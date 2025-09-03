عربي
https://sarabic.ae/20250903/المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-يشهد-موكبا-ضخما-في-الذكرى-الـ80-للنصر-في-الحرب-العالمية-الثانية-فيديو-1104453122.html
المنتدى الاقتصادي الشرقي يشهد موكبا ضخما في الذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو
المنتدى الاقتصادي الشرقي يشهد موكبا ضخما في الذكرى الـ80 للنصر في الحرب العالمية الثانية... فيديو

07:54 GMT 03.09.2025 (تم التحديث: 08:40 GMT 03.09.2025)
انطلق موكب ضخم في مدينة فلاديفوستوك في الشرق الأقصى بمناسبة الذكرى الـ80 للنصر على اليابان العسكرية ونهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي.
بدأ في فلاديفوستوك موكب احتفالي كبير ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي 2025، بمشاركة عناصر من القوات المسلحة، إضافة إلى ضيوف المنتدى، بمن فيهم وفود أجنبية.

وجاب الموكب الكورنيش في جزيرة روسكي، مكان انعقاد المنتدى.

وزُيّنت الواجهة البحرية بشرائط جورجيوس الكبير – رمز النصر – التي حملها ممثلون عن جميع شعوب روسيا، مرتدين أزياءهم الوطنية، ومشاركين في المنتدى.
تقام فعاليات منتدى الشرق الأقصى في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية. والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".

وأكد ممثلون من أكثر من 70 دولة وإقليما مشاركتهم في المنتدى، حيث سيلقى الحدث مشاركة واسعة من وفود من فيتنام والهند والصين ولاوس وماليزيا وتايلاند.

ويستضيف المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة "روسكونغرس"، أكثر من 100 فعالية مختلفة. الموضوع الرئيسي للمنتدى، الذي سيعقد في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/ أيلول المقبل، في جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية بمدينة فلاديفوستوك الروسية، هو "الشرق الأقصى - التعاون من أجل السلام والازدهار".
