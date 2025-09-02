https://sarabic.ae/20250902/لافروف-يتحدث-عن-تعزيز-الشراكة-الاستراتيجية-مع-إندونيسيا-وجهود-السلام-في-غزة-وأوكرانيا-1104427992.html
لافروف يتحدث عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع إندونيسيا وجهود السلام في غزة وأوكرانيا
2025-09-02T22:00+0000
2025-09-02T22:00+0000
2025-09-02T22:00+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101788/65/1017886582_0:73:3023:1773_1920x0_80_0_0_792600e36a8ab71e76717321ee4fc92e.jpg
وأجاب لافروف في مقالة نشرتها صحيفة "كومباس" الإندونيسية حول الخطوات العملية والملموسة التي تتخذ أو ستتخذ لتطوير العلاقات الثنائية بعد لقاء الرئيس الروسي والرئيس الإندونيسي: "مبادؤنا التوجيهية هي أحكام إعلان الشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية وجمهورية إندونيسيا، الذي اعتُمد عقب اجتماع رئيسي بلدينا في سانت بطرسبرغ في يونيو/حزيران من هذا العام، وتجسد هذه الوثيقة، على وجه الخصوص، الرغبة المتبادلة في توسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة في مجالات مثل الطاقة، والتعدين ومعالجة المعادن، وبناء وتحديث البنية التحتية، والزراعة، والخدمات المصرفية، والاتصالات، والسياحة".وتابع: "تجري مفاوضات حاليًا بشأن مشاركة جهات اقتصادية روسية في إنتاج الهيدروكربونات على الجرف القاري الإندونيسي، وتوريد النفط والغاز الطبيعي المسال. وهناك أفكار واعدة أخرى، وستُفتح آفاق جديدة في تطوير التعاون من خلال إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين إندونيسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي تُعد روسيا عضوًا فيه. نحن نتقدم نحو هذا الهدف بسرعة كبيرة. على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تم اعتماد بيان مشترك بشأن استكمال المفاوضات. ونتوقع توقيع الاتفاقية قبل نهاية هذا العام".وأوضح أنه "نتيجة لذلك، يلحق ضرر اقتصادي بالجميع، والأسوأ من ذلك أن مطلقي العقوبات قد قوضوا الثقة بأنفسهم تماما. في المستقبل، لن يتمكنوا من التعويل على نفس المعاملة التفضيلية في التجارة مع روسيا كما كانوا في الماضي. سنقيم الوضع بالتأكيد، مع أننا كنا ولا نزال منفتحين على التفاعل مع جميع الشركاء الخارجيين على أساس احترام المصالح والمنفعة المتبادلة".وتابع: "من ناحية أخرى، يدرك العالم بشكل متزايد أن أي دولة يمكن أن تصبح هدفا لعدوان العقوبات، لذلك، من المنطقي تمامًا أن تسعى العديد من دول الجنوب والشرق العالمي إلى تأمين مصالحها التجارية الخارجية، وتقلل باستمرار من اعتمادها على العلاقات التاريخية الراسخة مع الغرب. ويتجلى ذلك في التحول التدريجي نحو التجارة بالعملات الوطنية، وتنويع أدوات التسوية عبر الحدود، وإنشاء ممرات نقل دولية جديدة، وإنشاء سلاسل إنتاج وتوزيع منيعة ضد الضغوط الخارجية، وغيرها".وحول إمكانية تعاون إندونيسيا مع روسيا لتطوير الطاقة النووية السلمية، قال لافروف: "أولًا، تتمتع روسيا بخبرة واسعة في بناء محطات الطاقة النووية في دول أخرى. وقد احتفلت صناعتنا النووية في وقت سابق بالذكرى الثمانين لتأسيسها".وأضاف: "نقدم لشركائنا الأجانب حلولا حديثة وموثوقة أثبتت فعاليتها أثناء التشغيل. تمتلك شركة "روساتوم" الحكومية كامل خط إنتاج وحدات الطاقة النووية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية العائمة صغيرة السعة، وتُعد هذه المحطات المتنقلة مثالية لتزويد الجزر النائية في الأرخبيل الإندونيسي بالطاقة، حيث قد يكون بناء محطات الطاقة التقليدية غير عملي اقتصاديًا".وتابع: "ثالثًا، يتيح التعاون مع روسيا للشركاء الوصول إلى التقنيات المتقدمة، كما نوفر فرصة تدريب متخصصين مؤهلين تأهيلاً عاليًا في مجال الطاقة النووية السلمية في المؤسسات التعليمية الروسية، بالإضافة إلى ذلك، روسيا مستعدة لتقديم مشاريع مشتركة تُتيح تطبيقات غير طاقة للتقنيات النووية، مثل الطب والزراعة".وأوضح لافروف رد فعل روسيا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة إضافية على الدول التي تتعامل تجاريًا مع روسيا، قائلا: "لم يكتف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يعلم الجميع، بالتهديد بفرض رسوم جمركية أعلى على واردات عدد من شركاء روسيا التجاريين، وقد فُرضت بالفعل مثل هذه الرسوم، على سبيل المثال، على الهند، شريكنا الاستراتيجي المتميز، والمستهلك الرئيسي للسلع الروسية، وخاصةً المواد الخام الهيدروكربونية".وأضاف: "سنواصل تطوير تعاون عملي قائم على المساواة والمنفعة المتبادلة مع كل من هو مستعد للعمل معنا على مبادئ مماثلة". وحول الخطوات الروسية الفعلية لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق سلام عادل في فلسطين، قال لافروف: "لقد سقط عشرات الآلاف من الفلسطينيين ضحايا للحرب في غزة، المستمرة منذ ما يقرب من عامين، وتجاوز عدد الضحايا المدنيين مئة ألف شخص منذ فترة طويلة، وهذا يفوق بأضعاف عدد المدنيين الذين قتلوا في أوكرانيا خلال الفترة نفسها. ومما يثير القلق والاستياء بشكل خاص سياسة إسرائيل المتمثلة في الحد من الإمدادات الإنسانية، مما يؤدي إلى مجاعة جماعية في القطاع الفلسطيني. ولا يقل إثارة للقلق نهج إسرائيل في "تطهير" الضفة الغربية من الفلسطينيين من نهر الأردن".وتابع: "من الضروري للغاية الآن منع التدمير الكامل لغزة ووقف قتل المدنيين، ولا بد من وقف فوري وشامل لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين دون قيد أو شرط، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى جميع المحتاجين".وتابع: "بالمناسبة، ومن دون ذلك، يصعب تصور كيف يمكن ضمان أمن إسرائيل نفسها فعليًا وعلى المدى الطويل، وهو أمر تهتم به روسيا، ودول مسؤولة أخرى، كما أعتقد، اهتمامًا صادقًا، وانطلاقًا من هذا الفهم، شاركت روسيا بفعالية في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الشرق الأوسط، الذي عقد في نيويورك يومي 28 و30 يوليو/تموز، وسيستمر العمل بهذا الشكل خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر/أيلول، وسنسعى، بالتعاون مع شركائنا ذوي التوجهات المتشابهة، إلى تهدئة الوضع بهدف تهيئة الظروف لحل تفاوضي للقضية الفلسطينية. وفي هذا الصدد، نعتزم مواصلة التعاون الوثيق مع شركائنا الإندونيسيين".وحول الخطوات المحددة التي اتخذتها روسيا لحل القضية الأوكرانية في أسرع وقت ممكن، أجاب لافروف: "لا يزال حل الأزمة في أوكرانيا بالوسائل السلمية أولويتنا. دعوني أذكركم أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة لإنقاذ سكان دونباس، طلبت كييف إجراء مفاوضات، ووافقنا على الفور، وعُقدت المفاوضات في فبراير/شباط، وأبريل/نيسان 2022، أولًا في بيلاروسيا، ثم في تركيا. حتى أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيات لإنهاء النزاع سلميًا، لكن نظام كييف، بناءً على نصيحة رعاته الغربيين، رفض توقيع معاهدة سلام، مفضلًا مواصلة الحرب".وأضاف: "في الآونة الأخيرة، بذلت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودًا دبلوماسية نشطة في السياق الأوكراني، وفي 15 أغسطس/آب، أجرى الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، والرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) محادثة مفيدة للغاية حول أوكرانيا وقضايا أخرى في ألاسكا، وأجريا عدة محادثات هاتفية جوهرية".وأضاف: "نرحب بجميع المبادرات البناءة، بما في ذلك تلك الصادرة عن شركائنا في الجنوب والشرق. وينطبق هذا على الأفكار التي طرحها رئيس إندونيسيا سوبيانتو في صيف عام 2023، ومقترحات الدول الأفريقية، وكذلك على أنشطة مجموعة أصدقاء السلام في أوكرانيا، التي شكلت بمبادرة من الصين والبرازيل في نيويورك. وبالطبع، نتوقع الآن من أصدقائنا الإدلاء بتصريحات تدعم الحوار الروسي الأمريكي حول أوكرانيا".وواصل: "من المهم بنفس القدر ضمان استعادة حقوق الإنسان واحترامها في الأراضي التي لا تزال تحت سيطرة نظام كييف، الذي، كما أشرت سابقا، يبيد كل ما يرتبط بروسيا والروس والناطقين بالروسية، اللغة والثقافة والتقاليد الروسية، والأرثوذكسية الكنسية، ووسائل الإعلام الناطقة بالروسية. أوكرانيا اليوم هي الدولة الوحيدة التي يُحظر فيها قانونًا استخدام لغة جزء كبير من السكان".وختم لافروف، قائلا: "لكي يدوم السلام، لا بد من الاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد الذي نشأ بعد ضم شبه جزيرة القرم، وسيفاستوبول، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، زابوروجيه، وخيرسون، إلى روسيا نتيجةً للاستفتاءات التي أُجريت هناك، وإضفاء الطابع الرسمي عليه على نحو قانوني دولي، وأخيرًا، من الضروري ضمان وضع محايد وغير منحاز وغير نووي لأوكرانيا، أي تلك الشروط المنصوص عليها في إعلان استقلال أوكرانيا عام 1990، والتي على أساسها اعترفت روسيا والمجتمع الدولي بأسره بالدولة الأوكرانية في وقتها".بوتين: من الممكن إيجاد توافق في الآراء بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيابوتين: يجب القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة الأوكرانية من أجل تسوية طويلة الأجل
أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا وإندونيسيا تتقدمان بخطوات عملية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة والزراعة والسياحة، مشددة على أهمية تعزيز جهود السلام في غزة وأوكرانيا.
وأجاب لافروف في مقالة نشرتها صحيفة "كومباس" الإندونيسية حول الخطوات العملية والملموسة التي تتخذ أو ستتخذ لتطوير العلاقات الثنائية بعد لقاء الرئيس الروسي والرئيس الإندونيسي: "مبادؤنا التوجيهية هي أحكام إعلان الشراكة الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية وجمهورية إندونيسيا، الذي اعتُمد عقب اجتماع رئيسي بلدينا في سانت بطرسبرغ في يونيو/حزيران من هذا العام، وتجسد هذه الوثيقة، على وجه الخصوص، الرغبة المتبادلة في توسيع التعاون ذي المنفعة المتبادلة في مجالات مثل الطاقة
، والتعدين ومعالجة المعادن، وبناء وتحديث البنية التحتية، والزراعة، والخدمات المصرفية، والاتصالات، والسياحة".
وأضاف: "نرى أن مهمة الحكومات تكمن في تسهيل التواصل المباشر بين دوائر أعمالنا وتهيئة الظروف المواتية لذلك. ويقع الدور التنسيقي في هذه العملية على عاتق اللجنة الروسية الإندونيسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، وينفذ بلدانا عددا من المبادرات المشتركة الرئيسية. من بينها مشروع شركة "روسنفت" الروسية وشريكتها الإندونيسية "بيرتامينا" لبناء مصفاة نفط ومجمع بتروكيماويات في منطقة مدينة توبان (مقاطعة جاوة الشرقية)".
وتابع: "تجري مفاوضات حاليًا بشأن مشاركة جهات اقتصادية روسية في إنتاج الهيدروكربونات على الجرف القاري الإندونيسي، وتوريد النفط والغاز الطبيعي المسال. وهناك أفكار واعدة أخرى، وستُفتح آفاق جديدة في تطوير التعاون من خلال إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين إندونيسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي
، الذي تُعد روسيا عضوًا فيه. نحن نتقدم نحو هذا الهدف بسرعة كبيرة. على هامش منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تم اعتماد بيان مشترك بشأن استكمال المفاوضات. ونتوقع توقيع الاتفاقية قبل نهاية هذا العام".
وأضاف لافروف حول كيف لروسيا وشركائها، بما في ذلك إندونيسيا،التغلب على القيود التجارية التي تفرضها عدة دول أو مجموعة دول: "رفض معظم دول "الغرب الجماعي"، وعلى رأسها العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التعامل تجاريا مع روسيا في عدد من البنود بهدف الضغط علينا، قرار مؤسف".
وأوضح أنه "نتيجة لذلك، يلحق ضرر اقتصادي بالجميع، والأسوأ من ذلك أن مطلقي العقوبات قد قوضوا الثقة بأنفسهم تماما. في المستقبل، لن يتمكنوا من التعويل على نفس المعاملة التفضيلية في التجارة مع روسيا كما كانوا في الماضي. سنقيم الوضع بالتأكيد، مع أننا كنا ولا نزال منفتحين على التفاعل مع جميع الشركاء الخارجيين على أساس احترام المصالح والمنفعة المتبادلة".
وتابع: "من ناحية أخرى، يدرك العالم بشكل متزايد أن أي دولة يمكن أن تصبح هدفا لعدوان العقوبات، لذلك، من المنطقي تمامًا أن تسعى العديد من دول الجنوب والشرق العالمي إلى تأمين مصالحها التجارية الخارجية
، وتقلل باستمرار من اعتمادها على العلاقات التاريخية الراسخة مع الغرب. ويتجلى ذلك في التحول التدريجي نحو التجارة بالعملات الوطنية، وتنويع أدوات التسوية عبر الحدود، وإنشاء ممرات نقل دولية جديدة، وإنشاء سلاسل إنتاج وتوزيع منيعة ضد الضغوط الخارجية، وغيرها".
وتابع: "كل هذا يهيئ مناخا مختلفا تماما في التجارة الدولية، ويمثل ردًا فعالًا على محاولات بعض الدول، التي تتعارض مع مبدأ التعاون الدولي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، لمنع جميع الدول من إعمال حقها في التنمية، ومنع بناء نظام عالمي أكثر عدلًا".
وحول إمكانية تعاون إندونيسيا مع روسيا لتطوير الطاقة النووية السلمية، قال لافروف: "أولًا، تتمتع روسيا بخبرة واسعة في بناء محطات الطاقة النووية في دول أخرى. وقد احتفلت صناعتنا النووية في وقت سابق بالذكرى الثمانين لتأسيسها".
وأضاف: "نقدم لشركائنا الأجانب حلولا حديثة وموثوقة أثبتت فعاليتها أثناء التشغيل. تمتلك شركة "روساتوم" الحكومية كامل خط إنتاج وحدات الطاقة النووية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية العائمة صغيرة السعة، وتُعد هذه المحطات المتنقلة مثالية لتزويد الجزر النائية في الأرخبيل الإندونيسي بالطاقة، حيث قد يكون بناء محطات الطاقة التقليدية غير عملي اقتصاديًا".
وأضاف: "ثانيًا، تتكيف المشاريع النووية الروسية مع مختلف الظروف المناخية، بما في ذلك الاستوائية. كما أنها تلبي متطلبات السلامة في المناطق النشطة زلزاليًا، وهو أمر بالغ الأهمية لإندونيسيا".
وتابع: "ثالثًا، يتيح التعاون مع روسيا للشركاء الوصول إلى التقنيات المتقدمة، كما نوفر فرصة تدريب متخصصين مؤهلين تأهيلاً عاليًا في مجال الطاقة النووية السلمية في المؤسسات التعليمية الروسية، بالإضافة إلى ذلك، روسيا مستعدة لتقديم مشاريع مشتركة تُتيح تطبيقات غير طاقة للتقنيات النووية، مثل الطب والزراعة".
وأوضح لافروف رد فعل روسيا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مرتفعة إضافية على الدول التي تتعامل تجاريًا مع روسيا، قائلا: "لم يكتف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما يعلم الجميع، بالتهديد بفرض رسوم جمركية أعلى على واردات عدد من شركاء روسيا التجاريين، وقد فُرضت بالفعل مثل هذه الرسوم، على سبيل المثال، على الهند، شريكنا الاستراتيجي المتميز، والمستهلك الرئيسي للسلع الروسية، وخاصةً المواد الخام الهيدروكربونية".
وتابع :"نحن نقدر رفض نيودلهي للضغوط، وتمسكها بمبادئ التجارة الحرة. تلك المبادئ التي أشاد بها الأمريكيون لسنوات طويلة، إن لم يكن لعقود، والآن خانوها، ومن جانبنا، ننطلق من القيمة الجوهرية لعلاقاتنا الثنائية مع أي دولة. لا نصادق أحدا ضد أحد. ولا نبني تعاونا تجاريا مع شركائنا، بما في ذلك اقتصاد ضخم كإندونيسيا، على حساب علاقاتهم مع الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف: "سنواصل تطوير تعاون عملي قائم على المساواة والمنفعة المتبادلة مع كل من هو مستعد للعمل معنا على مبادئ مماثلة".
وتابع: "هذه هي الغالبية العظمى من دول الجنوب والشرق العالمي المهتمة بتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا من أجل رفاهية مواطنيها. ومن بينهم شركاؤنا الاستراتيجيون والجهات ذات التوجهات المماثلة في مجموعة "بريكس"، بمن فيهم، وأنا متأكد، أصدقاؤنا الإندونيسيون".
وحول الخطوات الروسية الفعلية لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق سلام عادل في فلسطين، قال لافروف: "لقد سقط عشرات الآلاف من الفلسطينيين ضحايا للحرب في غزة، المستمرة منذ ما يقرب من عامين، وتجاوز عدد الضحايا المدنيين مئة ألف شخص منذ فترة طويلة، وهذا يفوق بأضعاف عدد المدنيين الذين قتلوا في أوكرانيا خلال الفترة نفسها. ومما يثير القلق والاستياء بشكل خاص سياسة إسرائيل المتمثلة في الحد من الإمدادات الإنسانية
، مما يؤدي إلى مجاعة جماعية في القطاع الفلسطيني. ولا يقل إثارة للقلق نهج إسرائيل في "تطهير" الضفة الغربية من الفلسطينيين من نهر الأردن".
وتابع: "من الضروري للغاية الآن منع التدمير الكامل لغزة ووقف قتل المدنيين، ولا بد من وقف فوري وشامل لإطلاق النار، والإفراج عن الرهائن والمعتقلين دون قيد أو شرط، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن إلى جميع المحتاجين".
وأضاف: "السبب الجذري للأحداث المأساوية الحالية هو عدم تنفيذ قرارات المجتمع الدولي بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن. ما زلنا نؤمن بأن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في تقرير مصيره، يجب أن يكون شرطا أساسيا لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي".
وتابع: "بالمناسبة، ومن دون ذلك، يصعب تصور كيف يمكن ضمان أمن إسرائيل نفسها فعليًا وعلى المدى الطويل، وهو أمر تهتم به روسيا، ودول مسؤولة أخرى، كما أعتقد، اهتمامًا صادقًا، وانطلاقًا من هذا الفهم، شاركت روسيا بفعالية في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول الشرق الأوسط، الذي عقد في نيويورك يومي 28 و30 يوليو/تموز، وسيستمر العمل بهذا الشكل خلال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في النصف الثاني من سبتمبر/أيلول، وسنسعى، بالتعاون مع شركائنا ذوي التوجهات المتشابهة، إلى تهدئة الوضع بهدف تهيئة الظروف لحل تفاوضي للقضية الفلسطينية. وفي هذا الصدد، نعتزم مواصلة التعاون الوثيق مع شركائنا الإندونيسيين".
وحول الخطوات المحددة التي اتخذتها روسيا لحل القضية الأوكرانية في أسرع وقت ممكن، أجاب لافروف: "لا يزال حل الأزمة في أوكرانيا بالوسائل السلمية أولويتنا. دعوني أذكركم أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة لإنقاذ سكان دونباس
، طلبت كييف إجراء مفاوضات، ووافقنا على الفور، وعُقدت المفاوضات في فبراير/شباط، وأبريل/نيسان 2022، أولًا في بيلاروسيا، ثم في تركيا. حتى أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيات لإنهاء النزاع سلميًا، لكن نظام كييف، بناءً على نصيحة رعاته الغربيين، رفض توقيع معاهدة سلام، مفضلًا مواصلة الحرب".
وتابع: "في ربيع هذا العام، استؤنفت المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا بمبادرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعُقدت ثلاث جولات في إسطنبول، وفي إطارها، تم إحراز تقدم ملحوظ في القضايا الإنسانية: تبادل أسرى الحرب والمعتقلين، وإعادة جثث القتلى، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، حدد كل طرف رؤيته لشروط إنهاء النزاع، ويجري رؤساء الوفود اتصالات مباشرة. ونتوقع استمرار المفاوضات".
وأضاف: "في الآونة الأخيرة، بذلت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهودًا دبلوماسية نشطة في السياق الأوكراني، وفي 15 أغسطس/آب، أجرى الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)، والرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) محادثة مفيدة للغاية حول أوكرانيا وقضايا أخرى في ألاسكا، وأجريا عدة محادثات هاتفية جوهرية".
وأضاف: "نرحب بجميع المبادرات البناءة، بما في ذلك تلك الصادرة عن شركائنا
في الجنوب والشرق. وينطبق هذا على الأفكار التي طرحها رئيس إندونيسيا سوبيانتو في صيف عام 2023، ومقترحات الدول الأفريقية، وكذلك على أنشطة مجموعة أصدقاء السلام في أوكرانيا، التي شكلت بمبادرة من الصين والبرازيل في نيويورك. وبالطبع، نتوقع الآن من أصدقائنا الإدلاء بتصريحات تدعم الحوار الروسي الأمريكي حول أوكرانيا".
وتابع: "من حيث المبدأ، من البديهي لنا أن السلام المستدام مستحيل دون القضاء على الأسباب الجذرية للصراع. تشمل هذه التهديدات أمن روسيا الناجم عن توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومحاولات ضم أوكرانيا إلى هذا التكتل العسكري العدواني. يجب القضاء على هذه التهديدات، وتشكيل نظام جديد لضمانات أمنية لروسيا وأوكرانيا، كجزء لا يتجزأ من البنية الشاملة للأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة في أوراسيا".
وواصل: "من المهم بنفس القدر ضمان استعادة حقوق الإنسان واحترامها في الأراضي
التي لا تزال تحت سيطرة نظام كييف، الذي، كما أشرت سابقا، يبيد كل ما يرتبط بروسيا والروس والناطقين بالروسية، اللغة والثقافة والتقاليد الروسية، والأرثوذكسية الكنسية، ووسائل الإعلام الناطقة بالروسية. أوكرانيا اليوم هي الدولة الوحيدة التي يُحظر فيها قانونًا استخدام لغة جزء كبير من السكان".
وختم لافروف، قائلا: "لكي يدوم السلام، لا بد من الاعتراف بالواقع الإقليمي الجديد الذي نشأ بعد ضم شبه جزيرة القرم، وسيفاستوبول، وجمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، زابوروجيه، وخيرسون، إلى روسيا نتيجةً للاستفتاءات التي أُجريت هناك، وإضفاء الطابع الرسمي عليه على نحو قانوني دولي، وأخيرًا، من الضروري ضمان وضع محايد وغير منحاز وغير نووي لأوكرانيا، أي تلك الشروط المنصوص عليها في إعلان استقلال أوكرانيا عام 1990، والتي على أساسها اعترفت روسيا والمجتمع الدولي بأسره بالدولة الأوكرانية في وقتها".