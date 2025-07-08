مصر وروسيا توقعان عقدا مكملا لإنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:03 GMT
17 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
09:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
نبض افريقيا
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
مؤتمر المناخ ومستقبل الوقود الأحفوري
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
الانقسام الليبي يزداد تعقيدا مع زيادة الاستقطاب والمواجهات في العاصمة طرابلس
16:03 GMT
56 د
بلا قيود
عدنان منصور: مجموعة "بريكس" تواجه أمريكا التي ترفض التخلي عن قوتها الأحادية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
قمة البريكس 2025: أهم التحديات في مواجهة النظام الاقتصادي العالمي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الأمن المائي ليس مجرد كمية مياه... فما المطلوب؟
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
09:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
10:46 GMT
14 د
من الملعب
مونديال الأندية يشتعل: قمة ريال وباريس بنكهة نهائي مبكر.. وإنفانتينو يُشعل الجدل بخطة البطولة كل عامين
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
تحركات دبلوماسية مكثفة: إسرائيل ترسل وفدًا إلى الدوحة وحماس ترد إيجابيًا على مبادرة وقف إطلاق النار
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:03 GMT
16 د
مرايا العلوم
أي الحيوانات يمكنه فهم الرياضيات؟ ومن أين تأتي الذرات؟
16:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
16:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: القرار الأمريكي بشأن "هيئة تحرير الشام" يعكس تحولات في المشهد السوري
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
كيف يواجه "بريكس" تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي تتبنى سياسات التكتل
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
نماذج الذكاء الاصطناعي المثيرة للقلق والمتجاهلة للتفاصيل الحرجة!
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250708/مصر-وروسيا-توقعان-عقدا-مكملا-لإنشاء-وتشغيل-محطة-الضبعة-النووية-1102499033.html
مصر وروسيا توقعان عقدا مكملا لإنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية
مصر وروسيا توقعان عقدا مكملا لإنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية
سبوتنيك عربي
وقعت مصر وروسيا، اليوم الثلاثاء، بروتوكولا مكملا للاتفاقية الحكومية الخاصة بالتعاون في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية وعقدا مكملا لإنشاء وتشغيل محطة الضبعة... 08.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-08T16:21+0000
2025-07-08T16:21+0000
روسيا
مصر
أخبار مصر الآن
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/17/1085322714_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f4dba87fae5f110878564429793b50f2.jpg
وجاء في بيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية: "في إطار التعاون الممتد بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية، وفى ضوء الشراكة وبرنامج العمل والخطة الزمنية لمشروع المحطة النووية بالضبعة، والتزامنا بمراحل تنفيذ المشروع القومى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، تمت اليوم مراسم توقيع البروتوكول المكمل للاتفاقية المبرمة بين القاهرة وموسكو بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية في مصر". وأشار البيان إلى أن وزير الكهرباء المصري والمدير العام لمؤسسة "روساتوم" شهدا مراسم توقيع الملحق المكمل لعقد إنشاء وتشغيل محطة الضبعة للطاقة النووية، إذ قام بالتوقيع، شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية المصرية، وأندري بيتروف رئيس شركة " اتوم ستروى إكسبورت".وفي السياق ذاته، أكد ليخاتشوف على الشراكة الاستراتيجية والتنسيق والتعاون لإنجاز مشروع الضبعة وأن توقيع هذه الوثائق يأتي في إطار المخطط الزمني للمشروع ويؤكد التزام روسيا الثابت بدعم جهود مصر العربية في بناء أول محطة للطاقة النووية. وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها: إن "اللقاء يأتي في إطار زيارة المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية "روساتوم" الروسية إلى مصر للتوقيع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشأن بناء المحطة النووية بالضبعة ونظم الحماية المادية ذات الصلة".وتعتبر محطة الضبعة النووية أول محطة للطاقة النووية في مصر، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.وزير الكهرباء المصري ونائب رئيس "روساتوم" يبحثان تطورات مشروع محطة الضبعة النوويةالسفير الروسي في مصر: محطة الضبعة النووية ستدخل الخدمة بحلول نهاية فبراير 2030
https://sarabic.ae/20250708/السيسي-يلتقي-بمدير-روساتوم-قبيل-التوقيع-على-الاتفاق-التكميلي-بشأن-بناء-محطة-الضبعة-النووية-1102473270.html
https://sarabic.ae/20250602/غروسي-مشروع-الضبعة-يدشن-مرحلة-جديدة-لمصر-في-مجال-الطاقة-النووية-1101218096.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/17/1085322714_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a154bd16c1becc782983602f8fd851a8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, العالم, أخبار العالم الآن

مصر وروسيا توقعان عقدا مكملا لإنشاء وتشغيل محطة الضبعة النووية

16:21 GMT 08.07.2025
© Sputnikصب خرسانة المفاعل الرابع في محطة "الضبعة" النووية بمصر
صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية بمصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
وقعت مصر وروسيا، اليوم الثلاثاء، بروتوكولا مكملا للاتفاقية الحكومية الخاصة بالتعاون في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية وعقدا مكملا لإنشاء وتشغيل محطة الضبعة للطاقة النووية شمالي مصر.
وجاء في بيان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية: "في إطار التعاون الممتد بين مصر وروسيا في مجال الطاقة النووية، وفى ضوء الشراكة وبرنامج العمل والخطة الزمنية لمشروع المحطة النووية بالضبعة، والتزامنا بمراحل تنفيذ المشروع القومى لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية، تمت اليوم مراسم توقيع البروتوكول المكمل للاتفاقية المبرمة بين القاهرة وموسكو بشأن التعاون في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية في مصر".

وأوضح البيان أن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، شارك بالتوقيع عن الجانب المصري، والمدير العام للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية "روساتوم"، أليكسى ليخاتشوف، شارك بالتوقيع عن الجانب الروسي.

وأشار البيان إلى أن وزير الكهرباء المصري والمدير العام لمؤسسة "روساتوم" شهدا مراسم توقيع الملحق المكمل لعقد إنشاء وتشغيل محطة الضبعة للطاقة النووية، إذ قام بالتوقيع، شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية المصرية، وأندري بيتروف رئيس شركة " اتوم ستروى إكسبورت".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل أليكسي ليخاتشوف المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية روسأتوم الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2025
السيسي يلتقي بمدير "روساتوم" قبيل التوقيع على الاتفاق التكميلي بشأن بناء محطة الضبعة النووية
10:40 GMT
وفي السياق ذاته، أكد ليخاتشوف على الشراكة الاستراتيجية والتنسيق والتعاون لإنجاز مشروع الضبعة وأن توقيع هذه الوثائق يأتي في إطار المخطط الزمني للمشروع ويؤكد التزام روسيا الثابت بدعم جهود مصر العربية في بناء أول محطة للطاقة النووية.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في مدينة العلمين، أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة النووية.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها: إن "اللقاء يأتي في إطار زيارة المدير العام لهيئة الدولة للطاقة النووية "روساتوم" الروسية إلى مصر للتوقيع مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاتفاق التكميلي الحكومي بين مصر وروسيا بشأن بناء المحطة النووية بالضبعة ونظم الحماية المادية ذات الصلة".
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.06.2025
غروسي: مشروع الضبعة يدشن مرحلة جديدة لمصر في مجال الطاقة النووية
2 يونيو, 11:48 GMT
وتعتبر محطة الضبعة النووية أول محطة للطاقة النووية في مصر، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.

ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم في ديسمبر/ كانون الأول 2017، دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القاهرة.

وتضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
وزير الكهرباء المصري ونائب رئيس "روساتوم" يبحثان تطورات مشروع محطة الضبعة النووية
السفير الروسي في مصر: محطة الضبعة النووية ستدخل الخدمة بحلول نهاية فبراير 2030
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала