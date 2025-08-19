https://sarabic.ae/20250819/لافروف-وعبد-العاطي-يناقشان-قضايا-الشرق-الأوسط-والوضع-في-فلسطين---عاجل---1103927328.html
لافروف وعبد العاطي يناقشان قضايا الشرق الأوسط والوضع في فلسطين
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، قضايا الشرق الأوسط
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 19 أغسطس/آب، وبمبادرة من الجانب المصري، تم إجراء اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين في جمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي".وأضاف البيان: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والصراعات الإقليمية الدائرة في القارة الأفريقية".وأردف البيان: "كما تمت مناقشة آفاق تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك قضايا تعزيز تنسيق السياسة الخارجية، والمهام ذات الأولوية لتوسيع التعاون التجاري بين روسيا ومصر".وختم البيان: "أولى الوزيران اهتماما خاصا للتحضيرات الجارية للقمة الروسية العربية الأولى في موسكو، يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، والمؤتمر الوزاري الثاني بين روسيا وأفريقيا في القاهرة يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025".وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بأن "الحوار قائم مع "حماس" والوسيط القطري لبلورة مقترح هدنة 60 يوما في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "المقترح المطروح بشأن غزة قائم على ورقة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مع بعض التعديلات".
15:12 GMT 19.08.2025 (تم التحديث: 15:31 GMT 19.08.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ناقش خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، قضايا الشرق الأوسط والوضع في فلسطين.
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 19 أغسطس/آب، وبمبادرة من الجانب المصري، تم إجراء اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير الخارجية والمغتربين في جمهورية مصر العربية، بدر عبد العاطي".
وتابع البيان: "تبادل الوزيران وجهات النظر بشكل مفصل حول قضايا الشرق الأوسط الراهنة، مع التركيز على الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشدد على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع الفلسطيني".
وأضاف البيان: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، والصراعات الإقليمية الدائرة في القارة الأفريقية".
وتابع البيان: "في سياق مناقشة الأزمة الأوكرانية، أطلع سيرغي لافروف نظيره المصري على النتائج الرئيسية للقمة الروسية الأمريكية في ألاسكا".
وأردف البيان: "كما تمت مناقشة آفاق تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك قضايا تعزيز تنسيق السياسة الخارجية، والمهام ذات الأولوية لتوسيع التعاون التجاري بين روسيا ومصر".
وختم البيان: "أولى الوزيران اهتماما خاصا للتحضيرات الجارية للقمة الروسية العربية الأولى في موسكو، يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول، والمؤتمر الوزاري الثاني بين روسيا وأفريقيا في القاهرة يومي 18 و19 نوفمبر/تشرين الثاني 2025".
وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بأن "الحوار قائم مع "حماس" والوسيط القطري
لبلورة مقترح هدنة 60 يوما في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن "المقترح المطروح بشأن غزة قائم على ورقة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مع بعض التعديلات".