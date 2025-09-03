https://sarabic.ae/20250903/1104455838.html
فلاديفوستوك تحتضن "المنتدى الاقتصادي الشرقي" العاشر
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور خلال انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بمشاركة دولية ومحلية واسعة. 03.09.2025, سبوتنيك عربي
فلاديفوستوك
09:27 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 09:32 GMT 03.09.2025)
اختار لكم فريق تحرير "سبوتنيك" مجموعة من الصور خلال انطلاق فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، بمشاركة دولية ومحلية واسعة.
إحدى المشاركات في المنتدى تلتقط صورة تذكارية
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
من أعمال التحضير لانطلاق المنتدى بمشاركة دولية ومحلية واسعة.
منصة معلومات عمل المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور
موكب مع شريط القديس جاورجيوس الكبير، ضمن فعاليات انطلاق المنتدى في مدينة فلاديفوستوك.
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور
روبوت يرتدي قبعة شعبية روسية "أوشانكا" يدعو ضيوف المنتدى للتعرف على نتائج التعاون الروسي الصيني في جناح مقاطعة اَمور.
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصور
صورة من جناح بنك "في تي بي" الروسي ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لفتاة تحمل بيدها صقرا، ضمن فعاليات الافتتاح الرسمي لجناح "بيت الصقر".
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصور
"شارع الشرق الأقصى" جناح إقليم بريمورسكي ضمن أجنحة المنتدى.
موكب الأشرعة يستقطب زوار المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر.
صورة من داخل "شارع الشرق الأقصى".
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور
منصة عمل الشركة الروسية "تي سارك"، المتخصصة في تطوير وإنتاج أنظمة جوية دون طيار
© Sputnik . Pelagiya Tikhonova / الانتقال إلى بنك الصور
صورة لعدد من المشاركين في المنتدى الاقتصادي الشرقي العاشر وهم يستمتعون بوقتهم على الجسر في مدينة فلاديفوستوك.
