https://sarabic.ae/20250723/رئيس-الوزراء-المصري-يكشف-موعد-تشغيل-محطة-الضبعة-1102957650.html

رئيس الوزراء المصري يكشف موعد تشغيل محطة الضبعة

رئيس الوزراء المصري يكشف موعد تشغيل محطة الضبعة

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بأن مشروع إنشاء المحطة النووية في منطقة الضبعة، أصبح قيد التنفيذ و"الحلم قارب على التمام"، موضحًا أن "هذا المشروع العملاق... 23.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-23T17:26+0000

2025-07-23T17:26+0000

2025-07-23T17:26+0000

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محطة الضبعة النووية

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وأردف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب تفقده موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، اليوم الأربعاء،أن "كل مراحل المشروع قيد التنفيذ، والمخطط أن يبدأ التسليم والتشغيل المبدئي للوحدة الأولى في النصف الثاني من 2028، ثم يتبعها الـ3 مفاعلات الأخرى في عام 2029"، وفقا لصحيفة "الوطن" المصرية.ويأتي موعد التسليم والتشغيل المبدئي، وفقا لما تم مناقشته في آخر لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الشركة الروسية، المعنية بهذا المشروع.وكان مدبولي، قد قام بزيارة تفقدية لموقع المحطة النووية في الضبعة اليوم الأربعاء، بحضور كارين فاسيليان، القنصل العام لروسيا الاتحادية في مدينة الإسكندرية، وأليكسي كونونينكو، نائب رئيس شركة "أتوم ستروي إكسبورت" المقاول العام الروسي، ومدير مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وممثلو الشركة. وأكد مدبولي، السعي لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، والتوسع في مصادر التوليد من الطاقات المتجددة والنظيفة في ضوء مزيج الطاقة المستهدف خلال الفترة القادمة.وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن زيارته اليوم لموقع المحطة النووية بالضبعة، تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لمختلف المشروعات القومية والتنموية الكبرى، التي يتم تنفيذها على أرض مصر، في مختلف القطاعات، كما أنها تستهدف الوقوف على آخر المستجدات والموقف التنفيذي لمختلف أعمال ومكونات هذا المشروع القومي العملاق، ومتابعة نسب ومعدلات التقدم والتطور المحرز في هذا الصدد.وتعتبر محطة الضبعة النووية، أول محطة للطاقة النووية في مصر، سيتم بناؤها في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال غرب القاهرة.ووقّعت روسيا ومصر، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، اتفاقية حول التعاون المشترك لإنشاء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة المطلة على البحر المتوسط، شمالي مصر، ثم دخلت عقود المحطة حيز التنفيذ في ديسمبر 2017، حينما كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في زيارة رسمية للقاهرة.وتضم محطة الضبعة 4 مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط بقدرة إجمالية 4800 ميغاوات بواقع 1200 ميغاوات لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.

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https://sarabic.ae/20250708/مصر-وروسيا-توقعان-عقدا-مكملا-لإنشاء-وتشغيل-محطة-الضبعة-النووية-1102499033.html

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