فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:43 GMT
17 د
نبض افريقيا
وزير الري الإثيوبي يعلن اكتمال تعبئة سد النهضة ويدعو للتعاون مع دول المصب
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية الروسية اللبنانية بين الماضي والحاضر
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
10:33 GMT
22 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي يتبني ممارسات أكثر استدامة في مجال إعادة التدوير
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: مكافحة تهريب المخدرات في فنزويلا ليست سوى ذريعة للعدوان على هذا البلد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد تحذيرات أنقرة و دمشق لإسرائيل من التدخل في الشأن السوري
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
إنشاء بنك التنمية التابع لمنظمة شنغهاي وتحقيق السيادة المالية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
09:24 GMT
29 د
من الملعب
مانشستر سيتي يسقط أمام برايتون وريال مدريد في الصدارة قبل التوقف الدولي
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
الغذاء بين المساعدات وإدارة الأزمات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
11:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
16:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250903/1104455838.html
فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر
فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر
سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور خلال انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بمشاركة دولية ومحلية واسعة. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-03T09:27+0000
2025-09-03T09:32+0000
المنتدى الاقتصادي الشرقي
فلاديفوستوك
روسيا
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104456011_0:35:3047:1749_1920x0_80_0_0_bf6b80a36e7ed0bad6397bee21579c28.jpg
فلاديفوستوك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/03/1104456011_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_1e7b499d0dc68f15b4f37c27d6d59994.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, المنتدى الاقتصادي الشرقي, فلاديفوستوك, روسيا, العالم, اقتصاد
фото, المنتدى الاقتصادي الشرقي, فلاديفوستوك, روسيا, العالم, اقتصاد

فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر

09:27 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 09:32 GMT 03.09.2025)
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور خلال انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بمشاركة دولية ومحلية واسعة.
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

إحدى المشاركات في المنتدى تلتقط صورة تذكارية

إحدى المشاركات في المنتدى تلتقط صورة تذكارية - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

إحدى المشاركات في المنتدى تلتقط صورة تذكارية

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

من أعمال التحضير لانطلاق المنتدى بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

من أعمال التحضير لانطلاق المنتدى بمشاركة دولية ومحلية واسعة. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

من أعمال التحضير لانطلاق المنتدى بمشاركة دولية ومحلية واسعة.

© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصور

منصة معلومات عمل المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر

منصة معلومات عمل المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور

منصة معلومات عمل المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

موكب مع شريط القديس جاورجيوس الكبير، ضمن فعاليات انطلاق المنتدى في مدينة فلاديفوستوك.

موكب مع شريط القديس جاورجيوس الكبير، ضمن فعاليات انطلاق المنتدى في مدينة فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

موكب مع شريط القديس جاورجيوس الكبير، ضمن فعاليات انطلاق المنتدى في مدينة فلاديفوستوك.

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

روبوت يرتدي قبعة شعبية روسية "أوشانكا" يدعو ضيوف المنتدى للتعرف على نتائج التعاون الروسي الصيني في جناح مقاطعة اَمور.

روبوت يرتدي قبعة شعبية روسية &quot;أوشانكا&quot; يدعو ضيوف المنتدى للتعرف على نتائج التعاون الروسي الصيني في جناح مقاطعة اَمور. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

روبوت يرتدي قبعة شعبية روسية "أوشانكا" يدعو ضيوف المنتدى للتعرف على نتائج التعاون الروسي الصيني في جناح مقاطعة اَمور.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من جناح بنك "في تي بي" الروسي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.

صورة من جناح بنك &quot;في تي بي&quot; الروسي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة من جناح بنك "في تي بي" الروسي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لفتاة تحمل بيدها صقرا، ضمن فعاليات الافتتاح الرسمي لجناح "بيت الصقر".

صورة لفتاة تحمل بيدها صقرا، ضمن فعاليات الافتتاح الرسمي لجناح &quot;بيت الصقر&quot;. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لفتاة تحمل بيدها صقرا، ضمن فعاليات الافتتاح الرسمي لجناح "بيت الصقر".

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

"شارع الشرق الأقصى" جناح إقليم بريمورسكي ضمن أجنحة المنتدى.

 &quot;شارع الشرق الأقصى&quot; جناح إقليم بريمورسكي ضمن أجنحة المنتدى. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

"شارع الشرق الأقصى" جناح إقليم بريمورسكي ضمن أجنحة المنتدى.

© Sputnik . Vitaliy Ankov / الانتقال إلى بنك الصور

موكب الأشرعة يستقطب زوار المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.

موكب الأشرعة يستقطب زوار المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الانتقال إلى بنك الصور

موكب الأشرعة يستقطب زوار المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.

© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور

صورة من داخل "شارع الشرق الأقصى".

صورة من داخل &quot;شارع الشرق الأقصى&quot;. - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Alexei Danichev
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة من داخل "شارع الشرق الأقصى".

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

منصة عمل الشركة الروسية "تي سارك"، المتخصصة في تطوير وإنتاج أنظمة جوية دون طيار

منصة عمل الشركة الروسية &quot;تي سارك&quot;، المتخصصة في تطوير وإنتاج أنظمة جوية دون طيار - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

منصة عمل الشركة الروسية "تي سارك"، المتخصصة في تطوير وإنتاج أنظمة جوية دون طيار

© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور

صورة لعدد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر وهم يستمتعون بوقتهم على الجسر في مدينة فلاديفوستوك.

صورة لعدد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر وهم يستمتعون بوقتهم على الجسر في مدينة فلاديفوستوك. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة لعدد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر وهم يستمتعون بوقتهم على الجسر في مدينة فلاديفوستوك.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала