أفادت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، دمرت نظامين للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، من طراز "ستارلينك"، وطائرة مسيرة ثقيلة من طراز "أر 18"، ومركز تحكم بالطائرات المسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، على محور كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الوزارة: "خلال المراقبة الليلية للمنطقة، اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة، طائرة مروحية ثمانية الرؤوس من طراز "أر - 18" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف البيان: "مكّنت المراقبة الإضافية من تحديد مركز التحكم للطائرات المسيرة، الذي أطلق العدو منه الصواريخ".
تم إرسال إحداثيات الأهداف إلى طواقم الطائرة المسيرة الهجومية، التي دمرت الطائرة دون طيار "أر- 18"، مع طاقمها، ومعدات مركز التحكم.
وفي منطقة غابات كثيفة، بالقرب من خزان مياه كليبان-بيكسكي، رصد مشغلو الطائرات المسيرة الروسية، ودمروا هوائيين من طراز "ستارلينك"، كانت تدعم التحكم الطائرات الهجومية دون طيار الأوكرانية".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن طائرة "أر - 18"، العسكرية الثقيلة دون طيار، ثمانية المراوح، قادرة على حمل حمولة قتالية تصل إلى 10 كيلوغرامات، وهي مزودة بكاميرات تصوير حراري وكاميرات نهارية، وتستخدم في عمليات التلغيم عن بعد، وإسقاط الذخيرة، كما أنها مقاومة لوسائل الحرب الإلكترونية التقليدية، ويتم التحكم في الطائرة دون طيار عبر نظام ستارلينك للأقمار الصناعية.