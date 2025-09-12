القوات الروسية تحرر نوفوبيتروفسكويه وتنفذ 6 ضربات مشتركة على أهداف أوكرنية استراتيجية – عاجل
09:58 GMT 12.09.2025 (تم التحديث: 10:06 GMT 12.09.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة نوفوبيتروفسكويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتوجيه ضربات مشتركة خلال الأسبوع، استهدفت فيها مؤسسات صناعة الدفاع الأوكرانية ومطارات عسكرية ومستودعات أسلحة ومعدات.