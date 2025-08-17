https://sarabic.ae/20250817/ما-الانعكاسات-الاقتصادية-على-الشرق-الأوسط-في-حال-الاتفاق-الشامل-بشأن-أوكرانيا-1103854320.html

ما الانعكاسات الاقتصادية على "الشرق الأوسط" في حال الاتفاق الشامل بشأن أوكرانيا

في الإطار أكد خبراء أن منطقة "الشرق الأوسط" تستفيد من مسار السلام بين روسيا وأكرانيا بدرجة كبيرة على المستوى الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع التي تستوردها وكذلك بشأن أسعار الطاقة.يقول الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، إن أي نتائج إيجابية واضحة للقمة التي جرت بين الرئيسين الأمريكي والروسي، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار ووقف الحرب، سيكون لها انعكاسات إيجابية كبيرة على منطقة الشرق الأوسط والاقتصاد العالمي، رغم عدم صدور أي تقارير رسمية واضحة المعالم حتى الآن.وأضاف عكوش، في تصريح لـ "سبوتنيك"، أنه مع توقف الحرب، من المتوقع أن تتراجع التقلبات الحادة في أسعار الطاقة، خاصة مع عودة الصادرات الروسية إلى الأسواق العالمية بشكل كامل، مما يزيد المعروض ويخفض الأسعار.وأشار الخبير إلى أن عائدات النفط لدول الخليج قد تنخفض مؤقتا، لكن الاستقرار السياسي سيعزز الاستثمارات الطويلة الأجل في قطاع الطاقة.وأوضح أنه بالنسبة لمصر التي كانت تستفيد من إعادة تصدير الغاز المسال من إسرائيل، فإن السلام قد يعيد توجيه تدفقات الغاز الأوروبية نحو روسيا، مما قد يقلل الطلب على الغاز المصري، ومع ذلك، قد تستفيد مصر من استقرار أسعار الطاقة لتعزيز مشاريعها المحلية.وفيما يتعلق بسلاسل الإمداد وأسعار الحبوب، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن أي اتفاق سلام سيعيد فتح الموانئ الأوكرانية بالكامل ويعيد تدفق صادرات الحبوب والزيوت، مما يخفض أسعار الغذاء عالميا ويخفف الأزمات في دول الشرق الأوسط المستوردة مثل مصر ولبنان والأردن، كما سيؤدي هذا الاستقرار إلى خفض تكاليف التأمين والشحن.وشدد على أن السلام الدائم بين روسيا وأوكرانيا سيكون له آثار متباينة، منها الإيجابي وهو الأغلب على مستوى الاقتصاد العالمي ككل، ومنها السلبي الذي قد تتعرض له دول استفادت من الأزمة، أما الشرق الأوسط، كمنطقة تعتمد على الاستيراد والتصدير، فسيكون من بين أكبر المستفيدين من استقرار الأسواق العالمية، لكنه يحتاج إلى سياسات مرنة للتكيف مع التحولات في مشهد الطاقة والتجارة.فيما قال الخبير الاقتصادي السعودي، محمد بن دليم القحطاني، إن التوصل إلى سلام دائم بشأن الأزمة الأوكرانية ينعكس بشكل مباشر على الجوانب الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.انعكاسات مباشرةوأوضح أن الدول المصدّرة للنفط (السعودية، الإمارات، العراق) تواجه ضغطا هابطا على الأسعار، مع تحسّن النمو العالمي وانخفاض كلفة الواردات، إذ يبقى الأثر الصافي قابلا للإدارة.بالإضافة إلى أن مخاطر الشحن تبقى غير متناظرة، فالسلام بأوكرانيا يخفض علاوات المخاطر بالبحر الأسود، لكنه لا يلغي مخاطر البحر الأحمر.تأثر سلاسل التوريدوتابع: "حاليا هبط مؤشر الحبوب لدى الفاو في يوليو 2025 بنسبة 0.8% على أساس شهري، وأسعار قمح شيكاغو حول 507 سنت/بوشل".كما يمكن للصناديق السيادية والشركات الخليجية دخول مشروعات الشراكة/التمويل الممزوج، وتصدير الإسمنت والصلب والكابلات والمقاولات عبر موانئ المملكة والإمارات ومصر في المقابل، تخفيف العقوبات إن حدث ييعيد تموضع تجارة روسيا مع أوروبا وقد يضغط هوامش بعض المصدّرين بالمنطقة (بتروكيماويات/أسمدة) مع تغير فروق الأسعار.ويرى أنه في حال استمرت القيود السعرية على نفط روسيا (خفض سقف السعر الأوروبي إلى 47.6$ للبرميل اعتبارا من 3 سبتمبر 2025)، فستبقى أنماط التدفقات الحالية إلى آسيا وتظل مزايا الشرق الأوسط التسعيرية قائمة.ضمانات أمنيةوصرّح المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، بأن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفقتا على "ضمانات أمنية" لأوكرانيا، "لكن الآن كل شيء يعتمد على كييف".وقال ويتكوف، معلقًا على قمة الرئيسين الأمريكي والروسي دونالد ترامب، وفلاديمير بوتين: "تمكنا من الحصول على التنازل التالي: يمكن للولايات المتحدة، على سبيل المثال، تقديم الحماية بموجب المادة الخامسة، وهو في الواقع أحد الأسباب الحقيقية لرغبة أوكرانيا في الانضمام إلى حلف "الناتو"، لقد تمكنا من تجاوز ذلك والاتفاق على أن الولايات المتحدة يمكن أن توفر حماية من نوع المادة الخامسة، وهذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها موافقة الروس على ذلك".وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصادر، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أشار في محادثة مع القادة الأوروبيين إلى أن القيادة الروسية لن تعارض تقديم الولايات المتحدة ضمانات أمنية لأوكرانيا.

