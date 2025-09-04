عربي
الخارجية الروسية: روسيا لا تعتزم مناقشة أي شكل من أشكال التدخل الخارجي غير المقبول في أوكرانيا
الخارجية الروسية: روسيا لا تعتزم مناقشة أي شكل من أشكال التدخل الخارجي غير المقبول في أوكرانيا
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو لن تدخل في أي نقاش يتعلق بالتدخل الخارجي "غير المقبول على الإطلاق" في أوكرانيا، بغض النظر عن شكله أو صِيَغه.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي على هامش منتدى الشرق الاقتصادي: "روسيا ليست بصدد مناقشة التدخل الخارجي في أوكرانيا، الذي يعد في جوهره غير مقبول ويقوض أي أسس للأمن، وذلك في أي شكل أو أي إطار. على الغرب أن يفهم هذا جيدًا، حتى يكون لديهم إشارة واضحة لموقف روسيا عندما يفكرون في إثارة هذا الموضوع مرة أخرى".
وأضافت: "كل هذه الأفكار التي يطرحها زعيم كييف، والتي هي في الواقع نسخة مطابقة لمبادرات رعاته الأوروبيين – بل بالأحرى حزب الحرب الأوروبي كما أشرنا مرارًا – غير مقبولة إطلاقًا. فهي تهدف إلى إبقاء أوكرانيا قاعدة انطلاق للإرهاب وللاستفزازات ضد بلادنا. هذه ليست ضمانات لأمن أوكرانيا، بل هي ضمانات للخطر على القارة الأوروبية".
وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن تحقيق سلام دائم في أوكرانيا يتطلب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة وتثبيتها وفق الأطر القانونية الدولية.
قال لافروف:
"لكي يكون السلام مستداما، يجب الاعتراف بالوقائع الإقليمية الجديدة التي نشأت بعد انضمام القرم وسيفاستوبول وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، إضافة إلى منطقتي زابوروجيه وخيرسون، إلى اروسيا الاتحادية عقب الاستفتاءات، والعمل على تثبيتها بصيغة قانونية دولية".
وأضاف لافروف أن التسوية المستدامة في أوكرانيا "مستحيلة من دون معالجة الأسباب الجذرية للصراع، وإزالة التهديدات الموجهة ضد أمن روسيا"، مشيرًا إلى أن موسكو تتوقع استمرار المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، لافتًا إلى أن "رؤساء الوفود لا يزالون على تواصل مباشر".
وأكد وزير الخارجية الروسي، أن موسكو تقدر موقف الهند التي لم تخضع للضغوط الأمريكية وظلت متمسكة بمبادئ التجارة الحرة.
ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي في نسخته العاشرة في الفترة من 3 إلى 6 سبتمبر/أيلول بجامعة الشرق الأقصى الفيدرالية في فلاديفوستوك، تحت شعار: "الشرق الأقصى – تعاون من أجل السلام والازدهار"، حيث تُشارك فيه وفود دولية عدة، بينما تتولى وكالة "سبوتنيك" مهمة الشريك الإعلامي الرئيسي للمنتدى.
