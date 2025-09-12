https://sarabic.ae/20250912/بيلاروسيا-متأهبة-للرد-على-أي-استفزازات-محتملة-خلال-مناورات-زاباد-2025--وزارة-الدفاع-1104780915.html
بيلاروسيا متأهبة للرد على أي استفزازات محتملة خلال مناورات "زاباد-2025"- وزارة الدفاع
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي، بافيل مورافيكو، اليوم الجمعة، بأن عسكريي بلاده مستعدون للرد على...
وقال مورافيكو، تعليقًا على بدء المناورات الاستراتيجية الروسية البيلاروسية المشتركة: "أؤكد مجدداً أننا لا نهدد دولا ثالثة، ونسعى جاهدين لحل المشكلات في إطار تدريب قواتنا المسلحة مع قوات حلفائنا، ونراقب بنشاط جميع الأنشطة العسكرية التي تحدث قرب حدودنا، ونحن مستعدون للرد على أي استفزازات قد تنشأ خلال مناورات "زاباد-2025".وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "انطلقت المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة الروسية البيلاروسية "زاباد-2025".تهدف المناورات إلى تحسين كفاءة القادة، وهيئات الأركان، ومستوى التفاعل والتدريب الميداني للمجموعات الإقليمية والحليفة، في تنفيذ المهام المشتركة للحفاظ على السلام وحماية المصالح وضمان الأمن العسكري، حسبما ذكرت وزارة الدفاع. ومن المقرر خلال المناورات التدرب على إدارة المجموعات العسكرية الإقليمية والحليفة، في تحديد مواقع العدوان على دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا)، وخيارات العمل المشترك المختلفة لتحييد التهديدات واستقرار الوضع على حدودها.
أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، النائب الأول لوزير الدفاع البيلاروسي، بافيل مورافيكو، اليوم الجمعة، بأن عسكريي بلاده مستعدون للرد على أي استفزازات قد تنشأ خلال مناورات "زاباد-2025".
وقال مورافيكو، تعليقًا على بدء المناورات الاستراتيجية الروسية البيلاروسية المشتركة: "أؤكد مجدداً أننا لا نهدد دولا ثالثة، ونسعى جاهدين لحل المشكلات في إطار تدريب قواتنا المسلحة مع قوات حلفائنا، ونراقب بنشاط جميع الأنشطة العسكرية التي تحدث قرب حدودنا، ونحن مستعدون للرد على أي استفزازات قد تنشأ خلال مناورات "زاباد-2025".
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "انطلقت المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة الروسية البيلاروسية "زاباد-2025".
وأضافت: في 12 سبتمبر/ أيلول، انطلقت المناورات الاستراتيجية المشتركة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا "زاباد-2025"، وتعد هذه المناورات المرحلة الأخيرة من التدريب المشترك للقوات المسلحة للبلدين هذا العام.
تهدف المناورات إلى تحسين كفاءة القادة، وهيئات الأركان، ومستوى التفاعل والتدريب الميداني للمجموعات الإقليمية والحليفة، في تنفيذ المهام المشتركة للحفاظ على السلام وحماية المصالح وضمان الأمن العسكري، حسبما ذكرت وزارة الدفاع.
ومن المقرر خلال المناورات
التدرب على إدارة المجموعات العسكرية الإقليمية والحليفة، في تحديد مواقع العدوان على دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروسيا)، وخيارات العمل المشترك المختلفة لتحييد التهديدات واستقرار الوضع على حدودها.