الكرملين: "الناتو" في حالة حرب فعلية مع روسيا
أمساليوم
بث مباشر
أفاد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الاثنين، بأن "الناتو" في حالة حرب فعلية مع روسيا، مشيرًا إلى أن هذا واضح ولا يحتاج إلى دليل.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الناتو يقدم الدعم المباشر وغير المباشر لنظام كييف. لذلك، يمكننا القول بكل تأكيد إن الناتو في حالة حرب مع روسيا".وتابع بيسكوف: "لقد تحدثنا معكم بالفعل عن وجود توقف (المفاوضات بشأن الصراع)، وهذا التوقف واضح. كما ترون، لا توجد مرونة في الموقف الأوكراني، ولا استعداد من جانب نظام كييف لبدء نقاش جدي".ووفقا له، فإنه "لا يوجد استعداد حقيقي من جانب نظام كييف لبدء مناقشات جادة. هناك دعوات لعقد اجتماع فوري، ولكن على الأرجح، الهدف هو التأثير العاطفي لمثل هذه الدعوات".وتابع: "كييف تبطئ العملية بشكل مصطنع، ولا أحد يريد الخوض في جوهر الصراع".وأضاف: "روسيا لا تزال مهتمة ومستعدة لحل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".وقال بيسكوف: "الاجتماع نفسه، إذا تم في وضع غير مستعد، فسيكون عديم الفائدة على الإطلاق. ونحن بدورنا نقول إن مثل هذه الاجتماعات، وأي اتصالات على أعلى مستوى، يجب أن تكون مستعدة جيدا حتى يتم خلال هذا الحوار تسجيل التطورات التي يجب القيام بها مسبقا على مستوى الخبراء. لكن لا نظام كييف ولا الأوروبيون مستعدون للقيام بذلك".وأشار إلى أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لن تمر مرور الكرام، إذ ستتخذ موسكو إجراءات قانونية لحماية ممتلكاتها، مؤكدا أن "هذا سيقوّض الثقة في النظام المالي الغربي بشكل كبير".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه تم إنشاء قنوات اتصال بين روسيا وأوكرانيا، والمفاوضون من البلدين لديهم فرصة للتواصل، مشيرا إلى وجود "توقف مؤقت" على مستوى مجموعات التفاوض.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الولايات المتحدة تدرك ضرورة عدم تسليح أوكرانيا، بل إزالة الأسباب الجذرية للصراع.
روسيا, العالم
الكرملين: "الناتو" في حالة حرب فعلية مع روسيا

09:49 GMT 15.09.2025 (تم التحديث: 10:07 GMT 15.09.2025)
الكرملين، موسكو، روسيا
الكرملين، موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي
أفاد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الاثنين، بأن "الناتو" في حالة حرب فعلية مع روسيا، مشيرًا إلى أن هذا واضح ولا يحتاج إلى دليل.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الناتو يقدم الدعم المباشر وغير المباشر لنظام كييف. لذلك، يمكننا القول بكل تأكيد إن الناتو في حالة حرب مع روسيا".

وأضاف: "ولا يحتاج إلى أي دليل إضافي. الناتو متورط بحكم الأمر الواقع في هذه الحرب".

وتابع بيسكوف: "لقد تحدثنا معكم بالفعل عن وجود توقف (المفاوضات بشأن الصراع)، وهذا التوقف واضح. كما ترون، لا توجد مرونة في الموقف الأوكراني، ولا استعداد من جانب نظام كييف لبدء نقاش جدي".
ووفقا له، فإنه "لا يوجد استعداد حقيقي من جانب نظام كييف لبدء مناقشات جادة. هناك دعوات لعقد اجتماع فوري، ولكن على الأرجح، الهدف هو التأثير العاطفي لمثل هذه الدعوات".
مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2025
موسكو: الدفاع الروسية تفند خرافات وارسو المتعلقة بالاتهامات الموجهة لروسيا
10 سبتمبر, 14:08 GMT
وتابع: "كييف تبطئ العملية بشكل مصطنع، ولا أحد يريد الخوض في جوهر الصراع".

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار لحل النزاع في أوكرانيا.

وأضاف: "روسيا لا تزال مهتمة ومستعدة لحل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
موسكو: روسيا ليست مهتمة بتصعيد التوترات مع بولندا
12 سبتمبر, 20:15 GMT
وقال بيسكوف: "الاجتماع نفسه، إذا تم في وضع غير مستعد، فسيكون عديم الفائدة على الإطلاق. ونحن بدورنا نقول إن مثل هذه الاجتماعات، وأي اتصالات على أعلى مستوى، يجب أن تكون مستعدة جيدا حتى يتم خلال هذا الحوار تسجيل التطورات التي يجب القيام بها مسبقا على مستوى الخبراء. لكن لا نظام كييف ولا الأوروبيون مستعدون للقيام بذلك".

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول بيان ترامب حول قمة ثلاثية محتملة بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، وما إذا كانت هناك اتفاقات بشأن مثل هذا الاجتماع: "لا، لا يوجد تقدم حتى الآن".

وأشار إلى أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لن تمر مرور الكرام، إذ ستتخذ موسكو إجراءات قانونية لحماية ممتلكاتها، مؤكدا أن "هذا سيقوّض الثقة في النظام المالي الغربي بشكل كبير".
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه تم إنشاء قنوات اتصال بين روسيا وأوكرانيا، والمفاوضون من البلدين لديهم فرصة للتواصل، مشيرا إلى وجود "توقف مؤقت" على مستوى مجموعات التفاوض.
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الولايات المتحدة تدرك ضرورة عدم تسليح أوكرانيا، بل إزالة الأسباب الجذرية للصراع.
