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https://sarabic.ae/20250722/ترامب-يعلن-اتفاقيات-تجارية-مع-الفلبين-وإندونيسيا-تشمل-تطبيق-رسوم-جمركية-بنسبة-19-1102923146.html
ترامب يعلن اتفاقيات تجارية مع الفلبين وإندونيسيا تشمل تطبيق رسوم جمركية بنسبة 19%
ترامب يعلن اتفاقيات تجارية مع الفلبين وإندونيسيا تشمل تطبيق رسوم جمركية بنسبة 19%
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقيات تجارية أبرمت مع الفلبين وإندونيسيا ستُخفّض بموجبها التعريفات الجمركية الأمريكية على البضائع المستوردة من البلدين... 22.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-22T21:26+0000
2025-07-22T21:26+0000
ترامب
الرسوم الجمركية
الفلبين
أخبار إندونيسيا
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وقال ترامب، عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، يوم الثلاثاء: "الفلبين تتجه نحو سوق مفتوحة مع الولايات المتحدة. ستدفع الفلبين رسومًا جمركية بنسبة 19%. بالإضافة إلى ذلك، سنعمل معًا عسكريًا".وفي منشور آخر، أكد ترامب أنه تم الاتفاق مع إندونيسيا "على أن تصبح سوقًا مفتوحة للمنتجات الصناعية والتقنية الأمريكية، والسلع الزراعية، من خلال إزالة 99% من حواجزها الجمركية".وأضاف أن الولايات المتحدة "ستبيع منتجاتها إلى إندونيسيا برسوم جمركية صفرية، بينما ستدفع إندونيسيا 19% على جميع منتجاتها الواردة إلى الولايات المتحدة - أفضل سوق في العالم!".وفي 9 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة، ولم تكن الصين بين هذه الدول.وأكد ترامب في وقت سابق، أن هناك عدة دول تطالب بخفض الرسوم الجمركية، لكنه أعلن في 31 أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستُضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة.من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الولايات المتحدة سترسل خطابات إلى شركائها التجاريين تحذرهم من أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري قبل 1 آب/أغسطس، فسيتم تطبيق التعريفات الجمركية التي جرى تعليقها مؤقتًا.
https://sarabic.ae/20250713/ماكرون-يحذر-واشنطن-من-رد-أوروبي-على-رسوم-ترامب-الجمركية-1102636361.html
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ترامب, الرسوم الجمركية, الفلبين, أخبار إندونيسيا
ترامب, الرسوم الجمركية, الفلبين, أخبار إندونيسيا

ترامب يعلن اتفاقيات تجارية مع الفلبين وإندونيسيا تشمل تطبيق رسوم جمركية بنسبة 19%

21:26 GMT 22.07.2025
© AP Photo / Alex Brandonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقيات تجارية أبرمت مع الفلبين وإندونيسيا ستُخفّض بموجبها التعريفات الجمركية الأمريكية على البضائع المستوردة من البلدين إلى 19% والتي ستدفعها الشركات الأمريكية، بينما لن تُفرض أي رسوم جمركية على السلع الأمريكية المصدّرة إلى تلك البلدان.
وقال ترامب، عبر منشور على منصة "تروث سوشيال"، يوم الثلاثاء: "الفلبين تتجه نحو سوق مفتوحة مع الولايات المتحدة. ستدفع الفلبين رسومًا جمركية بنسبة 19%. بالإضافة إلى ذلك، سنعمل معًا عسكريًا".
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وفي منشور آخر، أكد ترامب أنه تم الاتفاق مع إندونيسيا "على أن تصبح سوقًا مفتوحة للمنتجات الصناعية والتقنية الأمريكية، والسلع الزراعية، من خلال إزالة 99% من حواجزها الجمركية".
وأضاف أن الولايات المتحدة "ستبيع منتجاتها إلى إندونيسيا برسوم جمركية صفرية، بينما ستدفع إندونيسيا 19% على جميع منتجاتها الواردة إلى الولايات المتحدة - أفضل سوق في العالم!".
وفي 9 نيسان/أبريل الماضي، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة، ولم تكن الصين بين هذه الدول.
وأكد ترامب في وقت سابق، أن هناك عدة دول تطالب بخفض الرسوم الجمركية، لكنه أعلن في 31 أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستُضاعف الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة.
من جانبه، أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الولايات المتحدة سترسل خطابات إلى شركائها التجاريين تحذرهم من أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري قبل 1 آب/أغسطس، فسيتم تطبيق التعريفات الجمركية التي جرى تعليقها مؤقتًا.
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