اقتصادي مصري يوضح انعكاسات نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد المصري لعام 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
رائد أعمال إماراتي: الاتفاقيات مع روسيا خلقت مناخا استثماريا آمنا وجاذبا لكلا البلدين
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:33 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:28 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
الأمم المتحدة تحذر من زيادة مخاطر الإرهاب في الساحل الأفريقي وتطالب بتعاون الدول
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
16:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: المأرب الأمريكي في القوقاز أمني وهذا يخلق توترا لدى إيران
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل إشعال الحرب سيمكن اليونان من دخول المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية؟ يجيب خبراء
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة في العالم العربي بين مغريات المداخيل الاقتصادية وخسائر نزيف العقول
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250812/اقتصادي-مصري-يوضح-انعكاسات-نسبة-النمو-المتوقعة-للاقتصاد-المصري-لعام-2025--1103658755.html
اقتصادي مصري يوضح انعكاسات نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد المصري لعام 2025
اقتصادي مصري يوضح انعكاسات نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد المصري لعام 2025
سبوتنيك عربي
أكد بنك "ستاندرد تشارترد" استمرار قوة واستقرار الاقتصاد المصري على الصعيد الكلي، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2025-2026. 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T17:02+0000
2025-08-12T17:02+0000
حصري
مصر
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/27/1013312758_0:585:1366:1353_1920x0_80_0_0_27cfc5d14866fe40fdc61daa0e31d8e6.jpg
وفق تقرير البنك، فإن نسبة النمو دعمتها تدفقات النقد الأجنبي القوية، واستثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، إلى جانب دور التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي من المتوقع صرف أكثر من 50% منها بحلول نهاية عام 2025.وأضاف الشامي، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والعاصمة الإدارية، تسهم في النمو، لكنها لا تقلل البطالة بشكل كاف ومستدام، حيث تبلغ نسبتها رسميا 7.5% وتتركز بشكل أكبر بين الشباب. وأوضح الشامي أن التضخم المرتفع يضعف أي أثر إيجابي للنمو، حيث تتراجع القوة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء الأسعار.فبالرغم من انخفاض معدل التضخم الحضري السنوي إلى 13.9% في يوليو 2025، فقد جاء بعد أن بلغ ذروته عند 35.7% في فبراير 2024. وأشار إلى أن هذا الوضع يخلق ما يسمى بـ"التوزيع غير المتوازن"، حيث يتركز النمو في قطاعات محددة، مثل الطاقة والاتصالات، دون أن يصل إلى القطاعات الأكثر تشغيلًا للعمالة، كالزراعة والصناعات الصغيرة.وبناء على ذلك، يتجنب المستثمرون المناطق غير المستقرة، مما أدى إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 50% خلال النصف الأول من عام 2023/2024، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وحول أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري، ذكر الشامي أن أبرزها أزمة العملة الصعبة ونقص الدولار الذي يعيق استيراد السلع الأساسية، خاصة أن الجنيه المصري فقد 50% من قيمته منذ عام 2022، والدين العام المرتفع الذي يتجاوز 90% من الناتج المحلي، حيث تلتهم خدمة الدين 45% من الإيرادات الحكومية، مما يحد من الإنفاق على الصحة والتعليم. وأضاف أن بعض التحديات تتمثل أيضا في الاعتماد على القروض لتمويل العجز، بالإضافة إلى ضعف القطاع الخاص بسبب هيمنة الدولة على الاقتصاد، مما يضعف المنافسة، مشيرا إلى أن وثيقة سياسة الملكية التي أطلقتها الدولة لم تحقق فاعلية محسوسة بعد، إضافة إلى الضغوط السكانية، حيث يلتهم النمو السكاني مكاسب النمو، ومخاطر المناخ التي تهدد قطاع الزراعة. حول التوقعات المستقبلية، يرى أن هناك إيجابيات محتملة تتمثل في اتفاقية صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة التي تسهم في تخفيف أزمة الدولار، لكنه حذر من المخاطر المتمثلة في استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار السلع العالمية.وأوضح أن النمو بنسبة 4.5% يعد تقدما، لكنه غير كاف لمواجهة التحديات الهيكلية، كالدين والتضخم والسكان، مؤكدا أن معالجة أزمة العملة الصعبة ودعم القطاع الخاص يظلان مفتاحا لأي تحسن ملموس. وأشار تقرير البنك إلى أن استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري يعزز ثقة المستثمرين، في ظل خفض أسعار الفائدة واستقرار نسب التضخم المتوقع أن تتراوح بين 13% و17% للعام الجاري.
https://sarabic.ae/20250624/بعد-ساعات-من-وقف-الحرب-كيف-أثرت-الحرب-الإيرانية---الإسرائيلية-على-الاقتصاد-المصري؟-1102026403.html
https://sarabic.ae/20250519/هل-تلجأ-واشنطن-للتضييق-الاقتصادي-على-مصر-خبراء-يوضحون-خيارات-القاهرة-1100752314.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101331/27/1013312758_0:457:1366:1481_1920x0_80_0_0_a6a3ccdadd22c8bca5cdef16d94d6257.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, مصر, أخبار مصر الآن
حصري, مصر, أخبار مصر الآن

اقتصادي مصري يوضح انعكاسات نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد المصري لعام 2025

17:02 GMT 12.08.2025
© Sputnik . Andrei Stenin / الانتقال إلى بنك الصورعلم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
© Sputnik . Andrei Stenin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
حصري
أكد بنك "ستاندرد تشارترد" استمرار قوة واستقرار الاقتصاد المصري على الصعيد الكلي، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5% خلال السنة المالية 2025-2026.
وفق تقرير البنك، فإن نسبة النمو دعمتها تدفقات النقد الأجنبي القوية، واستثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، إلى جانب دور التعهدات الاستثمارية الكبرى من قطر والكويت، التي من المتوقع صرف أكثر من 50% منها بحلول نهاية عام 2025.

قال الدكتور أحمد الشامي، خبير اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى، إن "نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.5% يعكس زيادة في الناتج المحلي الإجمالي، لكنه لا يضمن تحسنا ملموسا في معيشة المواطنين إذا كان مدفوعا بقطاعات غير مولدة للوظائف، مثل الاستثمارات العقارية أو المشروعات الكبرى ذات العمالة المحدودة".

وأضاف الشامي، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن مشروعات البنية التحتية، مثل الطرق والعاصمة الإدارية، تسهم في النمو، لكنها لا تقلل البطالة بشكل كاف ومستدام، حيث تبلغ نسبتها رسميا 7.5% وتتركز بشكل أكبر بين الشباب.
وأوضح الشامي أن التضخم المرتفع يضعف أي أثر إيجابي للنمو، حيث تتراجع القوة الشرائية للمواطنين بسبب غلاء الأسعار.
الجنيه المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2025
بعد ساعات من وقف الحرب... كيف أثرت الحرب الإيرانية - الإسرائيلية على الاقتصاد المصري؟
24 يونيو, 19:16 GMT
فبالرغم من انخفاض معدل التضخم الحضري السنوي إلى 13.9% في يوليو 2025، فقد جاء بعد أن بلغ ذروته عند 35.7% في فبراير 2024.
وأشار إلى أن هذا الوضع يخلق ما يسمى بـ"التوزيع غير المتوازن"، حيث يتركز النمو في قطاعات محددة، مثل الطاقة والاتصالات، دون أن يصل إلى القطاعات الأكثر تشغيلًا للعمالة، كالزراعة والصناعات الصغيرة.

وفيما يتعلق بتأثير التوترات الإقليمية، أكد الشامي "أنها تعيق الاستثمار المباشر بشكل واضح، خاصة في القطاعات الحساسة، وضرب مثالًا بتأثر قطاع السياحة بسبب التوترات في البحر الأحمر، وتأثر إيرادات قناة السويس، وصعوبة شحن البضائع، بالإضافة إلى تأثر إمدادات الغاز بسبب أزمة غزة".

وبناء على ذلك، يتجنب المستثمرون المناطق غير المستقرة، مما أدى إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 50% خلال النصف الأول من عام 2023/2024، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وحول أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري، ذكر الشامي أن أبرزها أزمة العملة الصعبة ونقص الدولار الذي يعيق استيراد السلع الأساسية، خاصة أن الجنيه المصري فقد 50% من قيمته منذ عام 2022، والدين العام المرتفع الذي يتجاوز 90% من الناتج المحلي، حيث تلتهم خدمة الدين 45% من الإيرادات الحكومية، مما يحد من الإنفاق على الصحة والتعليم.
رئيس مصر عبدالفتاح السيسي خلال اللقاء مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، 3 أبريل/ نيسان 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2025
هل تلجأ واشنطن للتضييق الاقتصادي على مصر… خبراء يوضحون خيارات القاهرة
19 مايو, 19:14 GMT
وأضاف أن بعض التحديات تتمثل أيضا في الاعتماد على القروض لتمويل العجز، بالإضافة إلى ضعف القطاع الخاص بسبب هيمنة الدولة على الاقتصاد، مما يضعف المنافسة، مشيرا إلى أن وثيقة سياسة الملكية التي أطلقتها الدولة لم تحقق فاعلية محسوسة بعد، إضافة إلى الضغوط السكانية، حيث يلتهم النمو السكاني مكاسب النمو، ومخاطر المناخ التي تهدد قطاع الزراعة.

وشدد الشامي على أن "نسبة النمو الحالية البالغة 4.5% ليست كافية، حيث تحتاج مصر إلى نمو أعلى من 7% لتخفيض البطالة والفقر، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي".

حول التوقعات المستقبلية، يرى أن هناك إيجابيات محتملة تتمثل في اتفاقية صندوق النقد الدولي وصفقة رأس الحكمة التي تسهم في تخفيف أزمة الدولار، لكنه حذر من المخاطر المتمثلة في استمرار التوترات الإقليمية وارتفاع أسعار السلع العالمية.
وأوضح أن النمو بنسبة 4.5% يعد تقدما، لكنه غير كاف لمواجهة التحديات الهيكلية، كالدين والتضخم والسكان، مؤكدا أن معالجة أزمة العملة الصعبة ودعم القطاع الخاص يظلان مفتاحا لأي تحسن ملموس.
وأشار تقرير البنك إلى أن استمرار سياسة التيسير النقدي التي يتبعها البنك المركزي المصري يعزز ثقة المستثمرين، في ظل خفض أسعار الفائدة واستقرار نسب التضخم المتوقع أن تتراوح بين 13% و17% للعام الجاري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала