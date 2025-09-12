عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الكرملين: هناك قنوات اتصال بين روسيا وأوكرانيا لكن يوجد "توقف مؤقت" على مستوى مجموعات التفاوض

11:33 GMT 12.09.2025
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© Sputnik . wasim suliman
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أنه تم إنشاء قنوات اتصال بين روسيا وأوكرانيا، والمفاوضون من البلدين لديهم فرصة للتواصل، مشيرا إلى وجود "توقف مؤقت" على مستوى مجموعات التفاوض.
وقال بيسكوف للصحفيين: "قنوات الاتصال (بين البلدين) موجودة، وقد أنشئت، ومفاوضونا لديهم فرصة للتواصل عبر هذه القنوات".

وفي السياق ذاته، أشار بيسكوف إلى وجود "توقف مؤقت"، في الاتصالات بين روسيا وأوكرانيا على مستوى مجموعات التفاوض، قائلا: "في الوقت الحالي ربما يكون من المناسب أكثر أن نصف ذلك بـ "التوقف المؤقت".

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف خلال الاجتماع الوزاري للحوار الاستراتيجي بين روسيا ومجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
واشنطن متيقنة من عدم جدوى تسليح أوكرانيا بل معالجة الأسباب الجذرية للصراع- لافروف
أمس, 13:52 GMT
وأوضح بيسكوف أن الأوروبيين يعرقلون عملية تسوية الأزمة الأوكرانية، قائلا: "فكرة أن الأوروبيين يعرقلون ذلك هي حقيقة، وهذا ليس سرا على أحد، مشيرا إلى أن روسيا تظل مستعدة للسير على طريق إيجاد حل سلمي للصراع في أوكرانيا.

وأكد بيسكوف في معرض حديثه عن رد فعل أوروبا على مناورات "زاباد-2025" في بيلاروسيا، بأن أوروبا الغربية تتخذ موقفا عدائيا تجاه روسيا، ما يؤدي إلى "انفعالات مفرطة".

وقال: "الآن، عندما تتخذ أوروبا الغربية موقفا عدائيا تجاهنا، فمن الطبيعي أن يؤدي كل هذا (إجراء التدريبات) إلى أعباء انفعالية مفرطة مماثلة".
صاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر نوفوبيتروفسكويه وتنفذ 6 ضربات مشتركة على أهداف أوكرانية استراتيجية
09:58 GMT
ولفت إلى أن روسيا لا تهدد الدول الأوروبي، قائلا: "أود أن أذكركم بكلمات رئيسنا (فلاديمير بوتين)، روسيا لم تهدد أحدا قط، وهي لا تهدد الدول الأوروبية".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن الولايات المتحدة تدرك ضرورة عدم تسليح أوكرانيا، بل إزالة الأسباب الجذرية للصراع.

وقال لافروف، إثر الاجتماع الوزاري، في إطار التعاون بين روسيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "تدرك الولايات المتحدة ضرورة عدم شحن أوكرانيا أكثر فأكثر ضد روسيا، وعدم تسليحها بهدف دفع المزيد من المواطنين الأوكرانيين إلى هذه المعمعة، بل معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وسنطور على هذا الأساس حوارنا مع الولايات المتحدة ومع جميع زملائنا المستعدين للمساعدة في إيجاد حلول توافقية".
