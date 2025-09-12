عربي
القوات الروسية تحرر نوفوبيتروفسكويه وتنفذ 6 ضربات مشتركة على أهداف أوكرنية استراتيجية – عاجل
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر نوفوبيتروفسكويه وتنفذ 6 ضربات مشتركة على أهداف أوكرنية استراتيجية – عاجل
القوات الروسية تحرر نوفوبيتروفسكويه وتنفذ 6 ضربات مشتركة على أهداف أوكرنية استراتيجية – عاجل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بقيام القوات الروسية بتحرير بلدة نوفوبيتروفسكويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وتوجيه ضربات مشتركة خلال الأسبوع، استهدفت... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
القوات الروسية تحرر نوفوبيتروفسكويه وتنفذ 6 ضربات مشتركة على أهداف أوكرنية استراتيجية – عاجل

09:58 GMT 12.09.2025 (تم التحديث: 10:06 GMT 12.09.2025)
