مصر تبحث مع روسيا تصنيع معدات نووية داخل أراضيها

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
08:17 GMT
15 د
نبض افريقيا
رواندا والكونغو تعقدان أول اجتماع "لجنة مشتركة" بموجب اتفاق السلام
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:28 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
On air
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:41 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة جاهزة لتكرار كارثة هيروشيما في أي مكان
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
دعوات فلسطينية لاتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ وعود الاعتراف بدولة فلسطين
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:18 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الاستراتيجية السياحية السعودية 2025: بين التنوع الجغرافي والتحول الرقمي
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:17 GMT
13 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
من الملعب
سوق الانتقالات الصيّفية مستمرة.. والأندية بين بناء استراتيجية رياضية وقوانين الاستدامة
12:03 GMT
28 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:38 GMT
22 د
حصاد الأسبوع
خبراء يوضحون أهمية محادثات بوتين مع بن زايد
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الهند بين الشرق والغرب.. دبلوماسية النمو والمخاطر
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مصر تبحث مع روسيا تصنيع معدات نووية داخل أراضيها
مصر تبحث مع روسيا تصنيع معدات نووية داخل أراضيها
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، عن توجهها نحو تصنيع بعض معدات محطة الضبعة النووية محليًا، وذلك في إطار سعيها لنقل وتوطين التكنولوجيا داخل البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد، أمس الأربعاء، بين وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية، أليكسي كونونينكو. وأكد عصمت على وجود توجيهات رئاسية بتسريع وتيرة العمل على نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الأنظمة والمعدات الكهربائية في إطار البرنامج النووي السلمي لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن العديد من الجهات المصرية تمتلك القدرة والكفاءة للمشاركة الفعالة في هذا المجال، وفقا لبيان من وزارة الكهرباء المصرية.وتناول الاجتماع مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية، ومراحل التنفيذ وفق الجدول الزمني، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه أقسام التصنيع المصرية، خاصة في إنتاج أجزاء رئيسية مثل مكونات نظام التبريد والوصلات، التي يتم تصنيعها بالكامل محليا.كما ناقش الاجتماع التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، والتوسع في إنتاج المهمات الكهربائية محليا، مع تأكيد استمرار التدريب الفني للكوادر المصرية، التي تمثل 80% من القوى العاملة في المشروع.وشهد الاجتماع أيضا تواصلا هاتفيا مع المدير العام لمؤسسة "روس آتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مختار عبد اللطيف، إذ تم استعراض الخطوات المتقدمة في مسار توطين الصناعات المغذية للطاقة النووية، والتجهيزات الجارية لاستقبال المولد التوربيني للوحدة النووية الأولى قبل نهاية العام الحالي.
https://sarabic.ae/20250723/رئيس-الوزراء-المصري-يكشف-موعد-تشغيل-محطة-الضبعة-1102957650.html
https://sarabic.ae/20250713/مصر-تعلن-عن-اكتمال-جزء-جديد-من-محطة-الضبعة-النووية-صور-1102640090.html
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، عن توجهها نحو تصنيع بعض معدات محطة الضبعة النووية محليًا، وذلك في إطار سعيها لنقل وتوطين التكنولوجيا داخل البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد، أمس الأربعاء، بين وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" الروسية، أليكسي كونونينكو.
وأكد عصمت على وجود توجيهات رئاسية بتسريع وتيرة العمل على نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الأنظمة والمعدات الكهربائية في إطار البرنامج النووي السلمي لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى أن العديد من الجهات المصرية تمتلك القدرة والكفاءة للمشاركة الفعالة في هذا المجال، وفقا لبيان من وزارة الكهرباء المصرية.
وتناول الاجتماع مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية، ومراحل التنفيذ وفق الجدول الزمني، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تلعبه أقسام التصنيع المصرية، خاصة في إنتاج أجزاء رئيسية مثل مكونات نظام التبريد والوصلات، التي يتم تصنيعها بالكامل محليا.
كما ناقش الاجتماع التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، والتوسع في إنتاج المهمات الكهربائية محليا، مع تأكيد استمرار التدريب الفني للكوادر المصرية، التي تمثل 80% من القوى العاملة في المشروع.
وشهد الاجتماع أيضا تواصلا هاتفيا مع المدير العام لمؤسسة "روس آتوم" الروسية، أليكسي ليخاتشوف، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مختار عبد اللطيف، إذ تم استعراض الخطوات المتقدمة في مسار توطين الصناعات المغذية للطاقة النووية، والتجهيزات الجارية لاستقبال المولد التوربيني للوحدة النووية الأولى قبل نهاية العام الحالي.
