الدفاعات الجوية الروسية تسقط 221 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 221 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق، كان لمقاطعتي... 12.09.2025
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي، 221 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضاف البيان: "من بينها 85 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 42 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، 28 فوق أراضي مقاطعة لينينغراد، 18 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، 14 فوق أراضي مقاطعة نوفغورود، 9 فوق أراضي مقاطعة أوريول، 9 فوق أراضي مقاطعة موسكو، 7 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.الدفاع الروسية: القضاء على مجموعة تخريبية أوكرانية في منطقة دلتا نهر دنيبر ... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 221 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مناطق، كان لمقاطعتي بريانسك وسمولينسك الحصة الأكبر منها.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي، 221 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضاف البيان: "من بينها 85 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، 42 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، 28 فوق أراضي مقاطعة لينينغراد، 18 فوق أراضي مقاطعة كالوغا، 14 فوق أراضي مقاطعة نوفغورود، 9 فوق أراضي مقاطعة أوريول، 9 فوق أراضي مقاطعة موسكو، 7 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
إضافة لـ3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف، 3 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة تفير، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من مقاطعات بسكوف، وتولا، وكورسك.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.