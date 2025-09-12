https://sarabic.ae/20250912/الكرملين-هناك-قنوات-اتصال-بين-روسيا-وأوكرانيا-لكن-يوجد-توقف-مؤقت-على-مستوى-مجموعات-التفاوض-1104783903.html
الكرملين: هناك قنوات اتصال بين روسيا وأوكرانيا لكن يوجد "توقف مؤقت" على مستوى مجموعات التفاوض
الأخبار
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه تم إنشاء قنوات اتصال بين روسيا وأوكرانيا، والمفاوضون من البلدين لديهم فرصة للتواصل، مشيرا إلى وجود "توقف مؤقت" على مستوى مجموعات التفاوض.
وقال بيسكوف للصحفيين: "قنوات الاتصال (بين البلدين) موجودة، وقد أنشئت، ومفاوضونا لديهم فرصة للتواصل عبر هذه القنوات".
وفي السياق ذاته، أشار بيسكوف إلى وجود "توقف مؤقت"، في الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا على مستوى مجموعات التفاوض، قائلا: "في الوقت الحالي ربما يكون من المناسب أكثر أن نصف ذلك بـ "التوقف المؤقت".
وأوضح بيسكوف أن الأوروبيين يعرقلون عملية تسوية الأزمة الأوكرانية، قائلا: "فكرة أن الأوروبيين يعرقلون ذلك هي حقيقة، وهذا ليس سرا على أحد، مشيرا إلى أن روسيا تظل مستعدة للسير على طريق إيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا.
وأكد بيسكوف في معرض حديثه عن رد فعل أوروبا على مناورات "زاباد-2025" في بيلاروسيا، بأن أوروبا الغربية تتخذ موقفا عدائيا تجاه روسيا، ما يؤدي إلى "انفعالات مفرطة".
وقال: "الآن، عندما تتخذ أوروبا الغربية موقفا عدائيا تجاهنا، فمن الطبيعي أن يؤدي كل هذا (إجراء التدريبات) إلى أعباء انفعالية مفرطة مماثلة".
ولفت إلى أن روسيا لا تهدد الدول الأوروبي، قائلا: "أود أن أذكركم بكلمات رئيسنا (فلاديمير بوتين)، روسيا لم تهدد أحدا قط، وهي لا تهدد الدول الأوروبية".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الولايات المتحدة تدرك ضرورة عدم تسليح أوكرانيا، بل إزالة الأسباب الجذرية للصراع.
وقال لافروف، إثر الاجتماع الوزاري، في إطار التعاون بين روسيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "تدرك الولايات المتحدة ضرورة عدم شحن أوكرانيا أكثر فأكثر ضد روسيا
، وعدم تسليحها بهدف دفع المزيد من المواطنين الأوكرانيين إلى هذه المعمعة، بل معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وسنطور على هذا الأساس حوارنا مع الولايات المتحدة ومع جميع زملائنا المستعدين للمساعدة في إيجاد حلول توافقية".