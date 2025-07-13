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القوات الروسية تحرر بلدتي كارل ماركس ونيكولاييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية – عاجل
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ماكرون يحذر واشنطن من رد أوروبي على رسوم ترامب الجمركية
ماكرون يحذر واشنطن من رد أوروبي على رسوم ترامب الجمركية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، أن الاتحاد الأوروبي سيُسرّع إعداد إجراءات مضادة، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية... 13.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-13T00:01+0000
2025-07-13T04:53+0000
أخبار فرنسا
أخبار الاتحاد الأوروبي
إيمانويل ماكرون
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وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال ماكرون: "بالتعاون مع رئيسة المفوضية الأوروبية (أرسولا فون دير لاين)، تعرب فرنسا عن رفضها القاطع للإعلان عن فرض رسوم بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة".وأكد الرئيس الفرنسي أن "المفوضية الأوروبية يجب أن تُظهر استعداد الاتحاد لحماية مصالحه"، مشيرًا إلى أن ذلك "يستدعي تسريع العمل على إعداد إجراءات فعّالة للرد، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس (المقبل)".وكان ترامب، قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس السبت، عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على السلع الأوروبية، محذرًا من أنه في حال قرر الاتحاد الأوروبي الرد بزيادة التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية، فإن واشنطن ستضيف هذه الزيادة إلى نسبة الـ30%.من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن أملها في التوصل إلى صفقة تجارية مع الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.
https://sarabic.ae/20250712/ترامب-يفرض-رسوما-جمركية-بنسبة-30-على-المكسيك-والاتحاد-الأوروبي-1102629607.html
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أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا , أخبار الاتحاد الأوروبي, إيمانويل ماكرون

ماكرون يحذر واشنطن من رد أوروبي على رسوم ترامب الجمركية

00:01 GMT 13.07.2025 (تم التحديث: 04:53 GMT 13.07.2025)
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس السبت، أن الاتحاد الأوروبي سيُسرّع إعداد إجراءات مضادة، ردًا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على صادرات الاتحاد إلى الولايات المتحدة، ابتداء من 1 أغسطس/ آب المقبل.
وفي منشور عبر منصة "إكس"، قال ماكرون: "بالتعاون مع رئيسة المفوضية الأوروبية (أرسولا فون دير لاين)، تعرب فرنسا عن رفضها القاطع للإعلان عن فرض رسوم بنسبة 30% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يقف على سلم طائرته الرئاسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2025
ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على المكسيك والاتحاد الأوروبي
أمس, 16:03 GMT
وأكد الرئيس الفرنسي أن "المفوضية الأوروبية يجب أن تُظهر استعداد الاتحاد لحماية مصالحه"، مشيرًا إلى أن ذلك "يستدعي تسريع العمل على إعداد إجراءات فعّالة للرد، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الأول من أغسطس (المقبل)".

وأوضح ماكرون أن "المفاوضات الجارية بين بروكسل وواشنطن، استندت إلى عرض جاد من جانب الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تُفضِ إلى اتفاق".

وكان ترامب، قد أعلن في وقت سابق من يوم أمس السبت، عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على السلع الأوروبية، محذرًا من أنه في حال قرر الاتحاد الأوروبي الرد بزيادة التعريفات الجمركية على السلع الأمريكية، فإن واشنطن ستضيف هذه الزيادة إلى نسبة الـ30%.
من جانبها، أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عن أملها في التوصل إلى صفقة تجارية مع الولايات المتحدة قبل دخول الرسوم الجديدة حيز التنفيذ.
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