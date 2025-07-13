مصر تعلن عن اكتمال جزء جديد من محطة الضبعة النووية.. صور
© Photo / NPPAالانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية
الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية
© Photo / NPPA
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شهد موقع محطة الضبعة النووية في مصر، الانتهاء من تركيب آخر شريحة من المستوى الثالث لوعاء الاحتواء الداخلي بالوحدة الثانية، في إنجاز بارز ضمن مراحل تنفيذ المشروع.
ويعد الوعاء الداخلي هيكلًا أسطوانيًا يحتوي على المفاعل والمعدات الأساسية، ويتكون مستواه الثالث من 12 شريحة مسبقة الصنع بارتفاع 9 أمتار، وأكبرها بطول 17 مترا، وتم تنفيذ التركيب خلال أسبوعين بمشاركة 50 متخصصًا، باستخدام رافعة ثقيلة بطاقة 1350 طنا.
وأكد رئيس هيئة المحطات النووية المصرية الدكتور شريف حلمي، أن "هذا الإنجاز يعكس التزام مصر بتأمين مصادر طاقة موثوقة، وفق أعلى معايير الجودة وبالشراكة مع الجانب الروسي"، مشيرًا إلى الدور الحيوي لنظام الإنتاج الخاص بشركة "روساتوم"، وفقا لبيان صادر عن الهيئة، أمس السبت.
الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل بالوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية— Nuclear Power Plant Authority (@NppaSocial) July 12, 2025
و الانتهاء من تركيب المستوى الثالث من وعاء الاحتواء الداخلي في اسبوعين pic.twitter.com/ur12wLq2Ie
من جانبه، أوضح مدير المشروع عن شركة "آتوم ستروي إكسبورت" الروسية أليكسي كونونينكو، أن "المبنى ارتفع 9 أمتار خلال أسبوعين، ليصل إلى منسوب +29.150 متر، ضمن خطة منهجية متكاملة"، مؤكدًا التزام الشركة بمواصلة التقدم في التنفيذ، وفق الجدول الزمني.
ويوم الثلاثاء الماضي، وقّعت مصر وروسيا، اتفاقية مكملة للاتفاقية الحكومية الخاصة بالتعاون في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية، وعقدًا مكملًا لإنشاء وتشغيل محطة الضبعة للطاقة النووية شمالي مصر.
وتعتبر محطة الضبعة النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.
ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ في ديسمبر/ كانون الأول 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.
وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.