https://sarabic.ae/20250902/خبير-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-يظهر-اختلافات-في-النهج-تجاه-النظام-العالمي-1104442100.html
خبير: المنتدى الاقتصادي الشرقي يظهر اختلافات في النهج تجاه النظام العالمي
خبير: المنتدى الاقتصادي الشرقي يظهر اختلافات في النهج تجاه النظام العالمي
سبوتنيك عربي
أفاد ديمتريس فيلانيس، عضو مجلس الإشراف على مؤسسة "روسكونغرس" والمستشار السابق لرئيس الوزراء اليوناني، بأن المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي سيعقد، من يوم الأربعاء... 02.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-02T20:50+0000
2025-09-02T20:50+0000
2025-09-02T20:50+0000
روسيا
المنتدى الاقتصادي الشرقي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104311425_0:427:2881:2048_1920x0_80_0_0_365dac28c6f49f31027768666c7ca4ac.jpg
وقال فيلانيس خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذا العام، يعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في فلاديفوستوك بالتزامن مع حدث عالمي هام، اجتماع قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون، الذي عقد في الفترة من 31 أغسطس (آب) إلى 1 سبتمبر (أيلول) في مدينة تيانجين الصينية، وحدث مهم آخر، العرض العسكري في بكين في 3 سبتمبر احتفالًا بالذكرى الثمانين للانتصار على العسكرية اليابانية ونهاية الحرب العالمية الثانية. وبعد العرض، سيتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة آخرون إلى فلاديفوستوك للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي".وقال: "هناك نهجان متعارضان، من جهة، قادة وشعوب متفقون على عالم متعدد الأقطاب، متساوٍ، وحر، ومن جهة أخرى، نخب أوروبية مغامرة، لا تمثل، بالمناسبة، غالبية الشعوب، بل تمثل نفسها فقط ونزعتها الانتقامية المريضة من نتائج الحرب العالمية الثانية، وتسعى إلى تحقيق نصر استراتيجي على روسيا، وبالتالي على الصين. خططٌ محكوم عليها بالفشل، لكنها تقود العالم أجمع إلى المواجهة وخطر كارثة عالمية".وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقيته الترحيبية الموجهة للمشاركين والضيوف في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، أن روسيا ستشارك بنشاط في الجهود الجماعية لبناء نظام دولي عادل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا – المحيط الهادئ)، مؤكدًا أن المنتدى يعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه.وأشار الرئيس بوتين، في برقية نشرها الكرملين على موقعه الإلكتروني، إلى أنه مع توسع مركزية النشاط الاقتصادي العالمي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تُفتح الفرص لتطوير علاقات متبادلة المنفعة بين الدول، ليس فقط على أساس ثنائي، بل أيضا من خلال تشكيلات مثل منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس".وسيستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".بوتين: المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر منصة لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأوجهممثلو نحو 70 دولة أكدوا مشاركتهم في "المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025"
https://sarabic.ae/20250901/المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-منصة-دولية-لتعزيز-العلاقات-بين-المؤسسات-الاستثمارية-الروسية-والعالمية-1104382009.html
https://sarabic.ae/20250828/بوتين-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-العاشر-منصة-لتعزيز-التعاون-الدولي-متعدد-الأوجه-1104226819.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1e/1104311425_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_8a6232fc002ea5b749de509d90e0fa7f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, المنتدى الاقتصادي الشرقي, العالم, أخبار العالم الآن
خبير: المنتدى الاقتصادي الشرقي يظهر اختلافات في النهج تجاه النظام العالمي
حصري
أفاد ديمتريس فيلانيس، عضو مجلس الإشراف على مؤسسة "روسكونغرس" والمستشار السابق لرئيس الوزراء اليوناني، بأن المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي سيعقد، من يوم الأربعاء إلى يوم السبت، في فلاديفوستوك، يعكس التناقض بين سعي الأغلبية العالمية نحو نظام عالمي عادل خالٍ من الصراعات، وبين مغامرات النخب الأوروبية التي تسعى لمراجعة نتائج الحرب العالمية الثانية.
وقال فيلانيس خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "هذا العام، يعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر في فلاديفوستوك بالتزامن مع حدث عالمي هام، اجتماع قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون، الذي عقد في الفترة من 31 أغسطس (آب) إلى 1 سبتمبر (أيلول) في مدينة تيانجين الصينية، وحدث مهم آخر، العرض العسكري في بكين في 3 سبتمبر احتفالًا بالذكرى الثمانين للانتصار على العسكرية اليابانية ونهاية الحرب العالمية الثانية. وبعد العرض، سيتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة آخرون إلى فلاديفوستوك للمشاركة في المنتدى الاقتصادي الشرقي".
وأوضح فيلانيس أن زعماء الدول ذات الأغلبية في العالم والتي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليار نسمة وقعوا في القمة التي عقدت في تيانجين على إعلان منظمة شنغهاي للتعاون بشأن السلام والنظام العالمي العادل والتنمية المخططة دون مواجهات بين الكتل والتدابير القسرية الأحادية الجانب، كما أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ أن دول منظمة شنغهاي للتعاون مستعدة للعمل معا لتعزيز الفهم الصحيح لتاريخ الحرب العالمية الثانية.
وقال: "هناك نهجان متعارضان، من جهة، قادة وشعوب متفقون على عالم متعدد الأقطاب، متساوٍ، وحر، ومن جهة أخرى، نخب أوروبية مغامرة، لا تمثل، بالمناسبة، غالبية الشعوب، بل تمثل نفسها فقط ونزعتها الانتقامية المريضة من نتائج الحرب العالمية الثانية، وتسعى إلى تحقيق نصر استراتيجي على روسيا، وبالتالي على الصين. خططٌ محكوم عليها بالفشل، لكنها تقود العالم أجمع إلى المواجهة وخطر كارثة عالمية".
وأشار إلى أن المنتدى الاقتصادي الشرقي سيقدم إجابة مقنعة على كل هذه الأسئلة، حيث ستناقش 70 دولة ومنطقة أو أكثر القضايا الراهنة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في أكثر من 100 موقع وجلسة.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في برقيته الترحيبية الموجهة للمشاركين والضيوف في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الشرقي
، أن روسيا ستشارك بنشاط في الجهود الجماعية لبناء نظام دولي عادل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا – المحيط الهادئ)، مؤكدًا أن المنتدى يعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه.
وقال بوتين: "على مدى العقد الماضي، اكتسب المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يقام تقليديا في فلاديفوستوك، سمعة عالية بحق. يساعد هذا الحدث التمثيلي على تعريف الشركات، بما في ذلك الشركات الأجنبية، بالإمكانات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والبنية التحتية الفريدة لأقاليم الشرق الأقصى الروسية، ويعزز توسيع التعاون الدولي متعدد الأوجه".
وأشار الرئيس بوتين، في برقية نشرها الكرملين على موقعه الإلكتروني، إلى أنه مع توسع مركزية النشاط الاقتصادي العالمي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تُفتح الفرص لتطوير علاقات متبادلة المنفعة بين الدول، ليس فقط على أساس ثنائي، بل أيضا من خلال تشكيلات مثل منظمة "شنغهاي للتعاون" و"بريكس".
وسيستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيُعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".