس فيلانيس، عضو مجلس الإشراف على مؤسسة "روسكونغرس" والمستشار السابق لرئيس الوزراء اليوناني، بأن المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي سيعقد، من يوم الأربعاء... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T20:50+0000
2025-09-02T20:50+0000
روسيا
المنتدى الاقتصادي الشرقي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104311425_0:427:2881:2048_1920x0_80_0_0_365dac28c6f49f31027768666c7ca4ac.jpg
وقال فيلانيس خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذا العام، يعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في فلاديفوستوك بالتزامن مع حدث عالمي هام، اجتماع قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون، الذي عقد في الفترة من 31 أغسطس (آب) إلى 1 سبتمبر (أيلول) في مدينة تيانجين الصينية، وحدث مهم آخر، العرض العسكري في بكين في 3 سبتمبر احتفالًا بالذكرى الثمانين للانتصار على العسكرية اليابانية ونهاية الحرب العالمية الثانية. وبعد العرض، سيتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة آخرون إلى فلاديفوستوك للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي".وقال: "هناك نهجان متعارضان، من جهة، قادة وشعوب متفقون على عالم متعدد الأقطاب، متساوٍ، وحر، ومن جهة أخرى، نخب أوروبية مغامرة، لا تمثل، بالمناسبة، غالبية الشعوب، بل تمثل نفسها فقط ونزعتها الانتقامية المريضة من نتائج الحرب العالمية الثانية، وتسعى إلى تحقيق نصر استراتيجي على روسيا، وبالتالي على الصين. خططٌ محكوم عليها بالفشل، لكنها تقود العالم أجمع إلى المواجهة وخطر كارثة عالمية".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقيته الترحيبية الموجهة للمشاركين والضيوف في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أن روسيا ستشارك بنشاط في الجهود الجماعية لبناء نظام دولي عادل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا – المحيط الهادئ)، مؤكدًا أن المنتدى يعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه.وأشار الرئيس بوتين، في برقية نشرها الكرملين على موقعه الإلكتروني، إلى أنه مع توسع مركزية النشاط الاقتصادي العالمي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تُفتح الفرص لتطوير علاقات متبادلة المنفعة بين الدول، ليس فقط على أساس ثنائي، بل أيضا من خلال تشكيلات مثل منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس".وسيستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".بوتين: المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر منصة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأوجهممثلو نحو 70 دولة أكدوا مشاركتهم في "المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"
https://sarabic.ae/20250901/المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-منصة-دولية-لتعزيز-العلاقات-بين-المؤسسات-الاستثمارية-الروسية-والعالمية-1104382009.html
https://sarabic.ae/20250828/بوتين-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-العاشر-منصة-لتعزيز-التعاون-الدولي-متعدد-الأوجه-1104226819.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104311425_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_8a6232fc002ea5b749de509d90e0fa7f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي, العالم, أخبار العالم الآن

خبير: المنتدى الاقتصادي الشرقي يظهر اختلافات في النهج تجاه النظام العالمي

20:50 GMT 02.09.2025
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورالمنتدى الاقتصادي الشرقي
المنتدى الاقتصادي الشرقي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2025
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أفاد ديمتريس فيلانيس، عضو مجلس الإشراف على مؤسسة "روسكونغرس" والمستشار السابق لرئيس الوزراء اليوناني، بأن المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي سيعقد، من يوم الأربعاء إلى يوم السبت، في فلاديفوستوك، يعكس التناقض بين سعي الأغلبية العالمية نحو نظام عالمي عادل خالٍ من الصراعات، وبين مغامرات النخب الأوروبية التي تسعى لمراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية.
وقال فيلانيس خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذا العام، يعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في فلاديفوستوك بالتزامن مع حدث عالمي هام، اجتماع قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون، الذي عقد في الفترة من 31 أغسطس (آب) إلى 1 سبتمبر (أيلول) في مدينة تيانجين الصينية، وحدث مهم آخر، العرض العسكري في بكين في 3 سبتمبر احتفالًا بالذكرى الثمانين للانتصار على العسكرية اليابانية ونهاية الحرب العالمية الثانية. وبعد العرض، سيتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة آخرون إلى فلاديفوستوك للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي".

وأوضح فيلانيس أن زعماء الدول ذات الأغلبية في العالم والتي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليار نسمة وقعوا في القمة التي عقدت في تيانجين على إعلان منظمة شنغهاي للتعاون بشأن السلام والنظام العالمي العادل والتنمية المخططة دون مواجهات بين الكتل والتدابير القسرية الأحادية الجانب، كما أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن دول منظمة شنغهاي للتعاون مستعدة للعمل معا لتعزيز الفهم الصحيح لتاريخ الحرب العالمية الثانية.

المشاركون في المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا 10 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.09.2025
المنتدى الاقتصادي الشرقي... منصة دولية لتعزيز العلاقات بين المؤسسات الاستثمارية الروسية والعالمية
أمس, 15:51 GMT
وقال: "هناك نهجان متعارضان، من جهة، قادة وشعوب متفقون على عالم متعدد الأقطاب، متساوٍ، وحر، ومن جهة أخرى، نخب أوروبية مغامرة، لا تمثل، بالمناسبة، غالبية الشعوب، بل تمثل نفسها فقط ونزعتها الانتقامية المريضة من نتائج الحرب العالمية الثانية، وتسعى إلى تحقيق نصر استراتيجي على روسيا، وبالتالي على الصين. خططٌ محكوم عليها بالفشل، لكنها تقود العالم أجمع إلى المواجهة وخطر كارثة عالمية".

وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الشرقي سيقدم إجابة مقنعة على كل هذه الأسئلة، حيث ستناقش 70 دولة ومنطقة أو أكثر القضايا الراهنة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في أكثر من 100 موقع وجلسة.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الخط المباشر السنوي مع المواطنين الروس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2025
بوتين: المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر منصة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأوجه
28 أغسطس, 10:04 GMT
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقيته الترحيبية الموجهة للمشاركين والضيوف في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أن روسيا ستشارك بنشاط في الجهود الجماعية لبناء نظام دولي عادل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا – المحيط الهادئ)، مؤكدًا أن المنتدى يعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه.

وقال بوتين: "على مدى العقد الماضي، اكتسب المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقام تقليديا في فلاديفوستوك، سمعة عالية بحق. يساعد هذا الحدث التمثيلي على تعريف الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، بالإمكانات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والبنية التحتية الفريدة لأقاليم الشرق الأقصى الروسية، ويعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه".

وأشار الرئيس بوتين، في برقية نشرها الكرملين على موقعه الإلكتروني، إلى أنه مع توسع مركزية النشاط الاقتصادي العالمي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تُفتح الفرص لتطوير علاقات متبادلة المنفعة بين الدول، ليس فقط على أساس ثنائي، بل أيضا من خلال تشكيلات مثل منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس".
وسيستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
بوتين: المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر منصة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأوجه
ممثلو نحو 70 دولة أكدوا مشاركتهم في "المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала