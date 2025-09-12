القوات الروسية تدمر مجمعين للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في جمهورية دونيتسك الشعبية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ليديا دوفيدونيكو: الثقافة هي الطريق من الفوضى والجهل إلى النظام والتطوير والتحسين
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:33 GMT
21 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
10:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
12:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
16:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
16:31 GMT
10 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
حصاد الأسبوع
خبير: تفعيل المادة الرابعة يأتي ضمن اللعب على الجمهور الغربي وعلى النخب السياسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
"المعلم ومارغاريتا" الكتاب الرقمي الأكثر شعبية في روسيا لعام 2024
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250912/القوات-الروسية-تدمر-مجمعين-للاتصالات-عبر-الأقمار-الصناعية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1104775350.html
القوات الروسية تدمر مجمعين للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تدمر مجمعين للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، دمرت نظامين للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، من طراز "ستارلينك"، وطائرة مسيرة ثقيلة من طراز "أر... 12.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-12T08:20+0000
2025-09-12T08:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070502390_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e72d2170ab965274b9aa3360535ea739.jpg
وأوضحت الوزارة: "خلال المراقبة الليلية للمنطقة، اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة، طائرة مروحية ثمانية الرؤوس من طراز "أر - 18" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف البيان: "مكّنت المراقبة الإضافية من تحديد مركز التحكم للطائرات المسيرة، الذي أطلق العدو منه الصواريخ".وفي منطقة غابات كثيفة، بالقرب من خزان مياه كليبان-بيكسكي، رصد مشغلو الطائرات المسيرة الروسية، ودمروا هوائيين من طراز "ستارلينك"، كانت تدعم التحكم الطائرات الهجومية دون طيار الأوكرانية".وأشارت وزارة الدفاع إلى أن طائرة "أر - 18"، العسكرية الثقيلة دون طيار، ثمانية المراوح، قادرة على حمل حمولة قتالية تصل إلى 10 كيلوغرامات، وهي مزودة بكاميرات تصوير حراري وكاميرات نهارية، وتستخدم في عمليات التلغيم عن بعد، وإسقاط الذخيرة، كما أنها مقاومة لوسائل الحرب الإلكترونية التقليدية، ويتم التحكم في الطائرة دون طيار عبر نظام ستارلينك للأقمار الصناعية.الدفاعات الجوية الروسية تسقط 221 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
https://sarabic.ae/20250912/انطلاق-مناورات-زاباد---2025-الروسية--البيلاروسية-المشتركة--الدفاع-الروسية-1104768169.html
القوات الروسية تدمر مجمعين للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في جمهورية دونيتسك الشعبية

08:20 GMT 12.09.2025
© Sputnik . VETALEE TEMKEV / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة صاروخية روسية مضادة للطائرات طراز "ستريلا - 10 إم 3"
منظومة صاروخية روسية مضادة للطائرات طراز ستريلا - 10 إم 3 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
© Sputnik . VETALEE TEMKEV
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، دمرت نظامين للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، من طراز "ستارلينك"، وطائرة مسيرة ثقيلة من طراز "أر 18"، ومركز تحكم بالطائرات المسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، على محور كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأوضحت الوزارة: "خلال المراقبة الليلية للمنطقة، اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة، طائرة مروحية ثمانية الرؤوس من طراز "أر - 18" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف البيان: "مكّنت المراقبة الإضافية من تحديد مركز التحكم للطائرات المسيرة، الذي أطلق العدو منه الصواريخ".
تم إرسال إحداثيات الأهداف إلى طواقم الطائرة المسيرة الهجومية، التي دمرت الطائرة دون طيار "أر- 18"، مع طاقمها، ومعدات مركز التحكم.
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2025
انطلاق مناورات "زاباد - 2025" الروسية- البيلاروسية المشتركة في البر والبحر- الدفاع الروسية
04:19 GMT
وفي منطقة غابات كثيفة، بالقرب من خزان مياه كليبان-بيكسكي، رصد مشغلو الطائرات المسيرة الروسية، ودمروا هوائيين من طراز "ستارلينك"، كانت تدعم التحكم الطائرات الهجومية دون طيار الأوكرانية".
وأشارت وزارة الدفاع إلى أن طائرة "أر - 18"، العسكرية الثقيلة دون طيار، ثمانية المراوح، قادرة على حمل حمولة قتالية تصل إلى 10 كيلوغرامات، وهي مزودة بكاميرات تصوير حراري وكاميرات نهارية، وتستخدم في عمليات التلغيم عن بعد، وإسقاط الذخيرة، كما أنها مقاومة لوسائل الحرب الإلكترونية التقليدية، ويتم التحكم في الطائرة دون طيار عبر نظام ستارلينك للأقمار الصناعية.
الدفاعات الجوية الروسية تسقط 221 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
