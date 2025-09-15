https://sarabic.ae/20250915/الكرملين-الناتو-في-حالة-حرب-فعلية-مع-روسيا-1104859803.html

الكرملين: "الناتو" في حالة حرب فعلية مع روسيا

أفاد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، اليوم الاثنين، بأن "الناتو" في حالة حرب فعلية مع روسيا، مشيرًا إلى أن هذا واضح ولا يحتاج إلى دليل. 15.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال بيسكوف للصحفيين: "الناتو يقدم الدعم المباشر وغير المباشر لنظام كييف. لذلك، يمكننا القول بكل تأكيد إن الناتو في حالة حرب مع روسيا".وتابع بيسكوف: "لقد تحدثنا معكم بالفعل عن وجود توقف (المفاوضات بشأن الصراع)، وهذا التوقف واضح. كما ترون، لا توجد مرونة في الموقف الأوكراني، ولا استعداد من جانب نظام كييف لبدء نقاش جدي".ووفقا له، فإنه "لا يوجد استعداد حقيقي من جانب نظام كييف لبدء مناقشات جادة. هناك دعوات لعقد اجتماع فوري، ولكن على الأرجح، الهدف هو التأثير العاطفي لمثل هذه الدعوات".وتابع: "كييف تبطئ العملية بشكل مصطنع، ولا أحد يريد الخوض في جوهر الصراع".وأضاف: "روسيا لا تزال مهتمة ومستعدة لحل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السياسية والدبلوماسية".وقال بيسكوف: "الاجتماع نفسه، إذا تم في وضع غير مستعد، فسيكون عديم الفائدة على الإطلاق. ونحن بدورنا نقول إن مثل هذه الاجتماعات، وأي اتصالات على أعلى مستوى، يجب أن تكون مستعدة جيدا حتى يتم خلال هذا الحوار تسجيل التطورات التي يجب القيام بها مسبقا على مستوى الخبراء. لكن لا نظام كييف ولا الأوروبيون مستعدون للقيام بذلك".وأشار إلى أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة لن تمر مرور الكرام، إذ ستتخذ موسكو إجراءات قانونية لحماية ممتلكاتها، مؤكدا أن "هذا سيقوّض الثقة في النظام المالي الغربي بشكل كبير".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه تم إنشاء قنوات اتصال بين روسيا وأوكرانيا، والمفاوضون من البلدين لديهم فرصة للتواصل، مشيرا إلى وجود "توقف مؤقت" على مستوى مجموعات التفاوض.وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الولايات المتحدة تدرك ضرورة عدم تسليح أوكرانيا، بل إزالة الأسباب الجذرية للصراع.الكرملين: هناك قنوات اتصال بين روسيا وأوكرانيا لكن يوجد "توقف مؤقت" على مستوى مجموعات التفاوضالسفارة الروسية لدى باريس: إرسال فرنسا مقاتلات إلى بولندا أمر مقلق ولن يخفف التوتر

