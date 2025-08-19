لافروف وعبد العاطي يناقشان قضايا الشرق الأوسط والوضع في فلسطين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جنوب السودان وإسرائيل يناقشان اتفاقا لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة إلى جوبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
12:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الربط الكهربائي بين مصر والأردن سيؤثر بشكل إيجابي على الصناعات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: "أنصار الله" ستواصل استهداف إسرائيل ما دام عدوانها قائما على غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إرسال غواصة نووية أمريكية إلى مياه الكاريبي هو لمحاربة عصابات المخدرات فعلا؟ يوضح خبير
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
صنع الله إبراهيم.. رائد في الأدب المعاصر بدرجة مؤرخ
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:03 GMT
18 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:34 GMT
15 د
من الملعب
برشلونة يحقق فوزًا مثيرا في الدوري الإسباني وأستراليا تحافظ على كأس آسيا للسلة
11:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: تصريحات كيم لتطوير السلاح النووي هي رسالة تعكس الاستعداد لمواجهة أي تهديد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل بدأ العد التنازلي لإنهاء الأزمة الأوكرانية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250819/لافروف-وعبد-العاطي-يناقشان-قضايا-الشرق-الأوسط-والوضع-في-فلسطين---عاجل---1103927328.html
لافروف وعبد العاطي يناقشان قضايا الشرق الأوسط والوضع في فلسطين
لافروف وعبد العاطي يناقشان قضايا الشرق الأوسط والوضع في فلسطين
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، قضايا الشرق الأوسط... 19.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-19T15:12+0000
2025-08-19T15:31+0000
روسيا
مصر
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092826612_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_33c00f41e522f5f4c596faf5f33647e7.jpg
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 19 أغسطس/آب، وبمبادرة من الجانب المصري، تم إجراء اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين في جمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي".وأضاف البيان: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والصراعات الإقليمية الدائرة في القارة الأفريقية".وأردف البيان: "كما تمت مناقشة آفاق تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك قضايا تعزيز تنسيق السياسة الخارجية، والمهام ذات الأولوية لتوسيع التعاون التجاري بين روسيا ومصر".وختم البيان: "أولى الوزيران اهتماما خاصا للتحضيرات الجارية للقمة الروسية العربية الأولى في موسكو، يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، والمؤتمر الوزاري الثاني بين روسيا وأفريقيا في القاهرة يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025".وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بأن "الحوار قائم مع "حماس" والوسيط القطري لبلورة مقترح هدنة 60 يوما في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "المقترح المطروح بشأن غزة قائم على ورقة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مع بعض التعديلات".ما الانعكاسات الاقتصادية على "الشرق الأوسط" في حال الاتفاق الشامل بشأن أوكرانياالخارجية الإماراتية: جهود بوتين وترامب تبعث الأمل في تعزيز السلام العالمي
https://sarabic.ae/20250807/مصر-تناقش-مع-روسيا-تصنيع-معدات-نووية-داخل-أراضيها-1103484849.html
https://sarabic.ae/20250729/روسيا-ومصر-تبحثان-الوضع-في-قطاع-غزة-1103149325.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/11/1092826612_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ec294d7f2dea16b504e544ba9e5cfd44.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, مصر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
روسيا, مصر, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

لافروف وعبد العاطي يناقشان قضايا الشرق الأوسط والوضع في فلسطين

15:12 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 15:31 GMT 19.08.2025)
© Sputnik . Nagham Kabbasصور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي
صور لاجتماع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
© Sputnik . Nagham Kabbas
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، قضايا الشرق الأوسط والوضع في فلسطين.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 19 أغسطس/آب، وبمبادرة من الجانب المصري، تم إجراء اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين في جمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي".

وتابع البيان: "تبادل الوزيران وجهات النظر بشكل مفصل حول قضايا الشرق الأوسط الراهنة، مع التركيز على الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشدد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع الفلسطيني".

مفاعل نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2025
مصر تبحث مع روسيا تصنيع معدات نووية داخل أراضيها
7 أغسطس, 14:49 GMT
وأضاف البيان: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والصراعات الإقليمية الدائرة في القارة الأفريقية".

وتابع البيان: "في سياق مناقشة الأزمة الأوكرانية، أطلع سيرغي لافروف نظيره المصري على النتائج الرئيسية للقمة الروسية الأمريكية في ألاسكا".

وأردف البيان: "كما تمت مناقشة آفاق تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك قضايا تعزيز تنسيق السياسة الخارجية، والمهام ذات الأولوية لتوسيع التعاون التجاري بين روسيا ومصر".
الفلسطيني علي معروف ووالدته عائشة يطبخان على النار على سطح منزلهما المدمر جراء الهجوم الجوي والبري الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على جباليا، قطاع غزة، يوم الاثنين 17 مارس/آذار 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2025
روسيا ومصر تبحثان الوضع في قطاع غزة
29 يوليو, 09:31 GMT
وختم البيان: "أولى الوزيران اهتماما خاصا للتحضيرات الجارية للقمة الروسية العربية الأولى في موسكو، يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، والمؤتمر الوزاري الثاني بين روسيا وأفريقيا في القاهرة يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بأن "الحوار قائم مع "حماس" والوسيط القطري لبلورة مقترح هدنة 60 يوما في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "المقترح المطروح بشأن غزة قائم على ورقة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مع بعض التعديلات".
ما الانعكاسات الاقتصادية على "الشرق الأوسط" في حال الاتفاق الشامل بشأن أوكرانيا
الخارجية الإماراتية: جهود بوتين وترامب تبعث الأمل في تعزيز السلام العالمي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала